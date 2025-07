Spirit of Ponant s’enrichit d’un 2e catamaran

le capitaine et son équipage s’adaptent aux souhaits de leurs passagers – si la météo et la sécurité le permettent bien entendu

La Désirade prendra la mer depuis Bonifacio, en Corse-du-Sud, pour des. Les itinéraires, suggérés mais adaptables, incluent des escales dans des mouillages comme la baie de Rondinara ou l’archipel de La Maddalena. Ponant précise que "".À bord, jusqu’à neuf passagers peuvent embarquer. Le catamaran mesure 23,25 mètres de long pour 11 mètres de large, avec une surface de vie de 300 m². Il dispose de, dont une cabine propriétaire avec terrasse suspendue. Les espaces communs comprennent un salon intérieur, deux salons extérieurs, une cuisine ouverte, des trampolines et une plage arrière. L’équipage est composé de quatre membres : un capitaine, un second, un chef cuisinier et une hôtesse.Lesproposées incluent stand-up paddle, wing foil, ski nautique, dériveur Tiwal, scooter sous-marin, palmes, masques et tubas. Le catamaran est propulsé à la voile (335 m²) et au moteur, et dispose du wifi. Laest proposée à partir de 70 000 €, hors taxes, frais et options de gastronomie et boissons.À l’issue de la saison estivale, La Désirade rejoindra lespour naviguer entre