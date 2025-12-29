TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte

Un rapprochement stratégique autour du voyage responsable


Le groupe FairMoove annonce l’acquisition de TraceDirecte, spécialiste du voyage sur mesure responsable. Cette opération stratégique vise à renforcer l’offre de FairMoove Travel et à consolider son positionnement sur le segment des voyages à impact positif, personnalisés et ancrés localement.


FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte - Depositphotos @lovelyday12
FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte - Depositphotos @lovelyday12
Le groupe FairMoove poursuit sa stratégie de développement dans le tourisme responsable avec l’acquisition de TraceDirecte, fondée en 2011 par Olivier Catrou.

L’entreprise rejoint le pôle Double Sens au sein de FairMoove Travel, aux côtés de FairMoove.fr, renforçant ainsi l’offre de voyages sur mesure du groupe.

Présente sur 35 destinations, TraceDirecte a accompagné près de 20 000 voyageurs et affiche un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros.

Une offre complémentaire aux voyages en petits groupes

Historiquement positionnée sur les voyages solidaires en petits groupes, la marque Double Sens élargit son périmètre grâce à cette acquisition.

Après une phase d’intégration, FairMoove entend proposer une offre sur mesure complète, destinée à des voyageurs individuels, familles, couples ou groupes d’amis.

Ce rapprochement ouvre également de nouvelles perspectives pour l’activité groupes, notamment auprès des CSE, en renforçant les partenariats locaux et les collaborations de long terme.

De son côté, TraceDirecte pourra enrichir ses programmes en intégrant davantage d’expériences solidaires issues du réseau de partenaires de FairMoove et Double Sens.

Une vision commune portée par les dirigeants

Pour Jean-Pierre Nadir, fondateur du groupe FairMoove, cette acquisition s’inscrit dans une logique de cohérence et de complémentarité, "Cette acquisition consolide nos impacts positifs auprès des populations locales. Elle nous permet d’enrichir notre offre voyage avec une expertise sur mesure très complémentaire de notre modèle en petits groupes. "

Même constat du côté de Corinne Louison, cofondatrice de FairMoove.fr et directrice générale de Double Sens, qui souligne l’ambition de bâtir une offre lisible et engagée autour du voyage d’immersion.

Dans le cadre de l’opération, Olivier Catrou reste pleinement impliqué dans le développement de TraceDirecte. Il rejoint le capital du groupe FairMoove et conserve la responsabilité du pôle voyage sur mesure, en coordination avec Corinne Louison, directrice générale adjointe du groupe en charge du pôle Voyage.

Selon le fondateur de TraceDirecte, ce rapprochement permet de renforcer les engagements communs et de donner davantage de visibilité à un modèle de voyage centré sur l’immersion et l’impact positif.

FairMoove poursuit la structuration de ses activités

Avec l’intégration de TraceDirecte, FairMoove continue de structurer ses activités autour de plusieurs pôles complémentaires couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du tourisme responsable. Le pôle FairMoove Travel, qui regroupe désormais FairMoove.fr, Double Sens et TraceDirecte, atteint un chiffre d’affaires cumulé de 15 millions d’euros.

Le groupe s’appuie également sur FairMoove Solutions, dédié à l’accompagnement des professionnels avec notamment le label Fairscore, FairMoove Advanced pour la valorisation des démarches durables des destinations et établissements, ainsi que FairMoove Invest, orienté vers l’innovation et l’investissement à impact.


