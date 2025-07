VISITEURS revient sur la 9e édition de son Very Good Trip

meilleure compagnie loisirs au monde pour la 7ème année consécutive

le Very Good Trip, c’est bien plus qu’un éductour : c’est une aventure humaine hors du commun

Durant trois mois, les agences ont été invitées à se mobiliser pour promouvoir le Québec via des ventes, des vitrines thématiques, des actions de communication, des formations et l’usage d’outils VISITEURS tels que. Ces efforts ont permis aux 12 agents les plus performants de remporter une place dans le Very Good Trip, présenté comme une "véritable aventure humaine".Le voyage s’est déroulé du 2 au 9 juin 2025, grâce à Air Transat. L’itinéraire a été conçu avec Bonjour Québec pour refléter la diversité de la province. Les participants ont découvert Québec Cité, Charlevoix, l’Isle-aux-Coudres et le Saguenay Lac Saint-Jean. L’objectif était de favoriser les rencontres humaines et les découvertes professionnelles., partenaire de l’opération, est mentionnée comme ""., responsable marketing de VISITEURS, souligne que "".Cette édition a aussi permis à VISITEURS de consolider ses relations avec les distributeurs en proposant des webinaires, des outils personnalisés et un accompagnement des équipes.est déjà évoquée : "Prêts pour la 10ème édition du Very Good Trip ?"