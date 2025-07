Formation : My Booking Rewards lance un programme pour booster l’Océanie

la croissance mondiale de MBR au cours des 12 derniers mois a été phénoménale

le lancement de ce nouveau programme de récompenses y est entièrement dédié

Le programme My Oceania Rewards s’appuie sur un modèle d’incitations mensuelles permettant aux agents de voyages deEn complément, des modules de formation sont accessibles en ligne, incluant des webinaires et un centre de ressources contenant fiches d’information et visuels. L’objectif est de permettre aux agents d’acquérir des connaissances précises sur les destinations de la région Pacifique tout en augmentant leur potentiel de gains.Cette initiative permet également aux agents de profiter d’un apprentissage "en un clic", sans contraintes, selon les modalités définies par MBR. Le portail vise à. Le programme s’adresse à des profils variés d’agents tout en mettant l’accent sur les marchés émetteurs clés pour les destinations de l’Océanie. Darren Pearson , fondateur et PDG de MBR , souligne que "" et que "".