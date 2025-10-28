Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Pour preuve de la formidable attractivité de ces institutions qui font briller très loin les talents français, le roi du luxe français : Bernard Arnault n’a pas hésité à investir 750 millions d’euros dans la rénovation de la très populaire Samaritaine, ce magasin iconique des bords de Seine, afin de créer un quartier à part entière.



Doté de galeries commerciales, restaurants, hôtel (Le Cheval Blanc), Spa ( Dior) et de toutes les marques de luxe du groupe (et les autres) et même de logements sociaux et d’une crèche, la Samaritaine n’est cependant pas encore un succès commercial.



Les montres à 50 000 euros, les sacs de luxe à des prix insensés, les vêtements fleurant le chic à la française… attirent les curieux et les esthètes qui avouent consacrer souvent au moins une demi-journée à ces temples de la consommation. Mais, sans pour autant faire flamber leur carte de crédit !



… Après quelques années difficiles, notamment celles de la pandémie, les nationalités lointaines comme les Mexicains, Brésiliens, Chinois, Coréens sont de retour et se laissent d’autant plus tenter que tout est fait pour faciliter leurs achats : caisses de détaxe, livraisons, conciergerie...



Pour les Galeries Lafayette, ces marchés constituent une bonne moitié de leur chiffre d’affaires annuel, d’autant qu’il est toujours bon d’assortir à un achat un story-telling racontant les circonstances de l’achat dans un pays étranger et éventuellement une anecdote.



Moins destiné aux clientèles internationales lointaines, le Printemps et encore plus le Bon Marché préservent leurs clientèles nationales et européennes qui, en cas de nouveaux coups durs, répondront plus présentes que les clientèles lointaines. Quant au BHV, on ne sait pas encore ce que donnera son partenariat avec Shein !