J'ai testé pour vous : Huttopia Domaine du Lac, un camping nature les pieds dans l'eau à Aiguebelette

La vue sur la plage du Domaine du Lac tôt le matin depuis la terrasse d'une tente Bois & Toile - Photo CE
Il suffit de quelques minutes pour comprendre pourquoi Huttopia a choisi de s'installer sur les rives du lac d'Aiguebelette, à Lépin-Le-Lac.
Entouré de montagnes et de forêts, le Domaine du Lac bénéficie d'un emplacement privilégié avec un accès direct à une petite plage et aux eaux turquoise du lac. Une situation idéale pour les familles comme pour les amateurs de nature.
Dès l'arrivée, vous le constaterez, les voitures restent à l'entrée du domaine. Un grand parking permet de stationner son véhicule avant de rejoindre son hébergement à pied.
Vous êtes venus équipés d'un paddle, d'un kayak gonflable... et de vos nombreuses valises ? Pas de panique, de petits charriots à roulettes sont mis à disposition pour transporter facilement bagages et matériel jusqu'aux hébergements.
Un choix qui renforce immédiatement l'impression de calme. Les enfants circulent en toute sécurité et l'absence de voitures participe pleinement à l'atmosphère paisible du site.
Entouré de montagnes et de forêts, le Domaine du Lac bénéficie d'un emplacement privilégié avec un accès direct à une petite plage et aux eaux turquoise du lac. Une situation idéale pour les familles comme pour les amateurs de nature.
Dès l'arrivée, vous le constaterez, les voitures restent à l'entrée du domaine. Un grand parking permet de stationner son véhicule avant de rejoindre son hébergement à pied.
Vous êtes venus équipés d'un paddle, d'un kayak gonflable... et de vos nombreuses valises ? Pas de panique, de petits charriots à roulettes sont mis à disposition pour transporter facilement bagages et matériel jusqu'aux hébergements.
Un choix qui renforce immédiatement l'impression de calme. Les enfants circulent en toute sécurité et l'absence de voitures participe pleinement à l'atmosphère paisible du site.
Des tentes, des chalets et des lodges hôteliers
Chalet Toronto Plus et Tente Bois & Toile, ainsi que les lodges hôteliers en bas à droite sur la photo - Photos CE
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Le Domaine du Lac propose plusieurs catégories d'hébergements : les célèbres tentes Toile & Bois de Huttopia et les chalets en bois (deux catégories disponibles chalet Toronto Plus 35 m² et Acadia Plus 27 m²).
De nouveaux lodges hôteliers (eux climatisés) viennent également compléter l'offre, sans oublier les 13 chambres climatisées de la Maison Ronde, le nouvel hôtel 3 étoiles du domaine.
A lire aussi : Du camping à l'hôtellerie : Huttopia ouvre deux nouveaux établissements au lac d'Aiguebelette
Nous avons séjourné dans une tente Toile & Bois familiale pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes. Elle offre un véritable confort : deux chambres, composées de deux lits doubles, dont l'une avec un lit superposé supplémentaire, permettent d'accueillir toute une famille. Les chalets proposent également la même capacité. La literie s'est avérée confortable et les nuits sont restées agréables malgré les fortes chaleurs de notre séjour.
L'espace de vie comprend un coin cuisine équipée avec réfrigérateur, évier, vaisselle et tout le nécessaire pour cuisiner. Une table permet de prendre ses repas à l'intérieur tandis qu'à l'extérieur, une vaste terrasse en bois accueille une seconde table, un salon de jardin ainsi qu'une plancha et l'espace de cuisson.
Leur superficie permet de profiter pleinement de la vie en extérieur tout au long de la journée. On apprécie également le mobilier, fabriqué en France, qui s'intègre parfaitement à l'esprit nature du domaine.
Seul petit reproche : il n'y a pas de rangement pour les vêtements. Seule une grande caisse fermant à clé, permet de ranger ses sacs, ses vêtements ainsi que les objets que vous souhaitez mettre à l'abri : on pense aux tablettes ou autres ordinateurs. Car évidemment, les tentes ne peuvent pas être fermées à clé.
Les prises électriques ne manquent pas, plusieurs lampes d'appoint peuvent être réparties dans la tente ou à l'extérieur et une rallonge et des prises multiples sont même fournies, un détail toujours pratique.
