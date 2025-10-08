Cette méthode consiste à utiliser la science et la technologie ainsi que quelques routines pour stimuler les fonctions naturelles du corps.
Que ce soit pour optimiser son métabolisme, renforcer sa masse musculaire, améliorer sa fréquence cardiaque ou ses fonctions cérébrales, chaque action aide à reprendre le contrôle sur sa propre biologie.
Les adeptes du biohacking utilisent des protocoles comme le jeûne, la lumière rouge ou encore les nootropiques (substances optimisant les qualités mentale).
Qualifiée aussi de thérapie par contraste (chaud et froid), cette forme de thérapie associant cryothérapie à sauna, est proposée dans les établissements Six senses de Rome, Crans Montana et bientôt dans le nouvel hôtel de Londres.
A lire aussi : Wellness et spas : une explosion de créativité et de sérieux
Que ce soit pour optimiser son métabolisme, renforcer sa masse musculaire, améliorer sa fréquence cardiaque ou ses fonctions cérébrales, chaque action aide à reprendre le contrôle sur sa propre biologie.
Les adeptes du biohacking utilisent des protocoles comme le jeûne, la lumière rouge ou encore les nootropiques (substances optimisant les qualités mentale).
Qualifiée aussi de thérapie par contraste (chaud et froid), cette forme de thérapie associant cryothérapie à sauna, est proposée dans les établissements Six senses de Rome, Crans Montana et bientôt dans le nouvel hôtel de Londres.
A lire aussi : Wellness et spas : une explosion de créativité et de sérieux
Programmes personnalisé Six Senses : le bien-être de tous au travail
Depuis quelques années, il est clair que la notion de bien-être du salarié bien qu’encore très négligée par certaines entreprises, est en pleine évolution. Pdg, cadres, cols bleu, indépendants… Tout le monde a le droit et le devoir de préserver sa santé et son confort durant ses activités professionnelles.
Sensible à cette thématique, Six Senses propose des programmes personnalisés conçus pour identifier, répondre et même prévenir les impacts auxquels les professionnels très actifs peuvent être confrontés.
Des programmes ciblés basés sur la médecine indienne, chinoise et tibétaine sont en place au Six Senses Vana, le Six Senses de Rome, le Six Senses
Kyoto et le futur Six Senses London, qui proposera le premier Six Senses Place.
Un nouveau concept de club privé inculquant à sa clientèle le mode de vie Six Senses au quotidien.
Retrouvez notre dossier Wellness sur TourMaG
Sensible à cette thématique, Six Senses propose des programmes personnalisés conçus pour identifier, répondre et même prévenir les impacts auxquels les professionnels très actifs peuvent être confrontés.
Des programmes ciblés basés sur la médecine indienne, chinoise et tibétaine sont en place au Six Senses Vana, le Six Senses de Rome, le Six Senses
Kyoto et le futur Six Senses London, qui proposera le premier Six Senses Place.
Un nouveau concept de club privé inculquant à sa clientèle le mode de vie Six Senses au quotidien.
Retrouvez notre dossier Wellness sur TourMaG
IA contre sagesse ancestrale
Bien évidemment, le secteur du bien-être ne peut ignorer la technologie et encore moins la rejeter.
Elle est un outil précieux permettant rapidement et efficacement de faire des bilans de santé à partir desquels bâtir une thérapie adaptée à ses maux.
Suivi du sommeil, tension, activité… les appareils portables intelligents et les connaissances cliniques, notamment en épigénétique et en tests ADN, contribuent à accélérer la récupération, les performances et la réduction du stress des patients.
Ils font aussi affirmer par l’enseigne qu’« En combinant les deux (techniques d’hier et d’aujourd’hui) nous sommes désormais en mesure d'ouvrir la voie à un bien-être beaucoup plus personnel et efficace. »
Elle est un outil précieux permettant rapidement et efficacement de faire des bilans de santé à partir desquels bâtir une thérapie adaptée à ses maux.
