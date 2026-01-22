FairScore Événementiel : le "Nutri-Score" de la RSE arrive dans l’événementiel

Kactus et FairMoove Solutions dévoilent le FairScore Événementiel - Généré par intelligence artificielle, Adobe Firefly
La responsabilité sociale et environnementale s’impose progressivement comme un critère désormais essentiel dans l’organisation des événements d’entreprise.
Selon le baromètre 2025 Meetings & Events Kactus x IFTM, 66 % des entreprises intègrent désormais des critères RSE dès la phase de recherche d’un lieu ou d’un prestataire.
Pourtant, dans la pratique, cette exigence peine encore à se traduire dans les choix finaux. Seuls 32 % des événements sont aujourd’hui confirmés dans des lieux labellisés.
En cause, la coexistence de nombreux labels, souvent fondés sur des démarches déclaratives, qui rendent la comparaison des engagements complexe et peu lisible pour les organisateurs.
"Pendant longtemps, la valorisation des engagements RSE dans l’événementiel est restée au stade de l’intention. Les entreprises manquaient d’éléments concrets pour arbitrer", analyse Jean-Pierre Nadir, fondateur de FairMoove. "Pour que la responsabilité devienne un vrai critère de décision, il faut un langage commun, fondé sur des données vérifiées et comparables."
Le FairScore Événementiel, un outil inspiré du Nutri-Score
C’est pour répondre à ce besoin de lisibilité que Kactus et FairMoove Solutions ont conçu le FairScore Événementiel.
Développé comme un système de scoring RSE transparent, il vise à évaluer la performance responsable des événements professionnels à partir de données vérifiées, dans une logique de communication responsable.
Le dispositif repose sur trois grands piliers :
Environnementaux : énergie, eau, gestion des déchets, restauration, mobilité, analyse du cycle de vie ;
Territoriaux : emploi local, partenariats, contribution économique au territoire ;
Sociaux : conditions de travail, pratiques RH.
L’objectif est de permettre aux entreprises de comparer les lieux événementiels sur des critères RSE au même titre que le prix, la capacité ou la localisation.
Réconcilier exigences responsables et réalités business
Pour Arnaud Katz, CEO et co-fondateur de Kactus, l’enjeu est clair, "Les entreprises expriment de plus en plus d’attentes en matière de responsabilité, mais elles manquent encore d’outils clairs pour comparer les lieux et arbitrer de manière éclairée. En tant qu’acteur central du marché, notre responsabilité est d’apporter plus de lisibilité."
De son côté, FairMoove Solutions s’appuie sur une expertise déjà éprouvée, avec plus de 1 200 établissements touristiques accompagnés.
Grâce à ce partenariat, le FairScore Événementiel bénéficiera d’un déploiement à grande échelle via l’écosystème de Kactus, qui compte plus de 40 000 lieux partenaires en Europe. Le dispositif sera progressivement intégré à la plateforme Kactus à partir du printemps 2026, avec un objectif de 1 000 lieux évalués dès la phase de lancement.
