Quartier Libre, des destinations proches, abordables et dépaysantes

Stéphane Dossetto, Directeur Commercial, explique : « Comme nos clients, nous sommes confrontés à un contexte géopolitique compliqué. Heureusement pour nous, nos destinations ne sont pas impactées en termes de sécurité, mais nous sommes néanmoins touchés par la hausse du coût des matières premières. Nous avons la chance de proposer des destinations situées entre 1 et 3 heures de vols, donc avec une incidence moindre en termes de consommation de carburant et un impact carbone moindre. Nous sommes heureux de présenter notre production qui comprend des classiques, agrémentés de nouveautés, avec départs garantis sur nos principaux circuits. Et toujours accompagnés par nos guides maison. »
Notre priorité : garantir le dépaysement à 3h de vols max
« Lofoten et Fjords » est le circuit référence pour découvrir l’authenticité du pays (à partir de 2749€). Avec au programme : Oslo, Bergen, une croisière sur le Sognefjord, les îles Vesteralen et Lofoten, les cascades, les montagnes, la visite de TromsØ (point de départ des expéditions polaires) avec une traversée en bateau de 3 heures de Vesteralen vers le spectaculaire fjord de Tromsø où vous aurez peut-être la chance de voir des baleines... 9j/8n tellement intenses en émotions que vous n’aurez qu’envie de revenir en Norvège.
Nouveauté : Le transport intérieur de Trondheim aux Lofoten est cette année effectué avec un vol intérieur, plus rapide que le train de nuit utilisé jusqu’à présent.
Si vous avez un peu plus de temps devant vous, le circuit « Grand Tour de Norvège », en 11j/10n, n’attend que vous (à partir de 3433€). Un programme riche et équilibré qui vous emmènera jusqu’au Cap Nord et son soleil de minuit, vous découvrirez les terres sauvages du nord et les Fjords de l’est. Avec un passage par le parc national de Jotunheim où vous croiserez peut-être les Trolls géants.
La « Norvège des fjords » est le best seller (à partir de 1899€) de la production et ce n’est pas un hasard. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.
Stéphane complète : « Dans ce programme, les 3 croisières dans les fjords (soit 4h de navigation en tout) sont justes éxtraordinaires et même vertigineuses. C’est une expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie ».
Les visites d’Oslo, Bergen et Lillehammer, ainsi qu’une balade au pied d’un glacier font de ce circuit un véritable condensé des incontournables de la destination.
Stéphane ajoute : « En plus de tout cela, nous proposons également un circuit entre les trois capitales scandinaves en 8j/7n. La traversée de nuit entre Oslo et Copenhague est une expérience à vivre.
Et pour être tout à fait complet, nous venons de sortir, à l’intention des fans de phénomènes astronomiques, une variante « spécial éclipse solaire » de nos circuits accompagnés Norvège des Fjord et Grand tour de Norvège. »
Concernant l’Islande, Stéphane explique : « Nous proposons un circuit accompagné en départs garantis pour celles et ceux qui sont en quête d’un voyage mémorable au milieu de toutes les merveilles de l’Islande.
Nouveauté : Le transport intérieur de Trondheim aux Lofoten est cette année effectué avec un vol intérieur, plus rapide que le train de nuit utilisé jusqu’à présent.
Si vous avez un peu plus de temps devant vous, le circuit « Grand Tour de Norvège », en 11j/10n, n’attend que vous (à partir de 3433€). Un programme riche et équilibré qui vous emmènera jusqu’au Cap Nord et son soleil de minuit, vous découvrirez les terres sauvages du nord et les Fjords de l’est. Avec un passage par le parc national de Jotunheim où vous croiserez peut-être les Trolls géants.
La « Norvège des fjords » est le best seller (à partir de 1899€) de la production et ce n’est pas un hasard. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.
Stéphane complète : « Dans ce programme, les 3 croisières dans les fjords (soit 4h de navigation en tout) sont justes éxtraordinaires et même vertigineuses. C’est une expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie ».
Les visites d’Oslo, Bergen et Lillehammer, ainsi qu’une balade au pied d’un glacier font de ce circuit un véritable condensé des incontournables de la destination.
Stéphane ajoute : « En plus de tout cela, nous proposons également un circuit entre les trois capitales scandinaves en 8j/7n. La traversée de nuit entre Oslo et Copenhague est une expérience à vivre.
