GIR : AmériGo fête ses 20 ans avec une brochure revisitée

Nous avons embauché de nouvelles personnes qui ne sont pas forcément issues d'école de tourisme. Avant le covid-19, ce sont des profils que je n'aurai pas regardé et finalement, ça se passe très bien.

circuits accompagnés

"Jamais Amérigo n’aura autant visé la qualité"

de beaux programmes

"Sur notre niche de beaux circuits, nous avons été identifiés par les agences pour notre savoir-faire de producteur. Nous faisons le choix de produire nous-mêmes pour proposer des voyages différents... Nous voulons nous différencier des autres brochures qui ont les mêmes programmes en départs garantis négociés auprès des réceptifs."

Best-seller

Et bien sûr, pour des voyages plus intimes, nous vous proposons tout une gamme de circuits en petits groupes.

"Nous avons réduit le nombre de programmes, le GIR n'a pas encore retrouvé les niveaux pré-covid".

Avec une activité qui remonte et des équipes reconstituées, AmériGo est fin prêt pour aborder 2024. "" commente le patron du voyagiste.Pour cette nouvelle saison et pour fêter ses 20 ans, le tour-opérateur s'est offert une nouvelle brochure " totalement revisitée. On y retrouve les destinations "phare" du voyagiste : Canada, Etats-Unis, Argentine, Chili, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Guatemala - Honduras - Salvador, Mexique et Pérou.résume le patron du voyagiste. La production met en lumière "" avec un nombre de participants réduits : 10, 12 ou 20 pax.Ces circuits "" prennent ainsi une place de choix dans le catalogue. Présentés sur, ces produits bénéficient d'une meilleure lisibilité et d'un contenu enrichi.Au programme : hôtels en centre-ville ou au cœur des parcs nationaux, excursions originales comme des cours de cuisine, de nombreuses randonnées ou encore des balades citadines à vélo." ajoute le tour-opérateur.L'offre est toutefois plus resserrée :