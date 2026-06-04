TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement

À l’approche de la saison estivale, le tour-opérateur TUI France lance une nouvelle offre promotionnelle. Le voyagiste mise sur la gratuité totale pour les enfants âgés de 2 à 11 ans, et ce, pour tous les départs programmés jusqu’au 31 octobre 2026.



Cette initiative, valable pour les réservations effectuées entre le 4 et le 30 juin, concerne une sélection de sept clubs Lookéa et Marmara. Elle a été conçue pour réduire sensiblement le budget des familles, y compris celui des familles monoparentales.



TUI France prend en charge l’intégralité des frais : non seulement les nuitées, mais aussi le transport aérien, les taxes d’aéroport et les éventuelles surcharges carburant. Pour les enfants de moins de deux ans, la réduction habituelle de 90 % reste, quant à elle, inchangée.



Ce programme de gratuité intégrale s’applique dans sept établissements Lookéa et Marmara répartis dans trois grandes destinations méditerranéennes. En Italie, l’offre concerne les structures siciliennes du Club Lookéa Athena Resort Sicily et du Club Marmara Sicilia. En Espagne, elle est proposée au Club Marmara Oasis Menorca, sur l’île de Minorque.



Enfin, en Grèce, quatre établissements participent à l’opération : le Club Lookéa Sun Palace et le Club Marmara Zorbas à Kos, le Club Marmara Doreta à Rhodes, ainsi que le Club Marmara Sandy Beach à Corfou.