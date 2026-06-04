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TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement

Le voyagiste supprime l'intégralité des coûts pour les plus jeunes dans une sélection de clubs de vacances


Le tour-opérateur TUI France se positionne sur le segment des vacances familiales économiques en annonçant une offre promotionnelle estivale d'envergure. Du 4 au 30 juin 2026, l'entreprise propose la gratuité totale pour les enfants de 2 à 11 ans sur une sélection de séjours prévus jusqu'au 31 octobre 2026.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 4 Juin 2026 à 17:00

TUI France lance une opération de gratuité totale pour les enfants cet été, Despositphotos.com, Photo by PR-PhotoDesign
TUI France lance une opération de gratuité totale pour les enfants cet été, Despositphotos.com, Photo by PR-PhotoDesign
MSC Croisières
À l’approche de la saison estivale, le tour-opérateur TUI France lance une nouvelle offre promotionnelle. Le voyagiste mise sur la gratuité totale pour les enfants âgés de 2 à 11 ans, et ce, pour tous les départs programmés jusqu’au 31 octobre 2026.

Cette initiative, valable pour les réservations effectuées entre le 4 et le 30 juin, concerne une sélection de sept clubs Lookéa et Marmara. Elle a été conçue pour réduire sensiblement le budget des familles, y compris celui des familles monoparentales.

TUI France prend en charge l’intégralité des frais : non seulement les nuitées, mais aussi le transport aérien, les taxes d’aéroport et les éventuelles surcharges carburant. Pour les enfants de moins de deux ans, la réduction habituelle de 90 % reste, quant à elle, inchangée.

Ce programme de gratuité intégrale s’applique dans sept établissements Lookéa et Marmara répartis dans trois grandes destinations méditerranéennes. En Italie, l’offre concerne les structures siciliennes du Club Lookéa Athena Resort Sicily et du Club Marmara Sicilia. En Espagne, elle est proposée au Club Marmara Oasis Menorca, sur l’île de Minorque.

Enfin, en Grèce, quatre établissements participent à l’opération : le Club Lookéa Sun Palace et le Club Marmara Zorbas à Kos, le Club Marmara Doreta à Rhodes, ainsi que le Club Marmara Sandy Beach à Corfou.

Une remise générale sur l'ensemble du catalogue estival

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Pour couvrir l’ensemble de sa programmation, le voyagiste décline cette campagne promotionnelle sous forme de réductions tarifaires appliquées sur ses autres sites. Ainsi, les 55 autres Clubs Marmara et Clubs Lookéa ouverts pour la saison estivale offrent une remise de 50 % pour les enfants âgés de 2 à 11 ans, valable selon les mêmes conditions de réservation et de dates de départ.

Ce tarif préférentiel inclut l’intégralité des prestations de la formule club : vols aller-retour, transferts jusqu’à l’hôtel, hébergement, pension complète avec boissons, ainsi que l’accès aux animations quotidiennes en français et aux clubs enfants encadrés par des équipes professionnelles.

Avec ce déploiement à grande échelle, disponible aussi bien en agences de voyages que sur sa plateforme en ligne, la marque cherche à optimiser le taux d’occupation de ses structures tout en répondant aux préoccupations actuelles des vacanciers concernant la maîtrise de leur budget.

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Tags : tui
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