Le petit-déjeuner à l'ombre sur cette terrasse face au lac (pour ceux qui ont la vue) permet de commencer la journée en toute sérénité. Evidemment, en toile de tente, on peut se faire réveiller un peu tôt par les jeunes enfants des voisins, heureux d'aller dire bonjour aux canards qui profitent du calme pour venir près de la petite plage.
A partir de 10h, elle se remplit doucement jusqu'à la fin de l'après-midi. Certains en profitent même pour pique-niquer le midi sur l'herbe à l'ombre des grands arbres.
De nouveaux lodges hôteliers (eux climatisés) viennent également compléter l'offre, sans oublier les 13 chambres climatisées de la Maison Ronde, le nouvel hôtel 3 étoiles du domaine.
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Nous avons séjourné dans une tente Toile & Bois familiale pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes. Elle offre un véritable confort : deux chambres, composées de deux lits doubles, dont l'une avec un lit superposé supplémentaire, permettent d'accueillir toute une famille. Les chalets proposent également la même capacité. La literie s'est avérée confortable et les nuits sont restées agréables malgré les fortes chaleurs de notre séjour.
L'espace de vie comprend un coin cuisine équipée avec réfrigérateur, évier, vaisselle et tout le nécessaire pour cuisiner. Une table permet de prendre ses repas à l'intérieur tandis qu'à l'extérieur, une vaste terrasse en bois accueille une seconde table, un salon de jardin ainsi qu'une plancha et l'espace de cuisson.
Leur superficie permet de profiter pleinement de la vie en extérieur tout au long de la journée. On apprécie également le mobilier, fabriqué en France, qui s'intègre parfaitement à l'esprit nature du domaine.
Seul petit reproche : il n'y a pas de rangement pour les vêtements. Seule une grande caisse fermant à clé, permet de ranger ses sacs, ses vêtements ainsi que les objets que vous souhaitez mettre à l'abri : on pense aux tablettes ou autres ordinateurs. Car évidemment, les tentes ne peuvent pas être fermées à clé.
Les prises électriques ne manquent pas, plusieurs lampes d'appoint peuvent être réparties dans la tente ou à l'extérieur et une rallonge et des prises multiples sont même fournies, un détail toujours pratique.
Le petit-déjeuner à l'ombre sur cette terrasse face au lac (pour ceux qui ont la vue) permet de commencer la journée en toute sérénité. Evidemment, en toile de tente, on peut se faire réveiller un peu tôt par les jeunes enfants des voisins, heureux d'aller dire bonjour aux canards qui profitent du calme pour venir près de la petite plage.
A partir de 10h, elle se remplit doucement jusqu'à la fin de l'après-midi. Certains en profitent même pour pique-niquer le midi sur l'herbe à l'ombre des grands arbres.
La vie sous la tente par de fortes chaleurs
Notre séjour s'est déroulé en pleine période de canicule. Les températures ont largement dépassé les 35°C en journée et, comme dans n'importe quel hébergement en toile, il devenait difficile de rester à l'intérieur durant les heures les plus chaudes.
Notre tente était équipée d'un ventilateur de plafond, une première pour la marque, complété par deux ventilateurs mobiles. Une initiative bienvenue qui améliore sensiblement le confort, même si, lors des pics de chaleur, le meilleur refuge reste l'ombre des nombreux arbres qui couvrent le domaine... ou les eaux rafraîchissantes du lac situées à seulement quelques mètres.
Toutes les tentes ne proposent cependant pas les mêmes équipements. Certaines tentes ne disposent ni de salle de bain privative ni de toilettes et utilisent les sanitaires communs. Il est donc conseillé de bien choisir son hébergement au moment de la réservation. En revanche, certaines bordent juste de lac ! Vous aurez pratiquement les pieds dans l'eau. Et ça c'est un véritable plus !
Philippe Bossanne, président et co-fondateur d'Huttopia, rappelait toutefois lors de l'inauguration que la philosophie d'Huttopia reste de privilégier le plein air plutôt que la climatisation généralisée.
Pour autant, en développant ces lodges hôteliers sur ce domaine, Huttopia propose désormais la possibilité d'avoir un hébergement climatisé.
