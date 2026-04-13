Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible

Une stratégie tarifaire au service des agences et de leurs clients
Dans une période troublée, le comportement des voyageurs évolue concernant le choix de leurs destinations de vacances. De nombreux Français privilégient ainsi des alternatives perçues comme plus proches et sécurisantes.
Dans ce cadre, Ollandini Voyages affirme sa volonté de soutenir les agences pour maintenir leurs ventes tout en leur donnant les moyens de protéger ou reprotéger leurs clients. Plusieurs typologies de produits sont proposées afin de répondre à des typologies de besoins variés, tout en s’inscrivant dans une démarche globale de révision tarifaire impactante. Le groupe entend donc soutenir leur activité en leur proposant des séjours cohérents à petit prix et sans compromis sur la qualité de l’expérience en Corse.
Plus que jamais, la Corse s’impose comme une destination combinant dépaysement et accessibilité. Facilement desservie en avion comme en ferry depuis de nombreux points de départ, elle offre une proximité rare pour une île à fort pouvoir d’évasion, permettant aux voyageurs de découvrir des paysages paradisiaques entre mer et montagne. Une véritable destination refuge pour la saison estivale.
Ollandini Voyages retravaille avec ses partenaires pour baisser les prix et mettre en place des offres variées abordables, positionnées sur des périodes clés de la saison dans le but de proposer une destination sûre et accessible à vos clients. Ces offres se déclinent ainsi selon différents formats et niveaux de services, permettant d’adresser efficacement les attentes spécifiques des voyageurs tout en maintenant une politique tarifaire attractive.
Dans ce cadre, Ollandini Voyages affirme sa volonté de soutenir les agences pour maintenir leurs ventes tout en leur donnant les moyens de protéger ou reprotéger leurs clients. Plusieurs typologies de produits sont proposées afin de répondre à des typologies de besoins variés, tout en s’inscrivant dans une démarche globale de révision tarifaire impactante. Le groupe entend donc soutenir leur activité en leur proposant des séjours cohérents à petit prix et sans compromis sur la qualité de l’expérience en Corse.
Plus que jamais, la Corse s’impose comme une destination combinant dépaysement et accessibilité. Facilement desservie en avion comme en ferry depuis de nombreux points de départ, elle offre une proximité rare pour une île à fort pouvoir d’évasion, permettant aux voyageurs de découvrir des paysages paradisiaques entre mer et montagne. Une véritable destination refuge pour la saison estivale.
Ollandini Voyages retravaille avec ses partenaires pour baisser les prix et mettre en place des offres variées abordables, positionnées sur des périodes clés de la saison dans le but de proposer une destination sûre et accessible à vos clients. Ces offres se déclinent ainsi selon différents formats et niveaux de services, permettant d’adresser efficacement les attentes spécifiques des voyageurs tout en maintenant une politique tarifaire attractive.
L’objectif est d’offrir une solution concrète, tout en maintenant l’attractivité de la Corse en la rendant plus compétitive face à d’autres destinations. Un argument commercial fort pour sécuriser les ventes.
Dans sa brochure 2026, Ollandini Voyages vous offre un large éventail de formules intégrant les classiques ainsi que des nouveautés méticuleusement choisies.
Autotours, circuits, séjours, ou sur mesure, il y en a pour tous les goûts !
Découvrez l’ensemble de nos produits grâce à notre brochure 2026 en ligne
Dans sa brochure 2026, Ollandini Voyages vous offre un large éventail de formules intégrant les classiques ainsi que des nouveautés méticuleusement choisies.
Autotours, circuits, séjours, ou sur mesure, il y en a pour tous les goûts !
Découvrez l’ensemble de nos produits grâce à notre brochure 2026 en ligne
Circuit Isola Bella :
Notre itinéraire le plus complet, alliant nature et culture, propose un parfait équilibre entre exploration de panoramas magnifiques, visites de charmants villages et plongée dans l'héritage historique et culturel corse. Séjour en 7 nuits et 6 arrêts, découvrez le meilleur de la Corse et profitez d'une immersion complète dans l'île de Beauté.
