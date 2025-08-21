TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Wizz Air atterrit à Bordeaux avec trois nouvelles destinations

La compagnie renforce son offre internationale avec Bucarest, Rome et Venise


Dès cet hiver, Wizz Air fera son entrée à l’Aéroport de Bordeaux avec trois nouvelles liaisons vers Bucarest, Rome et Venise. Une première pour l’Ouest de la France, qui s’accompagne du déploiement d’Airbus A321neo plus sobres et d’un engagement en faveur du carburant d’aviation durable.


Rédigé par le Jeudi 21 Août 2025

Wizz Air fera son entrée à l’Aéroport de Bordeaux avec trois nouvelles liaisons - Depositphotos @ mysterious
La compagnie low-cost Wizz Air fera son entrée à l’Aéroport de Bordeaux dès cet hiver avec trois nouvelles destinations : Bucarest, Rome et Venise.

Une arrivée qui marque une première pour l’Ouest de la France et renforce l'offre internationale au départ de la métropole girondine.

À partir du 26 octobre 2025, Wizz Air proposera deux vols hebdomadaires vers Bucarest Otopeni (mercredi et dimanche), suivis le 28 octobre par trois rotations par semaine vers Rome Fiumicino (mardi, jeudi et samedi).

Les vols vers Venise débuteront quant à eux le 2 décembre 2025, également trois fois par semaine (mardi, jeudi, samedi).

Wizz Air : atterrissage à Bordeaux

L’Aéroport de Bordeaux se félicite de cette implantation, qui s’inscrit dans sa stratégie de diversification.

"L’ouverture attendue de lignes vers l’Europe de l’Est répond à un marché à fort potentiel pour notre territoire. Wizz Air rejoint également notre engagement en faveur d’une aviation plus durable, en investissant dès son lancement dans notre filière locale de carburant d’aviation durable", souligne Simon Dreschel, Président du Directoire.

La compagnie hongroise déploiera sur ces lignes ses Airbus A321neo, appareils de dernière génération réputés pour leur efficacité énergétique et leur faible empreinte carbone. Les billets sont déjà disponibles à la vente.


Commentaires

1.Posté par Bertlondon le 21/08/2025 10:20 | Alerter
Une vraie première pour Bordeaux ! Wizzair commence à s'intéresser à l'ouest de la France, nous ne pouvons que nous en féliciter. Cette compagnie a un excellente desserte de l'Europe de l'est. A-t'elle prévu des lignes sur Nantes ? Nous sommes nombreux à réclamer un Nantes-Sofia en vol direct, je n'ai aucun doute sur le remplissage d'une telle ligne avec 2 vols/semaine, vu le nb de passagers potentiels qui aujourd'hui doivent transiter par Francfort ou prendre un vol sur Paris puis TGV. Ce vol pourrait être ouvert d'abord sur la saison d'été, puis tte l'année si ça fonctionne. Il existe des échanges universitaires avec la Bulgarie, de plus en plus de français s'installent en BG et il y a aussi de nombreux travailleurs bulgares dans l'ouest de la France ainsi que des rapprochements familiaux. Bref de quoi remplir les vols. A bon entendeur...

TourMaG

