United Airlines célèbre 35 ans de liaison entre Paris et Washington

Au départ de Washington Dulles, les passagers peuvent accéder à plus de 75 destinations aux États-Unis, dont Houston, Denver, Cleveland, Orlando ou encore Austin.La liaison Paris-Washington est opérée en Boeing 777-200ER, avec une configuration comprenant notamment 50 suites United Polaris, une cabine Premium Plus, Economy Plus et Economy.Une seconde fréquence saisonnière peut être assurée en Boeing 767-300 ou Boeing 767-400.La classe affaires United Polaris met l’accent sur le confort et le repos, avec des sièges-lits, un accès direct à l’allée et des prestations dédiées.Les cabines Premium Plus et Economy Plus offrent davantage d’espace, tandis que la classe Economy inclut restauration, boissons et divertissement à bord.