Explorez les villes emblématiques de Corse telles qu'Ajaccio, Calvi, Bastia et Bonifacio. Les impressionnantes calanques de Piana, les ruelles pittoresques de l'Ile Rousse, le désert des Agriates, le Cap Corse...
Le programme offre une soirée de chants corses, une visite panoramique d'Ajaccio et un hébergement tout confort au centre de Calvi et Corte pour profiter pleinement de chaque moment.
à partir de 1418€/pers
pour un circuit de 8J/7N en pension complète du 13/06 au 20/06/26, vols réguliers au départ de Lyon et transfert inclus
Explorez les villes emblématiques de Corse telles qu'Ajaccio, Calvi, Bastia et Bonifacio. Les impressionnantes calanques de Piana, les ruelles pittoresques de l'Ile Rousse, le désert des Agriates, le Cap Corse...
Le programme offre une soirée de chants corses, une visite panoramique d'Ajaccio et un hébergement tout confort au centre de Calvi et Corte pour profiter pleinement de chaque moment.
à partir de 1418€/pers
pour un circuit de 8J/7N en pension complète du 13/06 au 20/06/26, vols réguliers au départ de Lyon et transfert inclus
Résidence Castell’Verde :
La résidence Castell'Verde est située à Porto-Vecchio, au cœur de Santa Giulia, dans un environnement préservé entre mer et maquis. Elle se compose de plusieurs appartements, tous équipés et disposant d’une vue agréable sur le domaine ou ses alentours.
Côté restauration, la résidence propose un service de petit déjeuner ainsi qu’une offre de restauration à proximité.
Pour les loisirs, une piscine est à disposition, ainsi que diverses activités à proximité, notamment nautiques et de plein air. Un cadre idéal pour un séjour en famille ou entre amis, alliant détente et découverte.
à partir de 480€/pers
pour un séjour en X4 typer duplex B occupé par 2 adultes et 2 enfants du 01/06 au 08/06/26, vols réguliers au départ de Marseille
Côté restauration, la résidence propose un service de petit déjeuner ainsi qu’une offre de restauration à proximité.
Pour les loisirs, une piscine est à disposition, ainsi que diverses activités à proximité, notamment nautiques et de plein air. Un cadre idéal pour un séjour en famille ou entre amis, alliant détente et découverte.
à partir de 480€/pers
pour un séjour en X4 typer duplex B occupé par 2 adultes et 2 enfants du 01/06 au 08/06/26, vols réguliers au départ de Marseille
Hôtel-Club Marina viva**** :
L’Hôtel-Club Marina Viva à Porticcio, se situe dans un vaste domaine arboré, face au golfe d’Ajaccio. Il se compose de chambres confortables, climatisées et toutes équipées offrant une vue agréable sur les jardins ou la mer.
Côté restauration, l’établissement propose un petit déjeuner servi sous forme de buffet, ainsi qu’un restaurant principal. Le bar, quant à lui, accueille les vacanciers tout au long de la journée et en soirée avec une sélection de boissons rafraîchissantes.
Pour les enfants et adolescents, des clubs dédiés proposent des activités ludiques et encadrées. Entre animations, loisirs et accès direct à la plage, tout est réuni pour satisfaire petits et grands.
à partir de 1157€/pers
pour un séjour en chambre double et demi-pension du 13/06 au 20/06/26, vols réguliers au départ de Lyon
Côté restauration, l’établissement propose un petit déjeuner servi sous forme de buffet, ainsi qu’un restaurant principal. Le bar, quant à lui, accueille les vacanciers tout au long de la journée et en soirée avec une sélection de boissons rafraîchissantes.
