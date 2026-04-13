Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible

Dans une période troublée, le comportement des voyageurs évolue concernant le choix de leurs destinations de vacances. De nombreux Français privilégient ainsi des alternatives perçues comme plus proches et sécurisantes.



Dans ce cadre, Ollandini Voyages affirme sa volonté de soutenir les agences pour maintenir leurs ventes tout en leur donnant les moyens de protéger ou reprotéger leurs clients. Plusieurs typologies de produits sont proposées afin de répondre à des typologies de besoins variés, tout en s’inscrivant dans une démarche globale de révision tarifaire impactante. Le groupe entend donc soutenir leur activité en leur proposant des séjours cohérents à petit prix et sans compromis sur la qualité de l’expérience en Corse.



Plus que jamais, la Corse s’impose comme une destination combinant dépaysement et accessibilité. Facilement desservie en avion comme en ferry depuis de nombreux points de départ, elle offre une proximité rare pour une île à fort pouvoir d’évasion, permettant aux voyageurs de découvrir des paysages paradisiaques entre mer et montagne. Une véritable destination refuge pour la saison estivale.



Ollandini Voyages retravaille avec ses partenaires pour baisser les prix et mettre en place des offres variées abordables, positionnées sur des périodes clés de la saison dans le but de proposer une destination sûre et accessible à vos clients. Ces offres se déclinent ainsi selon différents formats et niveaux de services, permettant d’adresser efficacement les attentes spécifiques des voyageurs tout en maintenant une politique tarifaire attractive.