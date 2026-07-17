J'ai testé pour vous : Huttopia Domaine du Lac, un camping nature les pieds dans l'eau à Aiguebelette

Le Domaine du Lac propose plusieurs catégories d'hébergements :et les chalets en bois (deux catégories disponibles chalet Toronto Plus 35 m² et Acadia Plus 27 m²).De nouveaux lodges hôteliers (eux climatisés) viennent également compléter l'offre, sans oublier les 13 chambres climatisées de laElle offre un véritable confort : deux chambres, composées de deux lits doubles, dont l'une avec un lit superposé supplémentaire, permettent d'accueillir toute une famille. Les chalets proposent également la même capacité. La literie s'est avérée confortable et les nuits sont restées agréables malgré les fortes chaleurs de notre séjour.. Une table permet de prendre ses repas à l'intérieur tandis qu'à l'extérieur, une vaste terrasse en bois accueille une seconde table, un salon de jardin ainsi qu'une plancha et l'espace de cuisson.Leur superficie permet de profiter pleinement de la vie en extérieur tout au long de la journée. On apprécie également le mobilier, fabriqué en France, qui s'intègre parfaitement à l'esprit nature du domaine.Seul petit reproche : il n'y a pas de rangement pour les vêtements. Seule une grande caisse fermant à clé, permet de ranger ses sacs, ses vêtements ainsi que les objets que vous souhaitez mettre à l'abri : on pense aux tablettes ou autres ordinateurs. Car évidemment,, plusieurs lampes d'appoint peuvent être réparties dans la tente ou à l'extérieur et une rallonge et des prises multiples sont même fournies, un détail toujours pratique.Le petit-déjeuner à l'ombre sur cette terrasse face au lac (pour ceux qui ont la vue) permet de commencer la journée en toute sérénité. Evidemment, en toile de tente, on peut se faire réveiller un peu tôt par les jeunes enfants des voisins, heureux d'aller dire bonjour aux canards qui profitent du calme pour venir près de la petite plage.A partir de 10h, elle se remplit doucement jusqu'à la fin de l'après-midi. Certains en profitent même pour pique-niquer le midi sur l'herbe à l'ombre des grands arbres.