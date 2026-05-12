French Bee : les pilotes déposent un préavis de grève du 13 au 18 mai 2026

dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2026

Les pilotes de French Bee appellent à la grève du 13 au 18 mai 2026 à l’initiative du Syndicat National des Pilotes de Ligne, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2026.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 12 Mai 2026 à 10:25

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