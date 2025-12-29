FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte

Avec l’intégration de TraceDirecte, FairMoove continue de structurer ses activités autour de plusieurs pôles complémentaires couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du tourisme responsable. Le pôle FairMoove Travel, qui regroupe désormais FairMoove.fr, Double Sens et TraceDirecte, atteint un chiffre d’affaires cumulé de 15 millions d’euros.



Le groupe s’appuie également sur FairMoove Solutions, dédié à l’accompagnement des professionnels avec notamment le label Fairscore, FairMoove Advanced pour la valorisation des démarches durables des destinations et établissements, ainsi que FairMoove Invest, orienté vers l’innovation et l’investissement à impact.