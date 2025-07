Eklo ouvre un hôtel hybride à Paris 17e

Nous transformons ici un entre-deux urbain en une destination à part entière, en misant sur la mixité, le lien social et l’excellence environnementale

Eklo Hotels exploitera un établissement de 118 chambres au cœur du projet 17&CO , situé. L’hôtel s’étendra sur environ 4 000 m² et comprendra 96 chambres classiques, 11 chambres famille et 11 dortoirs. Il sera également doté d’unL’offre comprendra aussi un restaurant French Kiss au rez-de-chaussée, ouvert sur l’extérieur et la vie de quartier. Le programme vise une "ville durable et créative"., affirme : "."Ce futur établissement constituera laaprès Marne-la-Vallée (2021), Roissy (2022) et Porte de Versailles (2024). Emmanuel Petit , Président Fondateur d’Eklo Hotels, déclare : "Eklo Paris Porte de Saint-Ouen enrichira l’offre hôtelière avec une approche moderne, durable et conviviale."Le projet 17&CO,, a vu la pose de sa première pierre en 2024. Il accueillera à terme : un hôtel hybride Eklo de 118 chambres, un autre hôtel de plus de 110 chambres, 8 000 m² de bureaux dont un incubateur de 1 000 m², des commerces, un karaoké réversible, une station-service électrique, un pôle mobilité et un parking public de 500 places.L’ensemble est conçu pour atteindre les, et inclura des matériaux biosourcés, des toitures végétalisées et une gestion durable des ressources. L’établissement Eklo s’inscrira pleinement dans cette ambition environnementale.