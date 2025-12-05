TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
High Sierra : l'hôtel Limelight Mammoth ouvre en Californie

Un nouvel hôtel lifestyle enrichit l’offre dans la High Sierra


Situé à Mammoth Lakes, le premier Limelight de Californie propose 149 chambres, 15 résidences privées, un club de montagne inédit et un ensemble d’équipements premium.


Rédigé par le Mardi 9 Décembre 2025

Limelight Mammoth ouvre en Californie ©DepositPhoto/kamchatka
Aerticket
Limelight Mammoth, premier établissement de la marque en Californie, vient d’ouvrir ses portes dans la région de la High Sierra, à Mammoth Lakes.

Situé à proximité du Village et des remontées mécaniques, l’hôtel propose 149 chambres dont 25 suites, ainsi que 15 résidences privées destinées aux séjours en famille ou en groupe.

L’adresse intègre également des services destinés aux voyageurs pratiquant les sports de montagne : ski valet, espaces de rangement et accès direct à la télécabine.

Plus de 750 m² sont consacrés aux événements professionnels ou privés. L’établissement fonctionne intégralement à l’électricité et intègre plusieurs dispositifs liés à l’efficacité énergétique.

Une High Sierra enrichie par de nouvelles adresses d’exception

Cette ouverture s’inscrit dans un ensemble de nouveaux projets dans la High Sierra, où plusieurs établissements ont récemment été inaugurés. À Bishop, le Wayfinder propose 87 chambres dans un environnement inspiré des paysages environnants. Près de Yosemite, Firefall Ranch accueille les voyageurs dans des cottages de style rustic chic, tandis que Wildhaven Yosemite développe une offre glamping située à moins d’une heure du parc national, avec une extension prévue en 2026.

À South Lake Tahoe, le Desolation Hotel mise sur une approche orientée vers la durabilité, avec 21 suites dotées de kitchenettes et d’équipements dédiés aux activités de plein air.

La High Sierra confirme ainsi son attractivité auprès d’un public en quête de nature, de randonnée, de ski et de séjours en immersion, soutenue par une offre hôtelière en diversification continue.

À lire aussi : La High Sierra s'invite dans un webinaire pour les pros du tourisme

