Etats-Unis : comment ne pas payer double pour votre ESTA ?

. Selon les données préliminaires de juin 2025 publiées par le National Travel and Tourism Office, les arrivées en provenance de l’étranger ont diminué de 3,4 % par rapport à juin 2024. Malgré quelques hausses ponctuelles, le nombre total de visiteurs internationaux reste à 80 % des niveaux observés en juin 2019, avant la pandémie.Lesplusieurs. Les arrivées depuis la France ont reculé de 5,5 %, celles d’Allemagne de 3,7 %, tandis que le Royaume-Uni affiche une baisse de 1,1 %. Parmi les autres marchés en repli figurent la Corée du Sud (-10,7 %), la Chine (-8,3 %), l’Australie (-10,2 %) et l’Inde (-8,1 %). À l’inverse, certaines destinations ont enregistré une hausse, comme le Brésil (+18,6 %), le Japon (+6,2 %) et l’Italie (+3 %).Depuis le début de l’année 2025,. Après un recul de 11,6 % en mars, une légère hausse de 2,8 % a été constatée en avril, suivie d’une baisse de 2,8 % en mai.Différents facteurs pourraient contribuer à ce ralentissement : augmentation des taxes, inquiétudes liées aux procédures de contrôle à la frontière, ou encore image moins favorable des États-Unis à l’international. Le World Travel & Tourism Council estime que ce manque à gagner pourrait représenter jusqu’à 12,5 milliards de dollars pour l’économie américaine cette année.Par ailleurs, la récente loi budgétaire One Big Beautiful Bill Act prévoit une Brand USA . Cette décision pourrait peser sur l’attractivité touristique à moyen terme.