TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Futuroscopie  
Recherche avancée

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)


S’il est un secteur en perpétuel mouvement, c’est bien celui du bien-être. Non seulement en mouvement, mais en essor puisqu’on lui prédit un chiffre d'affaires de 9000 milliards USD d’ici 2028. Loin de s’en ternir à l’écart, les acteurs du tourisme ont accompagné le mouvement. Notamment dans l’industrie de l’hospitalité haut de gamme. C’est le cas de la chaîne Six Senses qui, pour prouver sa compétence et sa compétitivité sur le sujet, vient de publier une sélection des six tendances les plus prometteuse pour les années à venir. Et Six Senses s’y connait puisqu’il a été pionnier dans ce domaine, ne se contentant pas de suivre des modes ou de s’inspirer de traditions lointaines, mais au contraire en réalisant ses propres recherches. Pour terminer l’année, voici ces tendances à méditer et adopter.


Rédigé par le Mercredi 10 Décembre 2025

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses - Photo Six Senses
De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses - Photo Six Senses
Aerticket
Cette méthode consiste à utiliser la science et la technologie ainsi que quelques routines pour stimuler les fonctions naturelles du corps.

Que ce soit pour optimiser son métabolisme, renforcer sa masse musculaire, améliorer sa fréquence cardiaque ou ses fonctions cérébrales, chaque action aide à reprendre le contrôle sur sa propre biologie.

Les adeptes du biohacking utilisent des protocoles comme le jeûne, la lumière rouge ou encore les nootropiques (substances optimisant les qualités mentale).

Qualifiée aussi de thérapie par contraste (chaud et froid), cette forme de thérapie associant cryothérapie à sauna, est proposée dans les établissements Six senses de Rome, Crans Montana et bientôt dans le nouvel hôtel de Londres.

A lire aussi : Wellness et spas : une explosion de créativité et de sérieux


Programmes personnalisé Six Senses : le bien-être de tous au travail

Depuis quelques années, il est clair que la notion de bien-être du salarié bien qu’encore très négligée par certaines entreprises, est en pleine évolution. Pdg, cadres, cols bleu, indépendants… Tout le monde a le droit et le devoir de préserver sa santé et son confort durant ses activités professionnelles.

Sensible à cette thématique, Six Senses propose des programmes personnalisés conçus pour identifier, répondre et même prévenir les impacts auxquels les professionnels très actifs peuvent être confrontés.

Des programmes ciblés basés sur la médecine indienne, chinoise et tibétaine sont en place au Six Senses Vana, le Six Senses de Rome, le Six Senses
Kyoto et le futur Six Senses London, qui proposera le premier Six Senses Place.

Un nouveau concept de club privé inculquant à sa clientèle le mode de vie Six Senses au quotidien.

Retrouvez notre dossier Wellness sur TourMaG

IA contre sagesse ancestrale

Bien évidemment, le secteur du bien-être ne peut ignorer la technologie et encore moins la rejeter.

Elle est un outil précieux permettant rapidement et efficacement de faire des bilans de santé à partir desquels bâtir une thérapie adaptée à ses maux.

Suivi du sommeil, tension, activité… les appareils portables intelligents et les connaissances cliniques, notamment en épigénétique et en tests ADN, contribuent à accélérer la récupération, les performances et la réduction du stress des patients.

Ils font aussi affirmer par l’enseigne qu’« En combinant les deux (techniques d’hier et d’aujourd’hui) nous sommes désormais en mesure d'ouvrir la voie à un bien-être beaucoup plus personnel et efficace. »

Respirez : le diktat incontournable

Sous l’influence des cultures orientales, l’Occident a peu à peu découvert une fonction vitale pour notre être : la respiration. Respirez, voici le nouveau diktat d’une société malade de ses automatismes, ses demandes de vitesse, son stress chronique face à des taches parfois aussi simples que se nourrir, marcher, voir.

Or, la respiration consciente nous apprend à réguler notre système nerveux à l'aide de simples inspirations et expirations. Elle peut influencer notre état physique et émotionnel, provoquant une sensation similaire à celle d'un entraînement intense permettant de se sentir à la fois détendu, concentré et euphorique.

Composante essentielle du yoga, la respiration a un avantage : elle n’implique aucun effort, uniquement une technique à apprendre et à utiliser.

La détox numérique devient urgente

« Rien de nouveau » me direz-vous !

