« Touristophobie » : la double peine des résidents [ABO]

Mais, les populations locales ne sont pas seulement des victimes de la surfréquentation ; bien des sites et destinations souffrent d’un autre mal tout aussi grave.



Ce sont ceux qui, bien qu’à l’écart des flux intensifs et d’invasion endémique, sont boudés, voire mise au ban par les populations résidentes, tout simplement parce qu’ils sont jugés comme appartenant à cette classe qu’ils méprisent : le touriste ! Vous suivez ?



Un exemple : sur une vedette parisienne offrant dîner au champagne et croisière sur la Seine. Le service est parfait. Le dîner et le vin excellents. L’ambiance joyeuse et le spectacle de Paris la nuit, enjôleur. Transportant plus de 200 passagers, tous étrangers, qui repartent ravis de leur soirée, le croisiériste est résigné.



« Non, les Parisiens ne s’offrent pas ce genre de distraction. Ils sont moins de 10% ». Pourtant, le tarif est compétitif et l’expérience inoubliable. D’ailleurs, deux jeunes parisiennes et un couple de provinciaux soupirent en se demandant « pourquoi ils ne sont pas venus plus tôt profiter de cette soirée ». « C’est formidable , expliquent-ils, on a passé l’une des meilleures soirées qui soit ».



Quelques dizaines de mètres plus loin, une autre Parisienne soupire en regardant la Tour Eiffel illuminée : « Et dire que je n’y suis jamais montée alors que j’habite Paris ! ». Même son de cloche pour un trentenaire : « Je suis né à Paris et mes parents ne m’ont jamais fait visiter la Tour sous prétexte que c’était pour les touristes ! ». Ce, sur quoi, un couple de Québécois témoins de la conversation rétorque : « Nous, on est là depuis 3 jours et on y a déjà été… deux fois ! »



Et ce type de remarque peut se répéter à l’infini, de la Place Saint Marc aux Ramblas, en passant par Topkapi !