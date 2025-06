Liste noire Tanzanie : où en est-on des vols des compagnies étrangères ?

les dossiers au cas par cas

Certains annulent l'extension à Zanzibar et prolongent les safaris, d'autres effectivement gardent l'option Zanzibar et choisissent une alternative par la route.



Mais il faut savoir que l'état des routes n'est pas terrible et implique plusieurs heures de trajet

"la Tanzanie est le 6ème pays ayant le plus fort taux de mortalité routière au monde. L’état vétuste des routes, l’absence de signalisation et d’éclairage, les comportements imprudents des conducteurs et la présence d’animaux sur les routes augmentent le risque d’accident, et les capacités de prise en charge médicale sont sommaires. La conduite de nuit est formellement déconseillée en dehors des agglomérations

Laurent Gavache, de son côté gère "". "Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères met d'ailleurs en garde les voyageurs sur les dangers du transport routier sur son site Conseils aux voyageurs Il indique :".Le Quai d'Orsay conseille d’éviter ce type de transports et de privilégier l’avion pour les trajets de longue distance. Cependant il précise aussi que l'Union européenne a porté l’ensemble des compagnies aériennes tanzaniennes sur la liste des compagnies faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’UE...