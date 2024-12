Air France et KLM suspendent (temporairement) Zanzibar en 2025

Tout comme, la République dominicaine ou Maurice, Zanzibar a laissé l'engouement de la crise sanitaire derrière elle.



Et même, si elle reste l'une des destinations les plus vendues des tour-opérateurs, la dynamique a été enrayée.



Après l'instauration d'une assurance obligatoire qui a créé la polémique en France et en Europe, c'est maintenant sa desserte depuis le vieux continent qui se retrouver freinée par différentes décisions.



La semaine dernière un réceptif nous a partagé ses inquiétudes et les annulations de groupes, en raison de la suspension des vols d'Air France et KLM. L'information nous a été confirmée par la compagnie nationale française.



" Air France suspendra temporairement ses vols de fin mars à fin mai 2025, qui correspond à une période de faible activité sur cette zone, la « green season ».



Dans le détail, les vols seront suspendus à compter du 22 mars (dernier départ CDG) et reprendront le 26 mai 2025, "nous affirme un porte-parole.



Pour son homologue batave, la suspension est plus longue, elle s'étend de mars à octobre.