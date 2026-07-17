logo Partez en France  
Recherche avancée

J'ai testé pour vous : Huttopia Domaine du Lac, un camping nature les pieds dans l'eau à Aiguebelette

Huttopia Domaine du Lac a été inauguré le 9 juillet dernier


Pendant deux jours, nous avons séjourné au Huttopia Domaine du Lac, au bord du lac d'Aiguebelette en Savoie. Accès direct à l'un des plus beaux lacs de France, hébergements confortables, domaine entièrement piéton… Voici notre retour d'expérience.


Rédigé par le Lundi 20 Juillet 2026 à 06:29

La vue sur la plage du Domaine du Lac tôt le matin depuis la terrasse d'une tente Bois & Toile - Photo CE
La vue sur la plage du Domaine du Lac tôt le matin depuis la terrasse d'une tente Bois & Toile - Photo CE
CroisiEurope
Il suffit de quelques minutes pour comprendre pourquoi Huttopia a choisi de s'installer sur les rives du lac d'Aiguebelette, à Lépin-Le-Lac.

Entouré de montagnes et de forêts, le Domaine du Lac bénéficie d'un emplacement privilégié avec un accès direct à une petite plage et aux eaux turquoise du lac. Une situation idéale pour les familles comme pour les amateurs de nature.

Dès l'arrivée, vous le constaterez, les voitures restent à l'entrée du domaine. Un grand parking permet de stationner son véhicule avant de rejoindre son hébergement à pied.

Vous êtes venus équipés d'un paddle, d'un kayak gonflable... et de vos nombreuses valises ? Pas de panique, de petits charriots à roulettes sont mis à disposition pour transporter facilement bagages et matériel jusqu'aux hébergements.

Un choix qui renforce immédiatement l'impression de calme. Les enfants circulent en toute sécurité et l'absence de voitures participe pleinement à l'atmosphère paisible du site.

Des tentes, des chalets et des lodges hôteliers

Chalet Toronto Plus et Tente Bois & Toile, ainsi que les lodges hôteliers en bas à droite sur la photo - Photos CE
Chalet Toronto Plus et Tente Bois & Toile, ainsi que les lodges hôteliers en bas à droite sur la photo - Photos CE
Autres articles
Le Domaine du Lac propose plusieurs catégories d'hébergements : les célèbres tentes Toile & Bois de Huttopia et les chalets en bois (deux catégories disponibles chalet Toronto Plus 35 m² et Acadia Plus 27 m²).

De nouveaux lodges hôteliers (eux climatisés) viennent également compléter l'offre, sans oublier les 13 chambres climatisées de la Maison Ronde, le nouvel hôtel 3 étoiles du domaine.

A lire aussi : Du camping à l'hôtellerie : Huttopia ouvre deux nouveaux établissements au lac d'Aiguebelette

Nous avons séjourné dans une tente Toile & Bois familiale pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes. Elle offre un véritable confort : deux chambres, composées de deux lits doubles, dont l'une avec un lit superposé supplémentaire, permettent d'accueillir toute une famille. Les chalets proposent également la même capacité. La literie s'est avérée confortable et les nuits sont restées agréables malgré les fortes chaleurs de notre séjour.

L'espace de vie comprend un coin cuisine équipée avec réfrigérateur, évier, vaisselle et tout le nécessaire pour cuisiner. Une table permet de prendre ses repas à l'intérieur tandis qu'à l'extérieur, une vaste terrasse en bois accueille une seconde table, un salon de jardin ainsi qu'une plancha et l'espace de cuisson.

Leur superficie permet de profiter pleinement de la vie en extérieur tout au long de la journée. On apprécie également le mobilier, fabriqué en France, qui s'intègre parfaitement à l'esprit nature du domaine.

Seul petit reproche : il n'y a pas de rangement pour les vêtements. Seule une grande caisse fermant à clé, permet de ranger ses sacs, ses vêtements ainsi que les objets que vous souhaitez mettre à l'abri : on pense aux tablettes ou autres ordinateurs. Car évidemment, les tentes ne peuvent pas être fermées à clé.

Les prises électriques ne manquent pas, plusieurs lampes d'appoint peuvent être réparties dans la tente ou à l'extérieur et une rallonge et des prises multiples sont même fournies, un détail toujours pratique.

Le petit-déjeuner à l'ombre sur cette terrasse face au lac (pour ceux qui ont la vue) permet de commencer la journée en toute sérénité. Evidemment, en toile de tente, on peut se faire réveiller un peu tôt par les jeunes enfants des voisins, heureux d'aller dire bonjour aux canards qui profitent du calme pour venir près de la petite plage.