Notre tente était équipée d'un ventilateur de plafond, une première pour la marque, complété par deux ventilateurs mobiles. Une initiative bienvenue qui améliore sensiblement le confort, même si, lors des pics de chaleur, le meilleur refuge reste l'ombre des nombreux arbres qui couvrent le domaine... ou les eaux rafraîchissantes du lac situées à seulement quelques mètres.
Toutes les tentes ne proposent cependant pas les mêmes équipements. Certaines tentes ne disposent ni de salle de bain privative ni de toilettes et utilisent les sanitaires communs. Il est donc conseillé de bien choisir son hébergement au moment de la réservation. En revanche, certaines bordent juste de lac ! Vous aurez pratiquement les pieds dans l'eau. Et ça c'est un véritable plus !
Philippe Bossanne, président et co-fondateur d'Huttopia, rappelait toutefois lors de l'inauguration que la philosophie d'Huttopia reste de privilégier le plein air plutôt que la climatisation généralisée.
Pour autant, en développant ces lodges hôteliers sur ce domaine, Huttopia propose désormais la possibilité d'avoir un hébergement climatisé.
La Maison Ronde, le cœur du domaine
Impossible de manquer la Maison Ronde. Entièrement rénové, cet ancien hôtel accueille aujourd'hui la réception du domaine ainsi qu'un hôtel 3 étoiles de 13 chambres climatisées.
C'est également le véritable lieu de vie du site. Les vacanciers viennent y récupérer les clés de leur hébergement, demander des conseils sur les activités à découvrir autour du lac ou simplement profiter d'un moment de détente. C'est ici aussi que les vacanciers peuvent commander pains et viennoiseries pour le petit-déjeuner du lendemain.
L'intérieur est particulièrement réussi. De grands espaces offrent une vue panoramique sur le lac d'Aiguebelette. On peut s'y installer pour boire un café, lire, jouer au baby-foot ou partager quelques jeux de société. Une petite épicerie de dépannage permet également d'acheter quelques produits locaux ou les indispensables du quotidien sans quitter le domaine.
À l'extérieur, le jardin, les fauteuils relax en bois et les pontons invitent à la contemplation.
C'est également le véritable lieu de vie du site. Les vacanciers viennent y récupérer les clés de leur hébergement, demander des conseils sur les activités à découvrir autour du lac ou simplement profiter d'un moment de détente. C'est ici aussi que les vacanciers peuvent commander pains et viennoiseries pour le petit-déjeuner du lendemain.
L'intérieur est particulièrement réussi. De grands espaces offrent une vue panoramique sur le lac d'Aiguebelette. On peut s'y installer pour boire un café, lire, jouer au baby-foot ou partager quelques jeux de société. Une petite épicerie de dépannage permet également d'acheter quelques produits locaux ou les indispensables du quotidien sans quitter le domaine.
À l'extérieur, le jardin, les fauteuils relax en bois et les pontons invitent à la contemplation.
Des équipements et des activités
Plusieurs équipements sont accessibles librement pendant le séjour.
Les enfants profitent d'une aire de jeux ombragée tandis que les plus sportifs disposent d'un terrain de football, d'un terrain de volley-ball, d'un terrain de pétanque, d'une table de ping-pong, d'un baby-foot ainsi que d'un espace dédié au cornhole, ce jeu d'adresse venu d'Amérique du Nord.
Mais la véritable star reste évidemment le lac d'Aiguebelette. Grâce à son accès direct, impossible de résister à une baignade après une journée de randonnée ou tout simplement pour se rafraîchir pendant les fortes chaleurs.
Il est possible de louer des kayaks directement sur le site. Mais bon nombre de visiteurs étaient venus avec leur paddle. L'accès au lac est un véritable plus, quand on sait que les plages autour du lac d'Aiguebelette sont payantes.
Pendant notre séjour, de nombreuses familles avec enfants ont pu profiter de la baignade accessible grâce à une plage d'herbe. Hop, deux marches, et on a les pieds dans l'eau.
Les enfants profitent d'une aire de jeux ombragée tandis que les plus sportifs disposent d'un terrain de football, d'un terrain de volley-ball, d'un terrain de pétanque, d'une table de ping-pong, d'un baby-foot ainsi que d'un espace dédié au cornhole, ce jeu d'adresse venu d'Amérique du Nord.
Mais la véritable star reste évidemment le lac d'Aiguebelette. Grâce à son accès direct, impossible de résister à une baignade après une journée de randonnée ou tout simplement pour se rafraîchir pendant les fortes chaleurs.
