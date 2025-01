USA : le tourisme sera-t-il Trumpé par le 47e président ? [ABO]

En tant que professionnel du voyage, la première chose que j'ai envie de dire : c'est que ça représente une catastrophe globale pour toutes les valeurs que nous défendons. Son arrivée au pouvoir est une très mauvaise nouvelle.



Je me méfie toujours de la prédictivité et de l'anticipation trop rapide des conséquences de ses grandes annonces, alors qu'il enchaine les annonces toutes plus négatives les unes que les autres.

Pour le tourisme, la pire est celle du retour de Cuba parmi la liste des pays terroristes. Nous avons espéré pendant seulement 7 jours, que le pays aille mieux pour relancer l'afflux de voyageurs,

Pendant son 1er mandat, on avait subi une baisse de 20% sur les ventes de nos séjours linguistiques pour les jeunes aux USA.



On s'attend, en effet, à un ralentissement des réservations.



En tant que parent, le jugement sur un pays et sa situation politique conditionnent beaucoup de choses y compris la décision d'y envoyer ou non son enfant.



Nos voyageurs n'y vont pas pour voir ou consommer, mais pour vivre et participer au quotidien d'une famille locale,

Pour ceux qui auraient loupé un épisode, le milliardaire américain ne cesse d'affirmer depuis la fin de l'année 2024, que le pays à l'érable devrait devenir le 51e état américain.Et l'investiture présidentielle n'y a rien changé. Il est revenu à la charge vantant les bénéfices sur la santé des Canadiens de l'implémentation du pourtant très critiqué modèle de social US. " se désespèreAvant la pandémie, la plus grande île des Caraïbes accueillait plus de 4 millions de voyageurs. Cinq ans plus tard et des entraves administratives américaines, ce chiffre a été divisé par deux.Les hôtels sont vides et l'économie exsangue. S'il est un sous-domaine de l'industrie du tourisme, où la présidence de Trump pourrait avoir des conséquences négatives, c'est sur les voyages scolaires." partage Jean-Antoine Texier, le directeur général d'Horizons du Monde.Pour son concurrent, Xavier Obert, Trump I avait généré une légère désaffection de la destination.