Bien qu’utile, l’invasion numérique n’est plus perçue unanimement comme un bien. Fort au contraire. Se déconnecter, échapper aux tentacules des réseaux sociaux, aux directives d’influenceurs souvent ignorants, à la désinformation perpétuelle, aux fake news et aux bataillons de nouveaux maux que le développement de l’Intelligence artificielle ne manquera pas de produire, est obligatoire. A tel point que l’on se demande si l’engouement pour le « gaming » numérique, l’immersion dans le virtuel… ne vont pas aussi faiblir.

L’humain, le vivant, le corps, le naturel, l’authentique, l’ancien… tous ces éléments sont aujourd’hui revalorisés et développés à des fins thérapeutiques. Un musée dans son jus vous évitant une immersion virtuelle, un guichet avec un employé ( si possible à casquettes) vous communiquant les heures des trains, un jeu de société ou un spa à l’ancienne…

Chez Six Senses, on parle « de mode de vie analogique en passe de devenir l'antidote à l'hyperconnectivité ». Et il ne s’agit pas seulement de se déconnecter du monde virtuel, il faut se reconnecter intentionnellement au monde réel.

Comme lors de certains voyages qui sont l'occasion de nous évader du quotidien et de nous ouvrir à un inattendu et extraordinaire non artificiels.

La vague moyen- orientale s’affirme

Autre tendance décrite par les experts de Six Senses : elle est géographique et culturelle et concerne le déferlement de nouveaux établissements de luxe proposant une gamme de soins donc d’expériences issues de la tradition moyen-orientale, allant des massages aux hammans, aux thrapies par les sons et par les senteurs.

Certes, cette tendance n’est pas nouvelle non plus puisque le premier hôtel avec spa date de 2008 à Dubaï.

Depuis, l’essor continue avec les ouvertures à Dubaï de Six Senses Amaala, Six Senses The Palm, Dubai et Six Senses Residences Dubai Marina qui rejoindront Six Senses Zighy Bay et Six Senses Southern Dunes.

Parallèlement, en Arabie saoudite, l'économie du bien-être est évaluée à plusieurs milliards de dollars et se dote d’équipements ultra sophistiqués et raffinés ? Le tourisme de bien-être à lui seul connaissant une croissance annuelle d'environ 66 % !

La spiritualité pour entretenir l’âme

Autres articles
Enfin, voici ce que déclarent les experts de Six Senses : « Nous maîtrisons désormais la science permettant de prolonger la durée de vie, de la régénération cellulaire aux diagnostics basés sur l'intelligence artificielle, mais il nous manque la variable la plus importante : l'âme ».

Estimant que la véritable longévité ne consiste pas seulement à ajouter des années à la vie, mais à ajouter de la vie à ces années grâce à un but, un sens et une harmonie, les pratiques spirituelles fortes sont recommandées.

Des études montrent en effet que la longévité des personnes qui ont une pratique spirituelle régulière est supérieure de 33 % à celle des autres. Nous assistons bel et bien à un changement fondamental : nos contemporains ne dissocient plus leur cheminement spirituel de leurs objectifs de bien-être. Ils comprennent qu'optimiser les biomarqueurs sans s'occuper de l'âme, « c'est comme accorder un instrument sans jamais jouer de musique ».

En conclusions : le wellness a de très nombreux tours dans son sac. Offrant une gamme inépuisable d’anciennes et nouvelles pratiques, il est le secteur par excellence à développer mais à condition d’en préserver le sérieux et la qualité.

Josette Sicsic - DR
Josette Sicsic - DR
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

Lu 282 fois

Tags : futuroscopie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Dernière heure

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Ponant ancrera ses croisières hivernales à Montréal dès 2027

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026

Vietnam Airlines ouvre une liaison directe Hanoï - Cebu

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]

Futuroscopie

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

2026, une année résolument optimiste pour New York City ?

2026, une année résolument optimiste pour New York City ?
Production

Production

Exotismes lance son Poker de l’hiver 2026

Exotismes lance son Poker de l’hiver 2026
AirMaG

AirMaG

Vietnam Airlines ouvre une liaison directe Hanoï - Cebu

Vietnam Airlines ouvre une liaison directe Hanoï - Cebu
Transport

Transport

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Brand USA dévoile un site dédié au voyage pour la Coupe du Monde 2026

Brand USA dévoile un site dédié au voyage pour la Coupe du Monde 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027
HotelMaG

Hébergement

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]

De nouvelles tendances bien-être vues par Six Senses [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant ancrera ses croisières hivernales à Montréal dès 2027

Ponant ancrera ses croisières hivernales à Montréal dès 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias