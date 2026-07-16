Relais & Châteaux : deux établissements français parmi les dix nouveaux entrants

La collection accueille huit autres adresses aux profils variés :



- Verride Palácio de Santa Catarina (Lisbonne, Portugal) : Ce palais du XVIIIe siècle restauré comprend 18 chambres et suites, ainsi qu'un toit-terrasse dominant le Tage. La cuisine y est signée par le chef Fabio Alves à travers les restaurants Suba et The Lisbon Club 55.



- Masseria Auraterrae (Polignano a Mare, Italie) : Ce domaine historique du XVIIIe siècle implanté dans les Pouilles dispose de 22 chambres et d'un restaurant valorisant les produits de saison de l'Adriatique.



- Quintonil Restaurant (Mexico City, Mexique) : Cette table doublement étoilée au guide Michelin, menée par le chef Jorge Vallejo et sa partenaire Alejandra Flores, propose une approche contemporaine de la cuisine mexicaine traditionnelle.



- Relais Villa Corallo (Sant'Omero, Italie) : Située dans les Abruzzes, cette demeure du XIXe siècle de 11 chambres propose la cuisine de terroir du restaurant Zunica 1880, étoilé au guide Michelin



- Hiiragiya (Kyoto, Japon) : Géré par la même famille depuis sept générations, ce ryokan de 23 chambres propose une immersion dans l'hospitalité japonaise traditionnelle avec des dîners servis en chambre de style Kyo-Kaiseki.



- Villa Florhof (Zurich, Suisse) : Cette bâtisse historique a fait l'objet de trois ans de travaux sous la direction de la marque Lalique. Elle propose 13 chambres et une table gastronomique orchestrée par le chef Christian Jürgens.



- Wilderness Reserve (Sibton, Royaume-Uni) : Ce domaine de 2 500 hectares dans le Suffolk décline plusieurs formes d'hébergements (manoir, cottages et maisons à toit de chaume) pour un total de 29 villas et 8 chambres, complétés par les tables The Dining Room et Fire Feast.



- The Nell New York (New York City, États-Unis) : Situé au 10 Rockefeller Plaza, cet hôtel d'inspiration Art Déco de 134 chambres (ouverture prévue à l'automne 2027) abrite un restaurant gastronomique au 17ème étage avec vue sur le Rockefeller Center, un spa de 325m2 et un salon de dégustation.