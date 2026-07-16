Atout France lance la campagne de candidature pour la distinction Palace 2027, photo by Atout France
La distinction Palace, instaurée lors de la réorganisation du classement hôtelier pour distinguer l'élite des établissements cinq étoiles, s'apprête à renouveler son contingent de titulaires.
Le réseau national compte actuellement trente-trois établissements certifiés, après l'intégration de six nouvelles adresses au début de l'été.
Cette distinction honorifique, autrefois accordée pour une période plus longue, est désormais délivrée pour une durée stricte de trois ans par le ministre chargé du Tourisme, sur avis conforme d'une commission d'attribution spécialisée.
A lire : Label Palace : « L’enjeu est de faire venir la clientèle ultra-luxe en France »
Le réseau national compte actuellement trente-trois établissements certifiés, après l'intégration de six nouvelles adresses au début de l'été.
Cette distinction honorifique, autrefois accordée pour une période plus longue, est désormais délivrée pour une durée stricte de trois ans par le ministre chargé du Tourisme, sur avis conforme d'une commission d'attribution spécialisée.
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Les fondements historiques et les objectifs de la distinction
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La création de la distinction Palace fait suite à la modernisation globale de l'offre d'hébergement touristique français engagée en 2009.
Si l'introduction de la cinquième étoile visait à harmoniser les standards français avec les grilles internationales de l'hôtellerie haut de gamme, il est rapidement apparu nécessaire d'isoler une catégorie d'établissements présentant des caractéristiques hors normes.
La distinction Palace a ainsi été conçue comme un outil de promotion destiné à valoriser des propriétés d'exception sur un marché mondial de l'ultra-luxe de plus en plus concurrentiel.
Afin de préserver la rareté de ce label, l'État a mis en place en 2024 une réforme structurelle des critères d'attribution..
Outre la réduction de la validité du titre à trois ans, les nouvelles dispositions ont augmenté l'ancienneté d'exploitation requise avant de pouvoir postuler et ont restreint les possibilités de dérogation lors de l'examen des critères de classement.
Si l'introduction de la cinquième étoile visait à harmoniser les standards français avec les grilles internationales de l'hôtellerie haut de gamme, il est rapidement apparu nécessaire d'isoler une catégorie d'établissements présentant des caractéristiques hors normes.
La distinction Palace a ainsi été conçue comme un outil de promotion destiné à valoriser des propriétés d'exception sur un marché mondial de l'ultra-luxe de plus en plus concurrentiel.
Afin de préserver la rareté de ce label, l'État a mis en place en 2024 une réforme structurelle des critères d'attribution..
Outre la réduction de la validité du titre à trois ans, les nouvelles dispositions ont augmenté l'ancienneté d'exploitation requise avant de pouvoir postuler et ont restreint les possibilités de dérogation lors de l'examen des critères de classement.
Les critères d'éligibilité technique imposés aux candidats
Pour que son dossier soit instruit par les services d'Atout France, un hôtel candidat doit impérativement respecter quatre critères d'éligibilité cumulatifs sous peine de rejet immédiat de sa demande.
Le premier critère concerne l'ancienneté d'activité : l'établissement doit justifier d'au moins 24 mois d'exploitation continue pour une création d'hôtel, ou de 12 mois minimum s'il s'agit d'une réouverture après des travaux de réfection totale ayant nécessité une fermeture de longue durée.
Le deuxième critère impose au candidat d'être titulaire d'un classement cinq étoiles en vigueur.
Le troisième critère encadre la dimension des hébergements, exigeant une surface minimale de 26m2, sanitaires compris, pour chaque chambre. Une dérogation à cette règle de superficie n'est tolérée que pour un maximum de 10 % du parc total de chambres de l'hôtel.
Enfin, le quatrième critère exige la validation de l'intégralité des critères renforcés de la grille de classement cinq étoiles. Ces options de la grille générale deviennent obligatoires pour l'éligibilité Palace, à l'image de la présence d'un spa, d'un espace de remise en forme, d'un service de voiturier ou d'un ratio minimal de suites au sein de l'hôtel, avec une marge de tolérance limitée à un seul critère non validé.
Le premier critère concerne l'ancienneté d'activité : l'établissement doit justifier d'au moins 24 mois d'exploitation continue pour une création d'hôtel, ou de 12 mois minimum s'il s'agit d'une réouverture après des travaux de réfection totale ayant nécessité une fermeture de longue durée.