A partir de 10h, elle se remplit doucement jusqu'à la fin de l'après-midi. Certains en profitent même pour pique-niquer le midi sur l'herbe à l'ombre des grands arbres.

La vie sous la tente par de fortes chaleurs

Notre séjour s'est déroulé en pleine période de canicule. Les températures ont largement dépassé les 35°C en journée et, comme dans n'importe quel hébergement en toile, il devenait difficile de rester à l'intérieur durant les heures les plus chaudes.

Notre tente était équipée d'un ventilateur de plafond, une première pour la marque, complété par deux ventilateurs mobiles. Une initiative bienvenue qui améliore sensiblement le confort, même si, lors des pics de chaleur, le meilleur refuge reste l'ombre des nombreux arbres qui couvrent le domaine... ou les eaux rafraîchissantes du lac situées à seulement quelques mètres.

Toutes les tentes ne proposent cependant pas les mêmes équipements. Certaines tentes ne disposent ni de salle de bain privative ni de toilettes et utilisent les sanitaires communs. Il est donc conseillé de bien choisir son hébergement au moment de la réservation. En revanche, certaines bordent juste de lac ! Vous aurez pratiquement les pieds dans l'eau. Et ça c'est un véritable plus !

Philippe Bossanne, président et co-fondateur d'Huttopia, rappelait toutefois lors de l'inauguration que la philosophie d'Huttopia reste de privilégier le plein air plutôt que la climatisation généralisée.

Pour autant, en développant ces lodges hôteliers sur ce domaine, Huttopia propose désormais la possibilité d'avoir un hébergement climatisé.

La Maison Ronde, le cœur du domaine

La Maison Ronde véritable lieu de vie du site - Photo Huttopia
La Maison Ronde véritable lieu de vie du site - Photo Huttopia
Impossible de manquer la Maison Ronde. Entièrement rénové, cet ancien hôtel accueille aujourd'hui la réception du domaine ainsi qu'un hôtel 3 étoiles de 13 chambres climatisées.

C'est également le véritable lieu de vie du site. Les vacanciers viennent y récupérer les clés de leur hébergement, demander des conseils sur les activités à découvrir autour du lac ou simplement profiter d'un moment de détente. C'est ici aussi que les vacanciers peuvent commander pains et viennoiseries pour le petit-déjeuner du lendemain.

L'intérieur est particulièrement réussi. De grands espaces offrent une vue panoramique sur le lac d'Aiguebelette. On peut s'y installer pour boire un café, lire, jouer au baby-foot ou partager quelques jeux de société. Une petite épicerie de dépannage permet également d'acheter quelques produits locaux ou les indispensables du quotidien sans quitter le domaine.

À l'extérieur, le jardin, les fauteuils relax en bois et les pontons invitent à la contemplation.

Des équipements et des activités

Les jeux pour enfants situés dans un espace ombragé - Photo Huttopia
Les jeux pour enfants situés dans un espace ombragé - Photo Huttopia
Plusieurs équipements sont accessibles librement pendant le séjour.

Les enfants profitent d'une aire de jeux ombragée tandis que les plus sportifs disposent d'un terrain de football, d'un terrain de volley-ball, d'un terrain de pétanque, d'une table de ping-pong, d'un baby-foot ainsi que d'un espace dédié au cornhole, ce jeu d'adresse venu d'Amérique du Nord.

Mais la véritable star reste évidemment le lac d'Aiguebelette. Grâce à son accès direct, impossible de résister à une baignade après une journée de randonnée ou tout simplement pour se rafraîchir pendant les fortes chaleurs.

Il est possible de louer des kayaks directement sur le site. Mais bon nombre de visiteurs étaient venus avec leur paddle. L'accès au lac est un véritable plus, quand on sait que les plages autour du lac d'Aiguebelette sont payantes.

Pendant notre séjour, de nombreuses familles avec enfants ont pu profiter de la baignade accessible grâce à une plage d'herbe. Hop, deux marches, et on a les pieds dans l'eau.

Notre verdict

Vue du Domaine et de la plage - Photo Huttopia
Vue du Domaine et de la plage - Photo Huttopia
Le Huttopia Domaine du Lac coche de nombreuses cases. Son emplacement exceptionnel, son accès direct au lac, son environnement entièrement piéton, la qualité de ses hébergements et la rénovation réussie de la Maison Ronde en font une destination particulièrement séduisante pour les familles comme pour les amoureux de nature.

