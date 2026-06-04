TUI France s'installe à Saïdia : deux clubs de vacances sur la Méditerranée marocaine

TUI France fait son entrée à Saïdia au Maroc, en s'appuyant sur deux de ses marques club : le Club Marmara Radisson Blu Saïdia Garden, pensé autour d'une offre all-inclusive, et le Club Lookéa Radisson Blu Résidence Beach Saïdia, orienté vers un séjour plus résidentiel.
Les deux établissements sont opérés en partenariat avec le groupe hôtelier Radisson.
Pour Christophe Fuss, directeur général de TUI France, cet ancrage va au-delà d'une simple ouverture commerciale. Il s'agit de "structurer des destinations d'avenir, capables de répondre aux nouvelles attentes des clients : de l'authenticité, de l'expérience et de la qualité."
Du côté des partenaires locaux, George Van Oosten, directeur général des Radisson Blu Resorts & Residences de Saïdia, salue "la confiance accordée par TUI" et voit dans cette double implantation une occasion unique de faire rayonner la destination sur le territoire français.
Les deux établissements sont opérés en partenariat avec le groupe hôtelier Radisson.
Pour Christophe Fuss, directeur général de TUI France, cet ancrage va au-delà d'une simple ouverture commerciale. Il s'agit de "structurer des destinations d'avenir, capables de répondre aux nouvelles attentes des clients : de l'authenticité, de l'expérience et de la qualité."
Du côté des partenaires locaux, George Van Oosten, directeur général des Radisson Blu Resorts & Residences de Saïdia, salue "la confiance accordée par TUI" et voit dans cette double implantation une occasion unique de faire rayonner la destination sur le territoire français.
Saïdia Mediterrania : "la perle bleue" qui veut rayonner à l'internationnal
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Si TUI France a jeté son dévolu sur Saïdia, ce n'est pas un hasard. Surnommée la "perle bleue" du Maroc, cette station balnéaire du littoral oriental séduit par ses longues plages de sable fin, son ensoleillement et un cadre naturel encore largement préservé, a mi-chemin entre mer et arrière-pays.
Golfs, randonnées dans la région de l'Oriental, activités nautiques, patrimoine à découvrir (dont la fameuse grotte du chameau et sa stalagmite éponyme) : Saïdia coche toutes les cases d'une destination polyvalente, capable de séduire aussi bien les familles en quête de détente que les voyageurs curieux.
Pour les acteurs locaux, l'arrivée du premier tour-opérateur français est un signal fort. Jalil Bennis, directeur général de la Société de développement de Saïdia, y voit "le début d'une collaboration prometteuse" et rappelle que la destination réunit désormais tous les atouts pour s'imposer sur les marchés internationaux : infrastructures modernes, accessibilité aérienne et dynamique touristique régionale en plein essor.
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