Le deuxième critère impose au candidat d'être titulaire d'un classement cinq étoiles en vigueur.
Le troisième critère encadre la dimension des hébergements, exigeant une surface minimale de 26m2, sanitaires compris, pour chaque chambre. Une dérogation à cette règle de superficie n'est tolérée que pour un maximum de 10 % du parc total de chambres de l'hôtel.
Enfin, le quatrième critère exige la validation de l'intégralité des critères renforcés de la grille de classement cinq étoiles. Ces options de la grille générale deviennent obligatoires pour l'éligibilité Palace, à l'image de la présence d'un spa, d'un espace de remise en forme, d'un service de voiturier ou d'un ratio minimal de suites au sein de l'hôtel, avec une marge de tolérance limitée à un seul critère non validé.
La constitution du dossier de candidature
Le dépôt de candidature s'effectue de manière dématérialisée via la création d'un espace personnel sur la plateforme numérique d'Atout France. Le dossier technique à constituer doit réglementairement comprendre plusieurs pièces justificatives.
Il s'agit tout d'abord du formulaire officiel de candidature dûment complété, accompagné du rapport complet et de la grille de contrôle issus de la dernière inspection de classement en catégorie cinq étoiles. L'exploitant doit également joindre un document officiel par lequel il s'engage à prendre en charge l'intégralité des frais liés au séjour des inspecteurs de la commission et à fournir les factures correspondantes.
La pièce maîtresse du dossier consiste en un "book" de présentation, transmissible sous format numérique ou en double exemplaire papier.
Ce document a pour but de démontrer en quoi l'établissement répond aux 12 critères d'appréciation d'exception définis par arrêté ministériel, comme l'histoire du bâtiment, l'esthétique des lieux ou le caractère de légende lié à des personnalités célèbres. Les hôtels peuvent compléter cet envoi par des documents annexes illustrant leur politique RSE, leurs engagements sur la qualité des conditions de travail ou leurs plans de formation interne.
Il s'agit tout d'abord du formulaire officiel de candidature dûment complété, accompagné du rapport complet et de la grille de contrôle issus de la dernière inspection de classement en catégorie cinq étoiles. L'exploitant doit également joindre un document officiel par lequel il s'engage à prendre en charge l'intégralité des frais liés au séjour des inspecteurs de la commission et à fournir les factures correspondantes.
La pièce maîtresse du dossier consiste en un "book" de présentation, transmissible sous format numérique ou en double exemplaire papier.
Ce document a pour but de démontrer en quoi l'établissement répond aux 12 critères d'appréciation d'exception définis par arrêté ministériel, comme l'histoire du bâtiment, l'esthétique des lieux ou le caractère de légende lié à des personnalités célèbres. Les hôtels peuvent compléter cet envoi par des documents annexes illustrant leur politique RSE, leurs engagements sur la qualité des conditions de travail ou leurs plans de formation interne.
Le déroulement de la procédure d'évaluation et de contrôle
Dès réception du dossier, la procédure d'instruction se déploie en deux phases distinctes et éliminatoires. La première phase est purement administrative : Atout France procède à la vérification technique des quatre critères d'éligibilité. Si le dossier est validé, il est alors transmis à la commission d'attribution de la distinction Palace.
La seconde phase repose sur une évaluation qualitative menée sur le terrain. Deux membres de la commission d'attribution, experts du secteur hôtelier et de l'art de vivre, effectuent des visites de contrôle au sein de l'établissement afin d'attester de son caractère exceptionnel. Leurs examens s'appuient sur un "faisceau d'indices" subjectifs englobant l'esthétique générale, la qualité de l'accueil personnalisé, l'offre de restauration gastronomique et la cohérence de l'expérience client.
À l'issue de ces visites d'inspection, l'établissement candidat est convoqué pour une audition officielle d'une durée maximale de 30 minutes devant l'ensemble des membres de la commission.
Cette étape permet à la direction de l'hôtel de défendre son dossier avant que la commission ne procède au vote. Si l'avis rendu par la commission est favorable, la distinction Palace est formellement délivrée par arrêté du ministre chargé du Tourisme.
