Un voyageur a saisi la Médiation à la suite d’un incident survenu lors d’un trajet aérien opéré par une compagnie française. Il sollicitait le remboursement de dépenses engagées en raison de la livraison tardive de ses bagages ainsi que de leur détérioration partielle.



Le dossier porte sur un voyage effectué par une famille de quatre personnes avec enregistrement en soute de quatre valises, d’une poussette et d’un siège auto pour nourrisson. À l’arrivée, aucun bagage n’est restitué.



Les valises sont rendues le lendemain, tandis que la poussette et le siège pour enfant ne sont restitués qu’après quarante-huit heures. L’un des bagages est par ailleurs signalé comme endommagé.



Dans l’attente de la restitution, les passagers ont dû acheter divers équipements et produits de première nécessité (matériel de transport pour enfant, poussette, vêtements, produits d’hygiène et d’alimentation), pour un montant total de 1 233,57 €. La compagnie reconnaît le retard et la restitution différée, mais conteste la prise en charge de l’ensemble des dépenses.