Suivi du sommeil, tension, activité… les appareils portables intelligents et les connaissances cliniques, notamment en épigénétique et en tests ADN, contribuent à accélérer la récupération, les performances et la réduction du stress des patients.
Ils font aussi affirmer par l’enseigne qu’« En combinant les deux (techniques d’hier et d’aujourd’hui) nous sommes désormais en mesure d'ouvrir la voie à un bien-être beaucoup plus personnel et efficace. »
Respirez : le diktat incontournable
Sous l’influence des cultures orientales, l’Occident a peu à peu découvert une fonction vitale pour notre être : la respiration. Respirez, voici le nouveau diktat d’une société malade de ses automatismes, ses demandes de vitesse, son stress chronique face à des taches parfois aussi simples que se nourrir, marcher, voir.
Or, la respiration consciente nous apprend à réguler notre système nerveux à l'aide de simples inspirations et expirations. Elle peut influencer notre état physique et émotionnel, provoquant une sensation similaire à celle d'un entraînement intense permettant de se sentir à la fois détendu, concentré et euphorique.
Composante essentielle du yoga, la respiration a un avantage : elle n’implique aucun effort, uniquement une technique à apprendre et à utiliser.
Or, la respiration consciente nous apprend à réguler notre système nerveux à l'aide de simples inspirations et expirations. Elle peut influencer notre état physique et émotionnel, provoquant une sensation similaire à celle d'un entraînement intense permettant de se sentir à la fois détendu, concentré et euphorique.
Composante essentielle du yoga, la respiration a un avantage : elle n’implique aucun effort, uniquement une technique à apprendre et à utiliser.
La détox numérique devient urgente
« Rien de nouveau » me direz-vous !
Bien qu’utile, l’invasion numérique n’est plus perçue unanimement comme un bien. Fort au contraire. Se déconnecter, échapper aux tentacules des réseaux sociaux, aux directives d’influenceurs souvent ignorants, à la désinformation perpétuelle, aux fake news et aux bataillons de nouveaux maux que le développement de l’Intelligence artificielle ne manquera pas de produire, est obligatoire. A tel point que l’on se demande si l’engouement pour le « gaming » numérique, l’immersion dans le virtuel… ne vont pas aussi faiblir.
L’humain, le vivant, le corps, le naturel, l’authentique, l’ancien… tous ces éléments sont aujourd’hui revalorisés et développés à des fins thérapeutiques. Un musée dans son jus vous évitant une immersion virtuelle, un guichet avec un employé ( si possible à casquettes) vous communiquant les heures des trains, un jeu de société ou un spa à l’ancienne…
Chez Six Senses, on parle « de mode de vie analogique en passe de devenir l'antidote à l'hyperconnectivité ». Et il ne s’agit pas seulement de se déconnecter du monde virtuel, il faut se reconnecter intentionnellement au monde réel.
Comme lors de certains voyages qui sont l'occasion de nous évader du quotidien et de nous ouvrir à un inattendu et extraordinaire non artificiels.
Bien qu’utile, l’invasion numérique n’est plus perçue unanimement comme un bien. Fort au contraire. Se déconnecter, échapper aux tentacules des réseaux sociaux, aux directives d’influenceurs souvent ignorants, à la désinformation perpétuelle, aux fake news et aux bataillons de nouveaux maux que le développement de l’Intelligence artificielle ne manquera pas de produire, est obligatoire. A tel point que l’on se demande si l’engouement pour le « gaming » numérique, l’immersion dans le virtuel… ne vont pas aussi faiblir.
L’humain, le vivant, le corps, le naturel, l’authentique, l’ancien… tous ces éléments sont aujourd’hui revalorisés et développés à des fins thérapeutiques. Un musée dans son jus vous évitant une immersion virtuelle, un guichet avec un employé ( si possible à casquettes) vous communiquant les heures des trains, un jeu de société ou un spa à l’ancienne…
Chez Six Senses, on parle « de mode de vie analogique en passe de devenir l'antidote à l'hyperconnectivité ». Et il ne s’agit pas seulement de se déconnecter du monde virtuel, il faut se reconnecter intentionnellement au monde réel.