La seconde phase repose sur une évaluation qualitative menée sur le terrain. Deux membres de la commission d'attribution, experts du secteur hôtelier et de l'art de vivre, effectuent des visites de contrôle au sein de l'établissement afin d'attester de son caractère exceptionnel. Leurs examens s'appuient sur un "faisceau d'indices" subjectifs englobant l'esthétique générale, la qualité de l'accueil personnalisé, l'offre de restauration gastronomique et la cohérence de l'expérience client.
À l'issue de ces visites d'inspection, l'établissement candidat est convoqué pour une audition officielle d'une durée maximale de 30 minutes devant l'ensemble des membres de la commission.
Cette étape permet à la direction de l'hôtel de défendre son dossier avant que la commission ne procède au vote. Si l'avis rendu par la commission est favorable, la distinction Palace est formellement délivrée par arrêté du ministre chargé du Tourisme.
La répartition géographique des 33 établissements Palace actuels
La liste des détenteurs actuels de la distinction montre une forte concentration géographique autour des destinations phares du tourisme de luxe en France :
Paris regroupe à elle seule treize adresses labellisées, comprenant le Bvlgari Hotel Paris, le Cheval Blanc Paris, le Fouquet's Paris, le Four Seasons Hotel George V, l'Hôtel de Crillon, l'Hôtel Plaza Athénée, La Réserve Paris, Le Bristol Paris, Le Meurice, le Mandarin Oriental Lutetia Paris, le Royal Monceau - Raffles Paris, le Shangri-La Paris et The Peninsula Paris.
Les Alpes comptent sept établissements, principalement répartis dans la station de Courchevel avec Airelles Courchevel, Cheval Blanc Courchevel, Fouquet's Courchevel, L'Apogée Courchevel et Le K2 Palace, auxquels s'ajoutent le Four Seasons Resort Megève à Megève et l'Hôtel Royal à Évian-Les-Bains.
La zone Côte d'Azur - Sud-Est totalise neuf propriétés d'exception avec Airelles Gordes (La Bastide) à Gordes, Airelles Saint-Tropez (Château de la Messardière) et Cheval Blanc Saint-Tropez à Saint-Tropez, le Château Saint-Martin & Spa à Vence, le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat à Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, l'Hôtel Martinez à Cannes, La Réserve Ramatuelle à Ramatuelle et la Villa La Coste au Puy-Sainte-Réparade.
Le reste du territoire français et les territoires d'outre-mer comptent les quatre derniers établissements du parc : Les Prés d'Eugénie à Eugénie-Les-Bains et Les Sources de Caudalie à Martillac pour la région Sud-Ouest, le Royal Champagne Hôtel & Spa à Champillon dans l'Est de la France, et enfin le Cheval Blanc St-Barth à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes.
Paris regroupe à elle seule treize adresses labellisées, comprenant le Bvlgari Hotel Paris, le Cheval Blanc Paris, le Fouquet's Paris, le Four Seasons Hotel George V, l'Hôtel de Crillon, l'Hôtel Plaza Athénée, La Réserve Paris, Le Bristol Paris, Le Meurice, le Mandarin Oriental Lutetia Paris, le Royal Monceau - Raffles Paris, le Shangri-La Paris et The Peninsula Paris.
Les Alpes comptent sept établissements, principalement répartis dans la station de Courchevel avec Airelles Courchevel, Cheval Blanc Courchevel, Fouquet's Courchevel, L'Apogée Courchevel et Le K2 Palace, auxquels s'ajoutent le Four Seasons Resort Megève à Megève et l'Hôtel Royal à Évian-Les-Bains.
La zone Côte d'Azur - Sud-Est totalise neuf propriétés d'exception avec Airelles Gordes (La Bastide) à Gordes, Airelles Saint-Tropez (Château de la Messardière) et Cheval Blanc Saint-Tropez à Saint-Tropez, le Château Saint-Martin & Spa à Vence, le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat à Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, l'Hôtel Martinez à Cannes, La Réserve Ramatuelle à Ramatuelle et la Villa La Coste au Puy-Sainte-Réparade.
Le reste du territoire français et les territoires d'outre-mer comptent les quatre derniers établissements du parc : Les Prés d'Eugénie à Eugénie-Les-Bains et Les Sources de Caudalie à Martillac pour la région Sud-Ouest, le Royal Champagne Hôtel & Spa à Champillon dans l'Est de la France, et enfin le Cheval Blanc St-Barth à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes.