Voyage États-Unis : nouvelles règles ESTA, ce qui change pour les voyageurs !

Comme l'explique les conseils aux voyageurs du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères : l’ESTA peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site Internet (multilingue) (Esta.cbp.dhs.gov), seul site habilité par les autorités américaines et permettant un paiement en ligne par carte bancaire.mais des instructions en français sont disponibles pour accompagner les demandeurs.La demande peut être effectuée à tout moment avant le départ. Toutefois, le Department of Homeland Security (ministère américain de la Sécurité intérieure) recommande de la soumettreUne fois délivrée, l’autorisation ESTA est valide pendant deux ans, sauf si le passeport expire plus tôt ou si la situation personnelle du voyageur change (modification du nom, du sexe, de la nationalité, des réponses au questionnaire, etc.). Dans ce cas, une nouvelle demande devra être déposée.Attention : les personnes ayant séjourné à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou souhaitant s’y rendre avant un voyage aux États-Unis ne sont plus éligibles à l’ESTA. Elles doivent impérativement solliciter un visa auprès d’un consulat américain.De même, les voyageurs ayant visité l’Iran, l’Irak, la Syrie, la Libye, la Somalie, le Yémen ou le Soudan depuis le 1er mars 2011, ainsi que les personnes de nationalité iranienne, irakienne, syrienne ou soudanaise, ne peuvent pas bénéficier du programme d’exemption de visa.