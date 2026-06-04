TUI France s'installe à Saïdia : deux clubs de vacances sur la Méditerranée marocaine

"perle bleue"

"le début d'une collaboration prometteuse"

Si TUI France a jeté son dévolu sur Saïdia, ce n'est pas un hasard. Surnommée ladu Maroc, cette station balnéaire du littoral oriental séduit par ses longues plages de sable fin, son ensoleillement et un cadre naturel encore largement préservé, a mi-chemin entre mer et arrière-pays.Golfs, randonnées dans la région de l'Oriental, activités nautiques, patrimoine à découvrir (dont la fameuse grotte du chameau et sa stalagmite éponyme) : Saïdia coche toutes les cases d'une destination polyvalente, capable de séduire aussi bien les familles en quête de détente que les voyageurs curieux.Pour les acteurs locaux, l'arrivée du premier tour-opérateur français est un signal fort., directeur général de la Société de développement de Saïdia, y voitet rappelle que la destination réunit désormais tous les atouts pour s'imposer sur les marchés internationaux : infrastructures modernes, accessibilité aérienne et dynamique touristique régionale en plein essor.