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Relais & Châteaux : deux établissements français parmi les dix nouveaux entrants

Un hôtel de 8 chambres à Malbuisson et un chalet à Megève


L'association Relais & Châteaux intègre dix nouvelles adresses à son réseau international, dont deux en France. Ces membres se distinguent par leur ancrage local, leur offre gastronomique de terroir et leur engagement en faveur de l'hospitalité durable.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 16 Juillet 2026 à 10:43

Relais & Châteaux s'agrandit avec l'arrivée de dix nouveaux établissements - Photo : Maison des Cimes
Relais & Châteaux s'agrandit avec l'arrivée de dix nouveaux établissements - Photo : Maison des Cimes
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L'association Relais & Châteaux officialise l'adhésion de dix nouvelles propriétés hôtelières et gastronomiques indépendantes au sein de son réseau.

Ces intégrations illustrent la volonté de la marque de valoriser la diversité culturelle et le patrimoine de chaque région.

Laurent Gardinier, président de Relais & Châteaux, rappelle le positionnement de l'organisation : « Notre Association s’est engagée dans une voie durable, celle de contribuer, à travers la table et l’hospitalité, à la construction d’un monde plus respectueux, plus solidaire, en harmonie avec le vivant. »

Parmi les dix nouveaux entrants figurent deux établissement français. A commencer par La Maison des Cimes à Malbuisson, dans le Jura, qui ouvrira en août 2026.

Situé au bord du lac Saint-Point, cet hôtel de 8 chambres (dont 2 suites), à partir de 250€ par nuit, est dirigé par le chef Matthias Marc. Il abrite la table gastronomique La Table des Cimes et le bistrot traditionnel Le Bistrot des Bûcherons (ouvert dès novembre 2026).

À l’intérieur comme à l’extérieur, le Relais & Châteaux La Maison des Cimes reprend les codes de l’architecture locale. Fidèle à l’esprit de la bâtisse qui fut autrefois un atelier de charpentier, le bois règne en maître sur les murs et les sols des six chambres et des deux suites, lesquelles offrent chacune un bain nordique sur son balcon.

Et puis, Megève Bois, un chalet de 13 chambres (dont 1 villa et 5 suites), à partir de 700€ par nuit, qui offre un accès direct aux remontées du domaine skiable de La Princesse, qui mène au Mont d’Arbois. Il dispose d'un restaurant gastronomique, The Andrew, et d'un deuxième restaurant de cuisine franco-italienne raffinée, Le Simon, ainsi que d'un spa équipé (sauna vapeur, salle de relaxation au sel de l’Himalaya, soins du corps et du visage, dont un rituel d’immersion dans un lit de foin alpin chauffé).

Qui sont les autres nouveaux membres ?

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La collection accueille huit autres adresses aux profils variés :

- Verride Palácio de Santa Catarina (Lisbonne, Portugal) : Ce palais du XVIIIe siècle restauré comprend 18 chambres et suites, ainsi qu'un toit-terrasse dominant le Tage. La cuisine y est signée par le chef Fabio Alves à travers les restaurants Suba et The Lisbon Club 55.

- Masseria Auraterrae (Polignano a Mare, Italie) : Ce domaine historique du XVIIIe siècle implanté dans les Pouilles dispose de 22 chambres et d'un restaurant valorisant les produits de saison de l'Adriatique.

- Quintonil Restaurant (Mexico City, Mexique) : Cette table doublement étoilée au guide Michelin, menée par le chef Jorge Vallejo et sa partenaire Alejandra Flores, propose une approche contemporaine de la cuisine mexicaine traditionnelle.

- Relais Villa Corallo (Sant'Omero, Italie) : Située dans les Abruzzes, cette demeure du XIXe siècle de 11 chambres propose la cuisine de terroir du restaurant Zunica 1880, étoilé au guide Michelin

- Hiiragiya (Kyoto, Japon) : Géré par la même famille depuis sept générations, ce ryokan de 23 chambres propose une immersion dans l'hospitalité japonaise traditionnelle avec des dîners servis en chambre de style Kyo-Kaiseki.

- Villa Florhof (Zurich, Suisse) : Cette bâtisse historique a fait l'objet de trois ans de travaux sous la direction de la marque Lalique. Elle propose 13 chambres et une table gastronomique orchestrée par le chef Christian Jürgens.

- Wilderness Reserve (Sibton, Royaume-Uni) : Ce domaine de 2 500 hectares dans le Suffolk décline plusieurs formes d'hébergements (manoir, cottages et maisons à toit de chaume) pour un total de 29 villas et 8 chambres, complétés par les tables The Dining Room et Fire Feast.

- The Nell New York (New York City, États-Unis) : Situé au 10 Rockefeller Plaza, cet hôtel d'inspiration Art Déco de 134 chambres (ouverture prévue à l'automne 2027) abrite un restaurant gastronomique au 17ème étage avec vue sur le Rockefeller Center, un spa de 325m2 et un salon de dégustation.

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Tags : relais & chateaux
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