Pour les enfants et adolescents, des clubs dédiés proposent des activités ludiques et encadrées. Entre animations, loisirs et accès direct à la plage, tout est réuni pour satisfaire petits et grands.
à partir de 1157€/pers
pour un séjour en chambre double et demi-pension du 13/06 au 20/06/26, vols réguliers au départ de Lyon
Camping Tikiti*** :
Le Camping Tikiti*** est situé à Propriano, à proximité du golfe du Valinco. Implanté au cœur d’un environnement arboré, il propose des hébergements confortables équipés, permettant de profiter pleinement d’un séjour en plein air.
Côté restauration, le camping dispose d’un espace convivial avec bar et un snack, où sont proposés petits déjeuners, de mi-juin à septembre.
Pour les loisirs, une piscine extérieure est à disposition, ainsi que diverses installations et animations en saison pour petits et grands.
à partir de 450€/pers
pour un séjour en chalet type B5 occupé par 4 personnes, du 16/05 au 23/05/26, vols vacances au départ de Lille
Côté restauration, le camping dispose d’un espace convivial avec bar et un snack, où sont proposés petits déjeuners, de mi-juin à septembre.
Pour les loisirs, une piscine extérieure est à disposition, ainsi que diverses installations et animations en saison pour petits et grands.
à partir de 450€/pers
pour un séjour en chalet type B5 occupé par 4 personnes, du 16/05 au 23/05/26, vols vacances au départ de Lille
Radisson Blu Resort et Spa Ajaccio Bay**** :
Le Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay**** est situé à Agosta Plage près de Porticcio. Niché entre mer et maquis, il propose des chambres spacieuses et confortables, toutes équipées et dotées d’un balcon ou d’une terrasse offrant une vue sur la mer ou le maquis.
Côté restauration, le restaurant de l’hôtel met à l’honneur une cuisine méditerranéenne, à savourer en salle ou en terrasse. Le bar propose tout au long de la journée une sélection de boissons et cocktails.
Pour les loisirs et le bien-être, les clients peuvent profiter d’une grande piscine extérieure avec son pool bar ainsi que d’un spa complet avec soins, piscine intérieure, hammam et salle de fitness.
à partir de 269€/pers au lieu de 344€
pour un séjour en chambre double standard vue arrière et petit déjeuner du 01/05 au 03/05/26. Offre réservez-tôt pour toute réservation avant le 30/04, en petit-déjeuner, hors lit supplémentaire et demi-pension.
Côté restauration, le restaurant de l’hôtel met à l’honneur une cuisine méditerranéenne, à savourer en salle ou en terrasse. Le bar propose tout au long de la journée une sélection de boissons et cocktails.
Pour les loisirs et le bien-être, les clients peuvent profiter d’une grande piscine extérieure avec son pool bar ainsi que d’un spa complet avec soins, piscine intérieure, hammam et salle de fitness.
à partir de 269€/pers au lieu de 344€
pour un séjour en chambre double standard vue arrière et petit déjeuner du 01/05 au 03/05/26. Offre réservez-tôt pour toute réservation avant le 30/04, en petit-déjeuner, hors lit supplémentaire et demi-pension.
Le Groupe Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, l’entreprise dirigée par Jean-Marc et Michaël Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du tourisme en Corse.
Service individuels :
resa.indiv@ollandini.fr
04 95 23 92 92
Service groupes :
groupes@ollandini.fr
04 95 23 92 40
Sites web :
www.ollandini.biz
www.ollandini.fr
Service individuels :
resa.indiv@ollandini.fr
04 95 23 92 92
Service groupes :
groupes@ollandini.fr
04 95 23 92 40
Sites web :
www.ollandini.biz
www.ollandini.fr
Autres articles
-
Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »
-
La Corse à moins de 599€ : des offres pour ouvrir l’île à tous les budgets !
-
Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout
-
Croisières et circuits en Corse : proposez à vos clients une découverte de l’île avec Ollandini Voyages !
-
La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !