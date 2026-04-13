logo Partez en France  
Recherche avancée

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible


Ollandini Voyages, acteur majeur du tourisme, s’impose comme le spécialiste incontournable des vacances en Corse depuis des décennies. Fort d’une connaissance approfondie de l’Île de beauté, il se distingue par son savoir-faire local et son expertise. Le groupe met à profit sa maitrise approfondie du territoire et de ses traditions pour proposer des expériences authentiques, immersives et sur-mesure.


Rédigé par Ollandini Voyages le Lundi 20 Avril 2026 à 06:40

Une stratégie tarifaire au service des agences et de leurs clients

© Fotolia
© Fotolia
CroisiEurope
Dans une période troublée, le comportement des voyageurs évolue concernant le choix de leurs destinations de vacances. De nombreux Français privilégient ainsi des alternatives perçues comme plus proches et sécurisantes.

Dans ce cadre, Ollandini Voyages affirme sa volonté de soutenir les agences pour maintenir leurs ventes tout en leur donnant les moyens de protéger ou reprotéger leurs clients. Plusieurs typologies de produits sont proposées afin de répondre à des typologies de besoins variés, tout en s’inscrivant dans une démarche globale de révision tarifaire impactante. Le groupe entend donc soutenir leur activité en leur proposant des séjours cohérents à petit prix et sans compromis sur la qualité de l’expérience en Corse.

Plus que jamais, la Corse s’impose comme une destination combinant dépaysement et accessibilité. Facilement desservie en avion comme en ferry depuis de nombreux points de départ, elle offre une proximité rare pour une île à fort pouvoir d’évasion, permettant aux voyageurs de découvrir des paysages paradisiaques entre mer et montagne. Une véritable destination refuge pour la saison estivale.

Ollandini Voyages retravaille avec ses partenaires pour baisser les prix et mettre en place des offres variées abordables, positionnées sur des périodes clés de la saison dans le but de proposer une destination sûre et accessible à vos clients. Ces offres se déclinent ainsi selon différents formats et niveaux de services, permettant d’adresser efficacement les attentes spécifiques des voyageurs tout en maintenant une politique tarifaire attractive.

© garygodel / Ollandini Voyages
© garygodel / Ollandini Voyages
L’objectif est d’offrir une solution concrète, tout en maintenant l’attractivité de la Corse en la rendant plus compétitive face à d’autres destinations. Un argument commercial fort pour sécuriser les ventes.

Dans sa brochure 2026, Ollandini Voyages vous offre un large éventail de formules intégrant les classiques ainsi que des nouveautés méticuleusement choisies.

Autotours, circuits, séjours, ou sur mesure, il y en a pour tous les goûts !

Découvrez l’ensemble de nos produits grâce à notre brochure 2026 en ligne

Circuit Isola Bella :

© Sylvain Alessandri
© Sylvain Alessandri
Notre itinéraire le plus complet, alliant nature et culture, propose un parfait équilibre entre exploration de panoramas magnifiques, visites de charmants villages et plongée dans l'héritage historique et culturel corse. Séjour en 7 nuits et 6 arrêts, découvrez le meilleur de la Corse et profitez d'une immersion complète dans l'île de Beauté.

Explorez les villes emblématiques de Corse telles qu'Ajaccio, Calvi, Bastia et Bonifacio. Les impressionnantes calanques de Piana, les ruelles pittoresques de l'Ile Rousse, le désert des Agriates, le Cap Corse...

Le programme offre une soirée de chants corses, une visite panoramique d'Ajaccio et un hébergement tout confort au centre de Calvi et Corte pour profiter pleinement de chaque moment.

à partir de 1418€/pers
pour un circuit de 8J/7N en pension complète du 13/06 au 20/06/26, vols réguliers au départ de Lyon et transfert inclus

Résidence Castell’Verde :

© Fonds Ollandini
© Fonds Ollandini
La résidence Castell'Verde est située à Porto-Vecchio, au cœur de Santa Giulia, dans un environnement préservé entre mer et maquis. Elle se compose de plusieurs appartements, tous équipés et disposant d’une vue agréable sur le domaine ou ses alentours.

Côté restauration, la résidence propose un service de petit déjeuner ainsi qu’une offre de restauration à proximité.

Pour les loisirs, une piscine est à disposition, ainsi que diverses activités à proximité, notamment nautiques et de plein air. Un cadre idéal pour un séjour en famille ou entre amis, alliant détente et découverte.

à partir de 480€/pers
pour un séjour en X4 typer duplex B occupé par 2 adultes et 2 enfants du 01/06 au 08/06/26, vols réguliers au départ de Marseille

Hôtel-Club Marina viva**** :

© Fonds Ollandini
© Fonds Ollandini
L’Hôtel-Club Marina Viva à Porticcio, se situe dans un vaste domaine arboré, face au golfe d’Ajaccio. Il se compose de chambres confortables, climatisées et toutes équipées offrant une vue agréable sur les jardins ou la mer.

