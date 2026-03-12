Le SETO signe une charte de partenariat avec Air Austral

Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) poursuit sa stratégie de rapprochement avec les transporteurs aériens.
Le 10 mars, le syndicat a signé à Paris une charte de partenariat avec la compagnie Air Austral, représentée notamment par Claire Tabakian et Gilles Talec, aux côtés du président du SETO Patrice Caradec, de son directeur général Hervé Tilmont et de Soline de Montremy, responsable de la commission Transport.
Cette charte vise à renforcer la coopération entre voyagistes et compagnies aériennes autour de plusieurs enjeux clés : une meilleure gestion des situations de crise, l’amélioration du traitement de l’après-vente, une communication plus coordonnée et des échanges d’expériences sur les grands défis du secteur, notamment la réduction des émissions carbone.
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche engagée de longue date par le SETO. Le syndicat a en effet mis en place dès 2004 une charte avec Air France, afin de définir un socle minimum d’engagements entre les tour-opérateurs et la compagnie.
En 2024, Transavia a également rejoint cette dynamique en signant à son tour une charte de partenariat, une première pour une compagnie low-cost.
Le 10 mars, le syndicat a signé à Paris une charte de partenariat avec la compagnie Air Austral, représentée notamment par Claire Tabakian et Gilles Talec, aux côtés du président du SETO Patrice Caradec, de son directeur général Hervé Tilmont et de Soline de Montremy, responsable de la commission Transport.
Cette charte vise à renforcer la coopération entre voyagistes et compagnies aériennes autour de plusieurs enjeux clés : une meilleure gestion des situations de crise, l’amélioration du traitement de l’après-vente, une communication plus coordonnée et des échanges d’expériences sur les grands défis du secteur, notamment la réduction des émissions carbone.
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche engagée de longue date par le SETO. Le syndicat a en effet mis en place dès 2004 une charte avec Air France, afin de définir un socle minimum d’engagements entre les tour-opérateurs et la compagnie.
En 2024, Transavia a également rejoint cette dynamique en signant à son tour une charte de partenariat, une première pour une compagnie low-cost.
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