Et pour être tout à fait complet, nous venons de sortir, à l’intention des fans de phénomènes astronomiques, une variante « spécial éclipse solaire » de nos circuits accompagnés Norvège des Fjord et Grand tour de Norvège. »
Concernant l’Islande, Stéphane explique : « Nous proposons un circuit accompagné en départs garantis pour celles et ceux qui sont en quête d’un voyage mémorable au milieu de toutes les merveilles de l’Islande.
Ce circuit accompagné en Islande 8j/7n est proposé en départs garantis de mai à août.
Notre circuit va permettre à vos voyageurs d'explorer l'île dans sa globalité, des grands espaces naturels aux sites culturels et historiques. Au programme de ces 8 jours, les incontournables du pays attendent vos clients pour leur offrir des souvenirs inoubliables.
Nous sommes spécialiste de la destination, ce qui nous permet de créer un voyage accessible à tous. Cela va de la balade le long des plages de sable noir, à l’observation des geysers et la découverte de cascades. Nous mettons un point d’honneur à offrir des prestations de qualité supérieure. »
L’Ecosse vous attend avec plusieurs circuits et il y en a un qui correspondra à vos attentes.
Notre circuit va permettre à vos voyageurs d'explorer l'île dans sa globalité, des grands espaces naturels aux sites culturels et historiques. Au programme de ces 8 jours, les incontournables du pays attendent vos clients pour leur offrir des souvenirs inoubliables.
Nous sommes spécialiste de la destination, ce qui nous permet de créer un voyage accessible à tous. Cela va de la balade le long des plages de sable noir, à l’observation des geysers et la découverte de cascades. Nous mettons un point d’honneur à offrir des prestations de qualité supérieure. »
L’Ecosse vous attend avec plusieurs circuits et il y en a un qui correspondra à vos attentes.
Avec notre circuit Grand Tour d’Ecosse vous vivrez 11j/10n pendant lesquels vous découvrirez le surprenant Loch Ness, niché au cœur des Highlands, dans ses profondeurs un habitant tout particulier s’y cacherait. Sans oublier les visites d’une distillerie et d’une brasserie (avec dégustation de whisky et de de bières). Un tour complet qui comprend les incontournables Highlands. Et une région plus confidentielle, les Lowlands avec le château de Floors (le plus grand du pays encore habité) et l’île de Lindisfarne séparée du continent par une route submersible.
Si vous optez pour notre Iles & Highlands (8j/7n en départs garantis toutes les semaines), vous irez à la rencontre de paysages majestueux, d’une culture riche en légendes, et de traditions encore bien vivantes. Ce voyage vous offrira également une immersion gustative à travers la visite de deux distilleries de whisky, sans oublier des moments forts comme la croisière sur le Loch Ness (2ème du pays par la taille et 1er en volume d’eau) ou l’excursion sur l’île sauvage de Skye.
Irlande, île d’émeraude, notre pays de cœur depuis 34 ans, poursuit Stéphane, nous la programmons depuis les débuts de Quartier Libre, il y a déjà 34 ans. Forcément, nous la connaissons au moins autant que nous l‘aimons et proposons 4 circuits accompagnés en départs garantis.
Si vous optez pour notre Iles & Highlands (8j/7n en départs garantis toutes les semaines), vous irez à la rencontre de paysages majestueux, d’une culture riche en légendes, et de traditions encore bien vivantes. Ce voyage vous offrira également une immersion gustative à travers la visite de deux distilleries de whisky, sans oublier des moments forts comme la croisière sur le Loch Ness (2ème du pays par la taille et 1er en volume d’eau) ou l’excursion sur l’île sauvage de Skye.
Irlande, île d’émeraude, notre pays de cœur depuis 34 ans, poursuit Stéphane, nous la programmons depuis les débuts de Quartier Libre, il y a déjà 34 ans. Forcément, nous la connaissons au moins autant que nous l‘aimons et proposons 4 circuits accompagnés en départs garantis.
La Balade Irlandaise, notre best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.
Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.
Le petit plus c’est la visite d'une vraie distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.
Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n en pension complète, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous. Comme sur la Balade irlandaise, vous passerez par le Connemara, l'anneau du Kerry et Kilkenny, avec en plus une découverte des fabuleuses îles d’Aran.
Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.
Je ne saurai trop vous conseiller de faire un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le Doagh Famine Village qui relate l'histoire de la Grande Famine.
Le Connemara et l’Irlande du Nord en 8j/7n. Partez à la découverte de l'unique et mémorable région du Connemara et profitez des incroyables paysages de l'Irlande du Nord.