Côté restauration, l’établissement propose un petit déjeuner servi sous forme de buffet, ainsi qu’un restaurant principal. Le bar, quant à lui, accueille les vacanciers tout au long de la journée et en soirée avec une sélection de boissons rafraîchissantes.

Pour les enfants et adolescents, des clubs dédiés proposent des activités ludiques et encadrées. Entre animations, loisirs et accès direct à la plage, tout est réuni pour satisfaire petits et grands.

à partir de 1157€/pers
pour un séjour en chambre double et demi-pension du 13/06 au 20/06/26, vols réguliers au départ de Lyon

Camping Tikiti*** :

© Fonds Ollandini
© Fonds Ollandini
Le Camping Tikiti*** est situé à Propriano, à proximité du golfe du Valinco. Implanté au cœur d’un environnement arboré, il propose des hébergements confortables équipés, permettant de profiter pleinement d’un séjour en plein air.

Côté restauration, le camping dispose d’un espace convivial avec bar et un snack, où sont proposés petits déjeuners, de mi-juin à septembre.

Pour les loisirs, une piscine extérieure est à disposition, ainsi que diverses installations et animations en saison pour petits et grands.

à partir de 450€/pers
pour un séjour en chalet type B5 occupé par 4 personnes, du 16/05 au 23/05/26, vols vacances au départ de Lille

Radisson Blu Resort et Spa Ajaccio Bay**** :

© Francis Vauban
© Francis Vauban
Le Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay**** est situé à Agosta Plage près de Porticcio. Niché entre mer et maquis, il propose des chambres spacieuses et confortables, toutes équipées et dotées d’un balcon ou d’une terrasse offrant une vue sur la mer ou le maquis.

Côté restauration, le restaurant de l’hôtel met à l’honneur une cuisine méditerranéenne, à savourer en salle ou en terrasse. Le bar propose tout au long de la journée une sélection de boissons et cocktails.

Pour les loisirs et le bien-être, les clients peuvent profiter d’une grande piscine extérieure avec son pool bar ainsi que d’un spa complet avec soins, piscine intérieure, hammam et salle de fitness.

à partir de 269€/pers au lieu de 344€
pour un séjour en chambre double standard vue arrière et petit déjeuner du 01/05 au 03/05/26. Offre réservez-tôt pour toute réservation avant le 30/04, en petit-déjeuner, hors lit supplémentaire et demi-pension.

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible
Le Groupe Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, l’entreprise dirigée par Jean-Marc et Michaël Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du tourisme en Corse.

Service individuels :
resa.indiv@ollandini.fr
04 95 23 92 92

Service groupes :
groupes@ollandini.fr
04 95 23 92 40

Sites web :
www.ollandini.biz
www.ollandini.fr

facebook


Lu 207 fois

Tags : Ollandini Voyages
Notez
TAP Air Portugal

Brand news Partez en France

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible
Ollandini Voyages, acteur majeur du tourisme, s’impose comme le spécialiste incontournable des...
Dernière heure

Aeroméxico inaugure sa liaison Paris–Monterrey

La montagne française en hiver, ça m’énerve ! [ABO]

Ormuz franchi, Golfe persique déserté : évacuation réussie pour les paquebots de croisière

7 conseils pour mieux vendre du club

Pierre Amalou nous a quittés

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PASSEPORT EVASION - Commercial(e) Tourisme spécialisé(e) voyages de Groupes « Sur-Mesure » - Indépendant, freelance - (France entière)
FREELANCE / CONSULTANTS TOURISME

LE LAC DE VASSIVIERE recherche un opérateur pour la transformation du village vacances de Pierrefitte (87)
APPEL D'OFFRES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !
Distribution

Distribution

L’IA, le bien-être et le durable redéfinissent les attentes des voyageurs en 2026

L’IA, le bien-être et le durable redéfinissent les attentes des voyageurs en 2026
Partez en France

Partez en France

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Easia Travel réinvente l’expérience du Tonlé Sap au Cambodge avec un nouveau projet signature immersif

Easia Travel réinvente l’expérience du Tonlé Sap au Cambodge avec un nouveau projet signature immersif
Production

Production

Relais du Monde : la niche comme boussole dans un marché sous tension

Relais du Monde : la niche comme boussole dans un marché sous tension
AirMaG

AirMaG

Aeroméxico inaugure sa liaison Paris–Monterrey

Aeroméxico inaugure sa liaison Paris–Monterrey
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys, offre de printemps : un été en Méditerranée

Explora Journeys, offre de printemps : un été en Méditerranée
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Futuroscopie

Futuroscopie

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Ormuz franchi, Golfe persique déserté : évacuation réussie pour les paquebots de croisière

Ormuz franchi, Golfe persique déserté : évacuation réussie pour les paquebots de croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Yohann Metayer-Claret rejoint Naboo pour accélérer sa stratégie internationale

Yohann Metayer-Claret rejoint Naboo pour accélérer sa stratégie internationale
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias