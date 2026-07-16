Atout France lance la campagne de candidature pour la distinction Palace 2027

La liste des détenteurs actuels de la distinction montre une forte concentration géographique autour des destinations phares du tourisme de luxe en France :



Paris regroupe à elle seule treize adresses labellisées, comprenant le Bvlgari Hotel Paris, le Cheval Blanc Paris, le Fouquet's Paris, le Four Seasons Hotel George V, l'Hôtel de Crillon, l'Hôtel Plaza Athénée, La Réserve Paris, Le Bristol Paris, Le Meurice, le Mandarin Oriental Lutetia Paris, le Royal Monceau - Raffles Paris, le Shangri-La Paris et The Peninsula Paris.



Les Alpes comptent sept établissements, principalement répartis dans la station de Courchevel avec Airelles Courchevel, Cheval Blanc Courchevel, Fouquet's Courchevel, L'Apogée Courchevel et Le K2 Palace, auxquels s'ajoutent le Four Seasons Resort Megève à Megève et l'Hôtel Royal à Évian-Les-Bains.



La zone Côte d'Azur - Sud-Est totalise neuf propriétés d'exception avec Airelles Gordes (La Bastide) à Gordes, Airelles Saint-Tropez (Château de la Messardière) et Cheval Blanc Saint-Tropez à Saint-Tropez, le Château Saint-Martin & Spa à Vence, le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat à Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, l'Hôtel Martinez à Cannes, La Réserve Ramatuelle à Ramatuelle et la Villa La Coste au Puy-Sainte-Réparade.



Le reste du territoire français et les territoires d'outre-mer comptent les quatre derniers établissements du parc : Les Prés d'Eugénie à Eugénie-Les-Bains et Les Sources de Caudalie à Martillac pour la région Sud-Ouest, le Royal Champagne Hôtel & Spa à Champillon dans l'Est de la France, et enfin le Cheval Blanc St-Barth à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes.