Enfin, voici ce que déclarent les experts de Six Senses : « Nous maîtrisons désormais la science permettant de prolonger la durée de vie, de la régénération cellulaire aux diagnostics basés sur l'intelligence artificielle, mais il nous manque la variable la plus importante : l'âme ».



Estimant que la véritable longévité ne consiste pas seulement à ajouter des années à la vie, mais à ajouter de la vie à ces années grâce à un but, un sens et une harmonie, les pratiques spirituelles fortes sont recommandées.



Des études montrent en effet que la longévité des personnes qui ont une pratique spirituelle régulière est supérieure de 33 % à celle des autres. Nous assistons bel et bien à un changement fondamental : nos contemporains ne dissocient plus leur cheminement spirituel de leurs objectifs de bien-être. Ils comprennent qu'optimiser les biomarqueurs sans s'occuper de l'âme, « c'est comme accorder un instrument sans jamais jouer de musique ».



En conclusions : le wellness a de très nombreux tours dans son sac. Offrant une gamme inépuisable d’anciennes et nouvelles pratiques, il est le secteur par excellence à développer mais à condition d’en préserver le sérieux et la qualité.