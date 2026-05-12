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French Bee : les pilotes déposent un préavis de grève du 13 au 18 mai 2026

dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2026


Les pilotes de French Bee appellent à la grève du 13 au 18 mai 2026 à l’initiative du Syndicat National des Pilotes de Ligne, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2026.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 10:25

French Bee : les pilotes déposent un préavis de grève du 13 au 18 mai 2026 - © French bee
French Bee : les pilotes déposent un préavis de grève du 13 au 18 mai 2026 - © French bee
Exotismes
Les tensions sociales montent chez French Bee.

Après les personnels navigants commerciaux (PNC), ce sont désormais les pilotes qui entrent dans le bras de fer avec la direction. La section French Bee du Syndicat National des Pilotes de Ligne a déposé un préavis de grève reconductible du 13 au 18 mai 2026, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2026.

Dans un communiqué publié le 12 mai, le syndicat affirme que la direction a refusé « de revaloriser enfin les rémunérations de ses pilotes », provoquant un rejet massif des propositions soumises lors des négociations.

Le SNPL évoque « un profond malaise » au sein du personnel navigant technique.

Les pilotes French Bee demande notamment une revalorisation salariale

Autres articles
Selon le syndicat, les pilotes de French Bee n’ont bénéficié « d’aucune revalorisation salariale structurelle significative » depuis la création de la compagnie. Le SNPL souligne également que le salaire minimum serait gelé depuis deux ans, contrairement à la compagnie sœur Air Caraïbes, également détenue par le Groupe Dubreuil.

Les représentants des pilotes mettent aussi en avant une baisse des revenus liée à la réduction des heures de vol, conséquence de l’évolution du réseau de la compagnie.

Le préavis des pilotes intervient quelques semaines après celui des stewards et hôtesses de la compagnie. Comme le rapporte Challenges, les personnels navigants commerciaux avaient eux aussi déposé un préavis de grève en avril dernier, finalement levé après l’obtention de plusieurs avancées.

Dans un article publié le 11 mai, Challenges souligne que « le ton des négociations (est) bien plus tendu » chez French Bee que dans d’autres compagnies françaises.

Le média rappelle également que les pilotes d’Air France ont récemment obtenu des augmentations salariales dans le cadre de leurs propres NAO, malgré un contexte géopolitique difficile pour le transport aérien.

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Tags : french bee
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