Jean-Luc Boch reconduit à la présidence de l’ANMSM

Parmi les principaux dossiers identifiés par l’ANMSM figure la rénovation de l’immobilier de loisir. L’association alerte sur les conséquences de la loi Le Meur, qui impose aux meublés de tourisme existants de se conformer aux exigences du diagnostic de performance énergétique (DPE) d’ici 2034.



Selon l’organisation, sans accompagnement renforcé des pouvoirs publics, une partie importante du parc locatif pourrait sortir du marché, avec des conséquences directes sur l’activité économique et l’emploi dans les stations.



L’ANMSM demande donc la mise en place de dispositifs d’aide afin de soutenir les propriétaires dans cette transition énergétique.



Autre priorité affichée : l’évolution des mobilités. L’association souhaite renforcer l’accessibilité des stations en s’appuyant davantage sur le ferroviaire et les transports multimodaux.



L’ANMSM appelle à une coordination renforcée entre l’État, les régions et les opérateurs ferroviaires afin de développer l’offre de trains directs, notamment les trains de nuit, et d’améliorer les solutions de transport du "premier au dernier kilomètre".



L’objectif est également de mieux répartir les flux touristiques en encourageant les départs hors périodes de très forte affluence.