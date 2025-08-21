Wizz Air atterrit à Bordeaux avec trois nouvelles destinations

L’ouverture attendue de lignes vers l’Europe de l’Est répond à un marché à fort potentiel pour notre territoire. Wizz Air rejoint également notre engagement en faveur d’une aviation plus durable, en investissant dès son lancement dans notre filière locale de carburant d’aviation durable

L’ Aéroport de Bordeaux se félicite de cette implantation, qui s’inscrit dans sa stratégie de diversification.", souligne Simon Dreschel , Président du Directoire.La compagnie hongroise déploiera sur ces lignes ses, appareils de dernière génération réputés pour leuret leur faible empreinte carbone. Les billets sontà la vente.