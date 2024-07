Si Ponant souhaite proposer une nouvelle offre à sa clientèle, la compagnie vise aussi une nouvelle catégorie de clients : "Stratégiquement, nous avons la volonté d'aller chercher des clients plus jeunes, sensibles à l'univers du yachting et de la plaisance pour leur faire découvrir l'univers de la croisière Ponant " avait-il ajouté.



Un équipage de 4 personnes sera à bord : un commandant, un second, un steward et un chef cuisinier.



"Ils seront aux petits soins pour les passagers qui pourront pratiquer des activités nautiques, du snorkling, aller à la pêche, aller à la plage en semi-rigide ou en stand-up paddle" précise Guillaume Le Brec.



Pour les professionnels du tourisme, agences et TO, le modèle commercial se construit à travers deux piliers : le commissionnement sur les ventes à la cabine, et un prix net pour l'affrètement avec la possibilité d'ajouter sa marge.



Images et montage Kevin Rouxel