Découvrez quel est le pays le plus sûr pour voyager en 2026 !

92,4 sur 100, l’Islande conserve la première place mondiale du classement HelloSafe 2026.



La Suisse suit avec 91,1 points, devant la Norvège (90,85), la Finlande (90,6) et le Danemark (89,95).



Le top 10 mondial est complété par Singapore, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Luxembourg et le Canada.



Selon HelloSafe, l’Europe reste la région la plus homogène en matière de sécurité grâce à la stabilité institutionnelle, à la qualité des infrastructures de santé et à la résilience des pays nordiques. HelloSafe a publié son classement 2026 des pays les plus sûrs pour voyager. Et avec un score deconserve la première place mondiale du classementLasuit avec, devant la, laet leLemondial est complété par Singapore, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Luxembourg et le Canada.Selon HelloSafe, l’reste la régionen matière de sécurité grâce à la stabilité institutionnelle, à la qualité des infrastructures de santé et à la résilience des pays nordiques.



L’Asie et le Moyen-Orient également présents dans le top 15 des pays les sûrs pour voyager

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Quelles sont les destinations où voyager sans visa ? Pour cette édition 2026, HelloSafe explique avoir renforcé le poids des critères liés à la cybersécurité et aux risques environnementaux dans son indice mondial.



Le classement repose désormais uniquement sur des données publiques internationales issues notamment de l’ONU, de l’OMS, de la Banque mondiale ou encore de l’Union internationale des télécommunications.



La plateforme précise également avoir intégré un indicateur de résilience climatique via ND-GAIN ainsi que des données de gouvernance et d’état de droit de la Banque mondiale.



La France progresse dans le classement