Il est possible de louer des kayaks directement sur le site. Mais bon nombre de visiteurs étaient venus avec leur paddle. L'accès au lac est un véritable plus, quand on sait que les plages autour du lac d'Aiguebelette sont payantes.
Pendant notre séjour, de nombreuses familles avec enfants ont pu profiter de la baignade accessible grâce à une plage d'herbe. Hop, deux marches, et on a les pieds dans l'eau.
Notre verdict
Le Huttopia Domaine du Lac coche de nombreuses cases. Son emplacement exceptionnel, son accès direct au lac, son environnement entièrement piéton, la qualité de ses hébergements et la rénovation réussie de la Maison Ronde en font une destination particulièrement séduisante pour les familles comme pour les amoureux de nature.
Quelques réserves subsistent toutefois. En période de canicule, la chaleur reste difficile à supporter à l'intérieur des tentes durant les heures les plus chaudes, même si les nouveaux ventilateurs apportent un vrai plus. Enfin, une voie ferrée longe le domaine.
Si cette proximité constitue un véritable atout pour les voyageurs arrivant en train, la gare de Lépin-le-Lac n'étant qu'à une quinzaine de minutes à pied, elle a aussi son petit bémol : les passages des trains sont perceptibles depuis le domaine, en particulier dans les hébergements les plus proches de la voie ferrée.
Un inconvénient qui reste toutefois relatif : le trafic est limité et le bruit ne nous a pas empêchés de profiter pleinement du calme et de la nature environnante.
Ce qui nous a le plus séduits reste finalement l'ambiance générale. Ici, pas d'animations envahissantes ni de circulation automobile : le domaine privilégie le calme. Les enfants se retrouvent naturellement autour de la Maison Ronde, où sont concentrés les espaces de jeux et les activités, laissant les hébergements particulièrement paisibles. Le soir, seul le chant des oiseaux et les canards curieux viennent rompre le silence.
Une atmosphère propice au repos, qui fait toute la différence.
Quelques réserves subsistent toutefois. En période de canicule, la chaleur reste difficile à supporter à l'intérieur des tentes durant les heures les plus chaudes, même si les nouveaux ventilateurs apportent un vrai plus. Enfin, une voie ferrée longe le domaine.
Si cette proximité constitue un véritable atout pour les voyageurs arrivant en train, la gare de Lépin-le-Lac n'étant qu'à une quinzaine de minutes à pied, elle a aussi son petit bémol : les passages des trains sont perceptibles depuis le domaine, en particulier dans les hébergements les plus proches de la voie ferrée.
Un inconvénient qui reste toutefois relatif : le trafic est limité et le bruit ne nous a pas empêchés de profiter pleinement du calme et de la nature environnante.
Ce qui nous a le plus séduits reste finalement l'ambiance générale. Ici, pas d'animations envahissantes ni de circulation automobile : le domaine privilégie le calme. Les enfants se retrouvent naturellement autour de la Maison Ronde, où sont concentrés les espaces de jeux et les activités, laissant les hébergements particulièrement paisibles. Le soir, seul le chant des oiseaux et les canards curieux viennent rompre le silence.
Une atmosphère propice au repos, qui fait toute la différence.
Huttopia Domaine du Lac : les tarifs
Prix pour 3 nuits en août 2026 du jeudi au dimanche :
- Tente Trappeur Plus - 25 m² -Jusqu'à 5 personnes - à partir de 675 €
- Chalet Acadia Plus - 27 m² - Jusqu'à 5 personnes - à partir de 777 €
- Chalet Toronto Plus - 35 m² - Jusqu'à 5 personnes - à partir de 837 €
- Lodge de la maison ronde - 25m² - jusqu'à 4 personnes - partir de 480,00 € (sur la base de 2 personnes)
- Tente Trappeur Plus - 25 m² -Jusqu'à 5 personnes - à partir de 675 €
- Chalet Acadia Plus - 27 m² - Jusqu'à 5 personnes - à partir de 777 €
- Chalet Toronto Plus - 35 m² - Jusqu'à 5 personnes - à partir de 837 €
- Lodge de la maison ronde - 25m² - jusqu'à 4 personnes - partir de 480,00 € (sur la base de 2 personnes)