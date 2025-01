Incendies Los Angeles : un film catastrophe à Hollywood [ABO]

Le son de cloche est le même du côté de Kuoni.



" C'est étonnant à cette période de l'année, je n'ai pas souvenir d'incendies en janvier.



Dans le même temps, nous avons eu des retours des Maldives, où la météo n'était pas terrible pendant les vacances de fin d'année.



Les clients ne nous interpellent pas sur les phénomènes climatiques. Après, bien sûr que les choix se font en fonction de la météo et des saisons, même si aujourd'hui cela devient de plus en plus compliqué de prédire les choses.



Vous avez l'exemple de l'île Maurice où, depuis 2 ou 3 ans, les vacances de Noël n'ont pas été très bonnes. Ce n'est pas terrible quand vous vendez une destination balnéaire, " nous confie Emmanuel Foiry, le président de Kuoni.



La Californie comme d'autres régions du monde pourraient connaitre à l'avenir une désaffection des voyageurs, en raison de conditions météorologiques de plus en plus éprouvantes.



Demain la neige se fera plus rare dans les montagnes françaises et le pourtour du bassin méditerranéen se désertifiera, les destinations seront bien moins attractives, car rares seront les voyageurs à vouloir affronter un thermomètre qui s'affolera.



" En Europe, les clients cherchent le soleil l'été, mais pas la canicule. Dans quelle mesure après plusieurs années de très fortes chaleurs, les voyageurs auront-ils envie d'aller sur les plages, par exemple en Catalogne ? Tout cela peut vraiment venir bouleverser le paysage touristique.



Ces situations peuvent rebattre les cartes des destinations considérées comme attirantes pour les vacanciers, » évoquait François Gemenne, chercheur et politologue, lors [d’un Forum du SETO.] urlblank:https://www.tourmag.com/Climat-quels-sont-les-risques-pour-le-transport-et-le-tourisme-%F0%9F%94%91_a119047.html



La Californie n'en est pas encore là, mais si nous regardons plus loin que la fin de l'actuelle décennie, la question pourrait se poser...