Jean-Luc Boch reconduit à la présidence de l’ANMSM

L'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne a reconduit Jean-Luc Boch à sa présidence - Depositphotos.com @YuliyaKirayonakBO
Réunie en assemblée générale mercredi 6 mai à Paris, Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM) a renouvelé sa gouvernance et reconduit Jean-Luc Boch à sa présidence.
Maire de La Plagne Tarentaise depuis 2014, il a été réélu aux côtés d’Arnaud Mathieu, maire de Villard-de-Lans au poste de secrétaire général, et de Mylène Agnelli, maire d’Isola, reconduite comme trésorière. L’ANMSM fédère une centaine de stations réparties sur l’ensemble des massifs français.
Cette assemblée générale s’est tenue en présence de Marina Ferrari et d’Edgar Grospiron.
Dans son discours, Jean-Luc Boch a insisté sur la nécessité de replacer les enjeux des territoires de montagne dans le débat national. "Nos stations ne sont pas de simples destinations touristiques. Ce sont des territoires de vie, des bassins d’emploi, des économies qui font vivre des centaines de milliers de personnes", a-t-il déclaré.
Le président de l’ANMSM, qui conserve également la présidence de France Montagnes, a rappelé que les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 constituaient "une opportunité historique" pour accélérer les investissements dans les territoires de montagne, notamment en matière d’hébergement, de mobilité et d’accessibilité.
Maire de La Plagne Tarentaise depuis 2014, il a été réélu aux côtés d’Arnaud Mathieu, maire de Villard-de-Lans au poste de secrétaire général, et de Mylène Agnelli, maire d’Isola, reconduite comme trésorière. L’ANMSM fédère une centaine de stations réparties sur l’ensemble des massifs français.
Cette assemblée générale s’est tenue en présence de Marina Ferrari et d’Edgar Grospiron.
Dans son discours, Jean-Luc Boch a insisté sur la nécessité de replacer les enjeux des territoires de montagne dans le débat national. "Nos stations ne sont pas de simples destinations touristiques. Ce sont des territoires de vie, des bassins d’emploi, des économies qui font vivre des centaines de milliers de personnes", a-t-il déclaré.
Le président de l’ANMSM, qui conserve également la présidence de France Montagnes, a rappelé que les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 constituaient "une opportunité historique" pour accélérer les investissements dans les territoires de montagne, notamment en matière d’hébergement, de mobilité et d’accessibilité.
La rénovation de l’immobilier touristique en première ligne
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Parmi les principaux dossiers identifiés par l’ANMSM figure la rénovation de l’immobilier de loisir. L’association alerte sur les conséquences de la loi Le Meur, qui impose aux meublés de tourisme existants de se conformer aux exigences du diagnostic de performance énergétique (DPE) d’ici 2034.
Selon l’organisation, sans accompagnement renforcé des pouvoirs publics, une partie importante du parc locatif pourrait sortir du marché, avec des conséquences directes sur l’activité économique et l’emploi dans les stations.
L’ANMSM demande donc la mise en place de dispositifs d’aide afin de soutenir les propriétaires dans cette transition énergétique.
Autre priorité affichée : l’évolution des mobilités. L’association souhaite renforcer l’accessibilité des stations en s’appuyant davantage sur le ferroviaire et les transports multimodaux.
L’ANMSM appelle à une coordination renforcée entre l’État, les régions et les opérateurs ferroviaires afin de développer l’offre de trains directs, notamment les trains de nuit, et d’améliorer les solutions de transport du "premier au dernier kilomètre".
L’objectif est également de mieux répartir les flux touristiques en encourageant les départs hors périodes de très forte affluence.
Selon l’organisation, sans accompagnement renforcé des pouvoirs publics, une partie importante du parc locatif pourrait sortir du marché, avec des conséquences directes sur l’activité économique et l’emploi dans les stations.
L’ANMSM demande donc la mise en place de dispositifs d’aide afin de soutenir les propriétaires dans cette transition énergétique.
Autre priorité affichée : l’évolution des mobilités. L’association souhaite renforcer l’accessibilité des stations en s’appuyant davantage sur le ferroviaire et les transports multimodaux.
L’ANMSM appelle à une coordination renforcée entre l’État, les régions et les opérateurs ferroviaires afin de développer l’offre de trains directs, notamment les trains de nuit, et d’améliorer les solutions de transport du "premier au dernier kilomètre".
L’objectif est également de mieux répartir les flux touristiques en encourageant les départs hors périodes de très forte affluence.
Les finances locales sous pression
Enfin, l’association souhaite obtenir une meilleure prise en compte des spécificités financières des communes supports de stations. Les élus pointent la hausse des charges liées à l’entretien des infrastructures touristiques, dans un contexte de baisse de certains soutiens financiers, comme le Fonds vert, et de suppression de la taxe d’habitation.
L’ANMSM plaide ainsi pour un fléchage plus important des ressources vers les communes touristiques et pour un mécanisme de péréquation permettant de compenser les charges jugées disproportionnées auxquelles ces territoires sont confrontés.
L’ANMSM plaide ainsi pour un fléchage plus important des ressources vers les communes touristiques et pour un mécanisme de péréquation permettant de compenser les charges jugées disproportionnées auxquelles ces territoires sont confrontés.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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