Comme lors de certains voyages qui sont l'occasion de nous évader du quotidien et de nous ouvrir à un inattendu et extraordinaire non artificiels.
La vague moyen- orientale s’affirme
Autre tendance décrite par les experts de Six Senses : elle est géographique et culturelle et concerne le déferlement de nouveaux établissements de luxe proposant une gamme de soins donc d’expériences issues de la tradition moyen-orientale, allant des massages aux hammans, aux thrapies par les sons et par les senteurs.
Certes, cette tendance n’est pas nouvelle non plus puisque le premier hôtel avec spa date de 2008 à Dubaï.
Depuis, l’essor continue avec les ouvertures à Dubaï de Six Senses Amaala, Six Senses The Palm, Dubai et Six Senses Residences Dubai Marina qui rejoindront Six Senses Zighy Bay et Six Senses Southern Dunes.
Parallèlement, en Arabie saoudite, l'économie du bien-être est évaluée à plusieurs milliards de dollars et se dote d’équipements ultra sophistiqués et raffinés ? Le tourisme de bien-être à lui seul connaissant une croissance annuelle d'environ 66 % !
Certes, cette tendance n’est pas nouvelle non plus puisque le premier hôtel avec spa date de 2008 à Dubaï.
Depuis, l’essor continue avec les ouvertures à Dubaï de Six Senses Amaala, Six Senses The Palm, Dubai et Six Senses Residences Dubai Marina qui rejoindront Six Senses Zighy Bay et Six Senses Southern Dunes.
Parallèlement, en Arabie saoudite, l'économie du bien-être est évaluée à plusieurs milliards de dollars et se dote d’équipements ultra sophistiqués et raffinés ? Le tourisme de bien-être à lui seul connaissant une croissance annuelle d'environ 66 % !
La spiritualité pour entretenir l’âme
Autres articles
Enfin, voici ce que déclarent les experts de Six Senses : « Nous maîtrisons désormais la science permettant de prolonger la durée de vie, de la régénération cellulaire aux diagnostics basés sur l'intelligence artificielle, mais il nous manque la variable la plus importante : l'âme ».
Estimant que la véritable longévité ne consiste pas seulement à ajouter des années à la vie, mais à ajouter de la vie à ces années grâce à un but, un sens et une harmonie, les pratiques spirituelles fortes sont recommandées.
Des études montrent en effet que la longévité des personnes qui ont une pratique spirituelle régulière est supérieure de 33 % à celle des autres. Nous assistons bel et bien à un changement fondamental : nos contemporains ne dissocient plus leur cheminement spirituel de leurs objectifs de bien-être. Ils comprennent qu'optimiser les biomarqueurs sans s'occuper de l'âme, « c'est comme accorder un instrument sans jamais jouer de musique ».
En conclusions : le wellness a de très nombreux tours dans son sac. Offrant une gamme inépuisable d’anciennes et nouvelles pratiques, il est le secteur par excellence à développer mais à condition d’en préserver le sérieux et la qualité.
Estimant que la véritable longévité ne consiste pas seulement à ajouter des années à la vie, mais à ajouter de la vie à ces années grâce à un but, un sens et une harmonie, les pratiques spirituelles fortes sont recommandées.
Des études montrent en effet que la longévité des personnes qui ont une pratique spirituelle régulière est supérieure de 33 % à celle des autres. Nous assistons bel et bien à un changement fondamental : nos contemporains ne dissocient plus leur cheminement spirituel de leurs objectifs de bien-être. Ils comprennent qu'optimiser les biomarqueurs sans s'occuper de l'âme, « c'est comme accorder un instrument sans jamais jouer de musique ».
En conclusions : le wellness a de très nombreux tours dans son sac. Offrant une gamme inépuisable d’anciennes et nouvelles pratiques, il est le secteur par excellence à développer mais à condition d’en préserver le sérieux et la qualité.
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com