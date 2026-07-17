Hôtellerie : Dida génère des réservations sans sortir des applications d’IA

La société insiste sur le fait qu’elle ne souhaite pas se positionner comme un acteur B2C, mais prolonger son modèle d’infrastructure B2B.



Le partenaire conserve ainsi sa marque, la relation client et la donnée, tandis que Dida opère en coulisses la connectivité, les disponibilités, les tarifs, les réservations, les paiements, les confirmations et le service.



La solution s’adresse notamment aux agences, OTA, TMC, tour-opérateurs, grossistes, banques, programmes de fidélité, plateformes e-commerce ou encore opérateurs télécoms.



Dida prévoit, à terme, d’étendre cette approche au-delà de l’hôtel, vers les vols, le transport terrestre et les expériences.