Un des temps forts est ma visite du musée de l'iconique navire du Titanic. L'exposition vous retrace l'histoire tragique de ce paquebot fabriqué à Belfast.
Si vous ne disposez que de 5j, pourquoi ne pas faire notre circuit accompagné Dublin et Belfast. Un condensé plus citadin avec Dublin, Belfast et Derry. Et entre ces trois cités, vous admirerez la Chaussée des géant, la route d’Antrim les montagnes Bourne.
Enfin, pour ceux qui aiment approfondir et prendre leur temps, notre Vision Celtique en 13j/12n et notre Grande Traversée Celte en 16j/15n, sauront vous combler. Combiner l’Irlande et L’Ecosse, une vraie bonne idée. »
Un TO régional pour partir au plus près de chez soi et des guides maison.
Stéphane ajoute : « Il y a au moins un programme de Quartier Libre réalisable en partant au plus près de chez vous. Jugez plutôt : Nice, Bâle-Mulhouse, Perpignan, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Montpellier, Marseille, Nantes, Paris, Beauvais, Biarritz, Carcassonne, Lourdes, La Rochelle, Toulouse et Bordeaux.
Et si vous êtes proches d’un aéroport frontalier, nous avons également une solution pour vous de Genève, Luxembourg, Barcelone, Bruxelles, ou Francfort.
Et je n’oublie pas nos guides maison qui sont un rouage essentiel de notre organisation pour accompagner nos clients et les chouchouter.
Enfin, pour ceux qui savent ou peuvent anticiper, nous venons d’ouvrir les ventes de nos séjours multi-activités en Laponie suédoise qui se dérouleront de décembre 2026 à mars 2027.
Bref, Quartier Libre c’est une empreinte carbone limitée, le dépaysement proche de chez soi et destinations sûres, il ne reste plus qu’à se lancer et réserver sa place au plus tôt ».
Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.
Le petit plus c’est la visite d'une vraie distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.
Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n en pension complète, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous. Comme sur la Balade irlandaise, vous passerez par le Connemara, l'anneau du Kerry et Kilkenny, avec en plus une découverte des fabuleuses îles d’Aran.
Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.
Je ne saurai trop vous conseiller de faire un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le Doagh Famine Village qui relate l'histoire de la Grande Famine.
Le Connemara et l’Irlande du Nord en 8j/7n. Partez à la découverte de l'unique et mémorable région du Connemara et profitez des incroyables paysages de l'Irlande du Nord.
Un des temps forts est ma visite du musée de l'iconique navire du Titanic. L'exposition vous retrace l'histoire tragique de ce paquebot fabriqué à Belfast.
Si vous ne disposez que de 5j, pourquoi ne pas faire notre circuit accompagné Dublin et Belfast. Un condensé plus citadin avec Dublin, Belfast et Derry. Et entre ces trois cités, vous admirerez la Chaussée des géant, la route d’Antrim les montagnes Bourne.
Enfin, pour ceux qui aiment approfondir et prendre leur temps, notre Vision Celtique en 13j/12n et notre Grande Traversée Celte en 16j/15n, sauront vous combler. Combiner l’Irlande et L’Ecosse, une vraie bonne idée. »
Un TO régional pour partir au plus près de chez soi et des guides maison.
Stéphane ajoute : « Il y a au moins un programme de Quartier Libre réalisable en partant au plus près de chez vous. Jugez plutôt : Nice, Bâle-Mulhouse, Perpignan, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Montpellier, Marseille, Nantes, Paris, Beauvais, Biarritz, Carcassonne, Lourdes, La Rochelle, Toulouse et Bordeaux.
Et si vous êtes proches d’un aéroport frontalier, nous avons également une solution pour vous de Genève, Luxembourg, Barcelone, Bruxelles, ou Francfort.
Et je n’oublie pas nos guides maison qui sont un rouage essentiel de notre organisation pour accompagner nos clients et les chouchouter.
Enfin, pour ceux qui savent ou peuvent anticiper, nous venons d’ouvrir les ventes de nos séjours multi-activités en Laponie suédoise qui se dérouleront de décembre 2026 à mars 2027.
Bref, Quartier Libre c’est une empreinte carbone limitée, le dépaysement proche de chez soi et destinations sûres, il ne reste plus qu’à se lancer et réserver sa place au plus tôt ».
Notre catalogue et notre site sont à votre disposition
Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.
N’attendez pas pour le commander.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44).
N’attendez pas pour le commander.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44).
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.
Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28