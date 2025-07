Paris : J’ai testé pour vous une croisière avec Riviera Seine

Malheureusement le temps file très vite. Déjà, il est temps de faire demi-tour sous les murs qui protègent les berges de la Seine et empêchent de bien voir Notre-Dame.



Un gros quart d'heure plus tard, après avoir salué en passant le zouave du Pont de l'Alma, nous voici à la hauteur de la Tour Eiffel.



A en croire Badis, c'est le monument parisien le plus demandé et le plus photographié par ses clients qui souhaitent souvent que le bateau s'immobilise un peu pour la photographier tout à loisirs. Ce qu'il fait volontiers lorsque la navigation - ou plutôt le nombre de bateaux présents à cet endroit là, à cet instant là- le lui permet...



Comme il fait très chaud, cet après-midi de juillet, pas question pour moi de déguster, à bord, un cocktail ou une flûte de champagne. De l'eau pétillante et quelques glaçons sont bien plus appropriés. Mais, ceux qui le souhaitent, peuvent boire - à condition de le commander à l'avance - vins ou champagne...



Riviera Seine en propose toute une sélection, accompagnée de bouchées, élaborées par l’équipe culinaire du restaurant Riviera Fuga et apportées à bord par son personnel.



Si les clients en ont envie, le tout peut être accompagné d'un peu de caviar, grâce au partenariat récemment noué entre Riviera Seine et la maison Astara. Une manière, selon Riviera Seine, d'allier navigation fluviale, art de vivre et gastronomie.



Boissons et accompagnements sont facturés en sus. Le bateau étant toujours privatisé, la croisière coûte 660€ pour une heure de navigation, quelque soit le nombre de passagers, sachant que les bateaux de Riviera Seine peuvent en accueillir jusqu’à 12, pas davantage.