Quelques réserves subsistent toutefois. En période de canicule, la chaleur reste difficile à supporter à l'intérieur des tentes durant les heures les plus chaudes, même si les nouveaux ventilateurs apportent un vrai plus. Enfin, une voie ferrée longe le domaine.

Si cette proximité constitue un véritable atout pour les voyageurs arrivant en train, la gare de Lépin-le-Lac n'étant qu'à une quinzaine de minutes à pied, elle a aussi son petit bémol : les passages des trains sont perceptibles depuis le domaine, en particulier dans les hébergements les plus proches de la voie ferrée.

Un inconvénient qui reste toutefois relatif : le trafic est limité et le bruit ne nous a pas empêchés de profiter pleinement du calme et de la nature environnante.

Ce qui nous a le plus séduits reste finalement l'ambiance générale. Ici, pas d'animations envahissantes ni de circulation automobile : le domaine privilégie le calme. Les enfants se retrouvent naturellement autour de la Maison Ronde, où sont concentrés les espaces de jeux et les activités, laissant les hébergements particulièrement paisibles. Le soir, seul le chant des oiseaux et les canards curieux viennent rompre le silence.

Une atmosphère propice au repos, qui fait toute la différence.

Huttopia Domaine du Lac : les tarifs

Prix pour 3 nuits en août 2026 du jeudi au dimanche :

- Tente Trappeur Plus - 25 m² -Jusqu'à 5 personnes - à partir de 675 €
- Chalet Acadia Plus - 27 m² - Jusqu'à 5 personnes - à partir de 777 €
- Chalet Toronto Plus - 35 m² - Jusqu'à 5 personnes - à partir de 837 €
- Lodge de la maison ronde - 25m² - jusqu'à 4 personnes - partir de 480,00 € (sur la base de 2 personnes)

Lu 341 fois

Tags : huttopia
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 17 Juillet 2026 - 14:14 Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe

Mercredi 15 Juillet 2026 - 17:00 La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie

Dernière heure

Tourisme durable en Polynésie : le rāhui, la leçon que les tour-opérateurs n'ont pas encore reçue

L'Âme de la Terre : en direct de l'Outback australien avec Sébastien Cros

20 ans de NORMACOM : l'association qui crée du lien entre commerciaux et agences de voyages

Xavier Mufraggi, nouveau PDG de Generator : "Doubler, voire tripler de taille" dans quelques années !

Inspirations Voyages - Les Relais du Monde : vendre l'hyper-luxe et l'insolite en agence

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
L’événement de clôture du salon IFTM, la IFTM TourMaG Party, revient pour une édition 2026 placée...
Les annonces

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260701309 - Construction des stands de l’O.N.T.T aux salons et foires touristiques à l'Etranger pour une année 2026-2027
APPEL D'OFFRES TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur(trice) de voyages confirmé(e) - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TRIP MY FRANCE - Travel Designer Confirmé H/F - CDI - (Arnas (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience
Distribution

Distribution

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap
Partez en France

Partez en France

J'ai testé pour vous : Huttopia Domaine du Lac, un camping nature les pieds dans l'eau à Aiguebelette

J'ai testé pour vous : Huttopia Domaine du Lac, un camping nature les pieds dans l'eau à Aiguebelette
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme durable en Polynésie : le rāhui, la leçon que les tour-opérateurs n'ont pas encore reçue

Tourisme durable en Polynésie : le rāhui, la leçon que les tour-opérateurs n'ont pas encore reçue
Production

Production

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage

LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

Au-delà du taux de change - Ce que les meilleurs directeurs financiers du travel regardent vraiment

Au-delà du taux de change - Ce que les meilleurs directeurs financiers du travel regardent vraiment
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Trois adresses Grecotel pour découvrir Réthymnon

Trois adresses Grecotel pour découvrir Réthymnon
HotelMaG

Hébergement

Xavier Mufraggi, nouveau PDG de Generator : "Doubler, voire tripler de taille" dans quelques années !

Xavier Mufraggi, nouveau PDG de Generator : "Doubler, voire tripler de taille" dans quelques années !
Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]

Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
CruiseMaG

CruiseMaG

Été 2027 : Costa réinvente l’itinéraire de croisière en véritable expérience de voyage

Été 2027 : Costa réinvente l’itinéraire de croisière en véritable expérience de voyage
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias