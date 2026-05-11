Consultation publique sur les aides d’État dans l’aérien : Bruxelles veut revoir les règles du jeu

Ce projet de révision fait suite au « bilan de qualité » réalisé en 2020, qui avait mis en avant la nécessité d’actualiser les règles existantes au regard de l’évolution du marché et des priorités environnementales de l’Union.



Après la consultation publique et des échanges avec les États membres, l’adoption définitive des nouvelles lignes directrices est prévue au premier trimestre 2027.



« Les nouvelles règles en matière d'aides d'État que nous proposons pour le secteur de l'aviation trouvent le juste équilibre entre le maintien des aéroports importants pour la connectivité régionale et la transition du secteur vers un avenir durable et plus ver t », a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée d’une transition propre, juste et compétitive.



Elle ajoute : « La proposition présentée aujourd'hui fait en sorte que le financement public est là où il est le plus nécessaire, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique. »