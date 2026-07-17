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Hôtellerie : Dida génère des réservations sans sortir des applications d’IA

Dida lance Dida MCP


Dida fait passer l’hôtellerie à l’ère de l’IA. Dida MCP est une solution destinée aux partenaires B2B, qui permet d’intégrer directement la recherche et la réservation hôtelière dans des applications d’IA. L’enjeu est de transformer une simple recommandation en réservation confirmée, sans faire sortir l’utilisateur de l’environnement du partenaire.


Rédigé par le Vendredi 17 Juillet 2026 à 19:32

Dida veut générer des réservations de vols et d’expériences directement dans l’IA - Depositphotos
Dida veut générer des réservations de vols et d’expériences directement dans l’IA - Depositphotos
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Dida fait entrer l’hôtellerie dans l’ère de la réservation entièrement gérée par l’IA.

Avec Dida MCP, l’objectif est de répondre à un enjeu clé du voyage dopé par l’IA, c’est-à-dire transformer une simple recommandation en réservation confirmée, sans faire sortir l’utilisateur de l’environnement du partenaire.

Dida MCP donne accès à un portefeuille de plus de 2 millions d’établissements hôteliers dans plus de 100 pays, à destination de ses partenaires professionnels du tourisme.

Ces derniers peuvent donc faire bénéficier les internautes et les voyageurs de ce vaste portefeuille d’hôtels directement dans leurs applications utilisant l’IA, leurs agents conversationnels ou leurs plateformes clients.

Dida veut générer des réservations de vols et d’expériences directement dans l’IA

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La société insiste sur le fait qu’elle ne souhaite pas se positionner comme un acteur B2C, mais prolonger son modèle d’infrastructure B2B.

Le partenaire conserve ainsi sa marque, la relation client et la donnée, tandis que Dida opère en coulisses la connectivité, les disponibilités, les tarifs, les réservations, les paiements, les confirmations et le service.

La solution s’adresse notamment aux agences, OTA, TMC, tour-opérateurs, grossistes, banques, programmes de fidélité, plateformes e-commerce ou encore opérateurs télécoms.

Dida prévoit, à terme, d’étendre cette approche au-delà de l’hôtel, vers les vols, le transport terrestre et les expériences.

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Tags : dida, hotel, ia
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