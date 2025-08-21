Wizz Air atterrit à Bordeaux avec trois nouvelles destinations

Wizz Air fera son entrée à l’Aéroport de Bordeaux avec trois nouvelles liaisons - Depositphotos @ mysterious
La compagnie low-cost Wizz Air fera son entrée à l’Aéroport de Bordeaux dès cet hiver avec trois nouvelles destinations : Bucarest, Rome et Venise.
Une arrivée qui marque une première pour l’Ouest de la France et renforce l'offre internationale au départ de la métropole girondine.
À partir du 26 octobre 2025, Wizz Air proposera deux vols hebdomadaires vers Bucarest Otopeni (mercredi et dimanche), suivis le 28 octobre par trois rotations par semaine vers Rome Fiumicino (mardi, jeudi et samedi).
Les vols vers Venise débuteront quant à eux le 2 décembre 2025, également trois fois par semaine (mardi, jeudi, samedi).
Wizz Air : atterrissage à Bordeaux
L’Aéroport de Bordeaux se félicite de cette implantation, qui s’inscrit dans sa stratégie de diversification.
"L’ouverture attendue de lignes vers l’Europe de l’Est répond à un marché à fort potentiel pour notre territoire. Wizz Air rejoint également notre engagement en faveur d’une aviation plus durable, en investissant dès son lancement dans notre filière locale de carburant d’aviation durable", souligne Simon Dreschel, Président du Directoire.
La compagnie hongroise déploiera sur ces lignes ses Airbus A321neo, appareils de dernière génération réputés pour leur efficacité énergétique et leur faible empreinte carbone. Les billets sont déjà disponibles à la vente.
