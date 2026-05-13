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United Airlines célèbre 35 ans de liaison entre Paris et Washington

Une liaison historique entre Paris et Washington


À l’occasion des 35 ans de sa liaison entre Paris et Washington D.C., United Airlines met en avant une desserte stratégique lancée en 1991, qui a depuis transporté plus de 5,5 millions de passagers et s’inscrit aujourd’hui dans un réseau transatlantique en pleine expansion.


Rédigé par le Mercredi 13 Mai 2026 à 14:00

United Airlines célèbre cette semaine une étape importante : 35 ans de service sans escale entre Paris et Washington D.C - Depositphotos.com @soosjozsef
United Airlines célèbre cette semaine une étape importante : 35 ans de service sans escale entre Paris et Washington D.C - Depositphotos.com @soosjozsef
Exotismes
Lancée le 1er mai 1991, cette route a transporté plus de 5,5 millions de passagers et acheminé plus de 184 000 tonnes de fret, à travers plus de 28 000 vols.

Aujourd’hui, la liaison est opérée jusqu’à deux fois par jour, avec une capacité d’au moins 479 sièges quotidiens dans chaque sens. La compagnie reste par ailleurs la seule compagnie américaine à proposer un vol direct entre les deux capitales.

À l’été 2026, United Airlines prévoit jusqu’à huit vols quotidiens entre la France et les États-Unis. Depuis l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, la compagnie dessert toute l’année ses hubs de Newark, Chicago O’Hare et Washington Dulles.

L’offre est complétée par une liaison quasi annuelle vers San Francisco, ainsi que par des vols saisonniers entre Nice et Newark et une liaison Nice-Washington lancée récemment.

"Cet anniversaire souligne la solidité de notre engagement envers nos clients en France, ainsi que l’importance de Paris au sein du réseau mondial de United," indique Grégoire Dutoit, directeur des ventes France de la compagnie.

Une offre cabine segmentée

Autres articles
Au départ de Washington Dulles, les passagers peuvent accéder à plus de 75 destinations aux États-Unis, dont Houston, Denver, Cleveland, Orlando ou encore Austin.

À l’échelle mondiale, United annonce jusqu’à 930 vols quotidiens vers plus de 150 destinations internationales en 2026, dont 43 non desservies par d’autres compagnies américaines.

A lire : United Airlines prévoit plus de 250 nouveaux avions d’ici 2028

La liaison Paris-Washington est opérée en Boeing 777-200ER, avec une configuration comprenant notamment 50 suites United Polaris, une cabine Premium Plus, Economy Plus et Economy.

Une seconde fréquence saisonnière peut être assurée en Boeing 767-300 ou Boeing 767-400.

La classe affaires United Polaris met l’accent sur le confort et le repos, avec des sièges-lits, un accès direct à l’allée et des prestations dédiées.

Les cabines Premium Plus et Economy Plus offrent davantage d’espace, tandis que la classe Economy inclut restauration, boissons et divertissement à bord.


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Tags : united airlines, washington dc
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