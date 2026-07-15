Oceania Cruises veut faire découvrir les Caraïbes autrement

La programmation comprend notamment Dutchman's Caribbean, une croisière de 14 jours au départ de Miami le 11 novembre 2026 à bord d'Oceania Vista - Photo : Oceania Cruises
À bord de ses navires Oceania Vista, Oceania Allura et Oceania Marina, récemment rénové, Oceania Cruises proposera aux Caraïbes cet hiver des itinéraires de sept à quatorze jours mêlant grandes escales régionales et ports plus intimistes.
L'objectif affiché est de favoriser l'immersion grâce à des excursions organisées en petits groupes, axées sur la culture, le patrimoine et la gastronomie locales.
Parmi les expériences mises en avant figurent la visite d'une coopérative d'apiculteurs à Sainte-Lucie, une immersion dans les plantations de bananes en Martinique, une découverte des marchés artisanaux de Sainte-Anne en Guadeloupe ou encore un déjeuner sur une plage de Tortola après la visite d'une ferme biologique.
À Curaçao, les passagers pourront également participer à une dégustation de fromages et de vins dans le centre historique de Willemstad, classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
L'objectif affiché est de favoriser l'immersion grâce à des excursions organisées en petits groupes, axées sur la culture, le patrimoine et la gastronomie locales.
Parmi les expériences mises en avant figurent la visite d'une coopérative d'apiculteurs à Sainte-Lucie, une immersion dans les plantations de bananes en Martinique, une découverte des marchés artisanaux de Sainte-Anne en Guadeloupe ou encore un déjeuner sur une plage de Tortola après la visite d'une ferme biologique.
À Curaçao, les passagers pourront également participer à une dégustation de fromages et de vins dans le centre historique de Willemstad, classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
La gastronomie au cœur de l'expérience
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Cette approche se poursuit à bord. Oceania Cruises met en avant les Chef's Market Dinners, durant lesquels le Terrace Café revisite les saveurs des escales visitées, ainsi que les ateliers du Culinary Center, inspirés des produits et traditions culinaires locales.
Des ateliers photographiques LYNC complètent également le programme d'activités.
« Nos croisières dans les Caraïbes révèlent toute la richesse et la diversité de cette région, en conjuguant des îles emblématiques à des escales plus confidentielles », souligne Jason Montague, Chief Luxury Officer d'Oceania Cruises, dans un communiqué.
« Grâce à une sélection d'excursions immersives, même les voyageurs les plus aguerris portent un regard nouveau sur des destinations qu'ils pensaient déjà connaître. »
Des ateliers photographiques LYNC complètent également le programme d'activités.
« Nos croisières dans les Caraïbes révèlent toute la richesse et la diversité de cette région, en conjuguant des îles emblématiques à des escales plus confidentielles », souligne Jason Montague, Chief Luxury Officer d'Oceania Cruises, dans un communiqué.
« Grâce à une sélection d'excursions immersives, même les voyageurs les plus aguerris portent un regard nouveau sur des destinations qu'ils pensaient déjà connaître. »
Cinq itinéraires à l'affiche
La programmation comprend notamment Dutchman's Caribbean, une croisière de 14 jours au départ de Miami le 11 novembre 2026 à bord d'Oceania Vista, ainsi que Caribbean Island Bliss, un itinéraire de dix jours à bord d'Oceania Allura à partir du 2 décembre.
La compagnie proposera également Collector's Caribbean (10 décembre, Oceania Marina), Tropical Retreats, une croisière de Noël de sept jours au départ de Miami le 21 décembre à bord d'Oceania Allura, et Caribbean Celebration, un itinéraire de quatorze jours permettant de célébrer le réveillon du Nouvel An en Martinique avant de poursuivre vers Saint-Kitts et Saint-Martin.
Enfin, Oceania Cruises accompagne cette programmation d'une offre promotionnelle valable jusqu'au 8 septembre 2026 sur une sélection de départs depuis le Royaume-Uni et plusieurs villes européennes, comprenant les vols aller-retour ainsi qu'une nuit d'hôtel avant l'embarquement.
La compagnie proposera également Collector's Caribbean (10 décembre, Oceania Marina), Tropical Retreats, une croisière de Noël de sept jours au départ de Miami le 21 décembre à bord d'Oceania Allura, et Caribbean Celebration, un itinéraire de quatorze jours permettant de célébrer le réveillon du Nouvel An en Martinique avant de poursuivre vers Saint-Kitts et Saint-Martin.
Enfin, Oceania Cruises accompagne cette programmation d'une offre promotionnelle valable jusqu'au 8 septembre 2026 sur une sélection de départs depuis le Royaume-Uni et plusieurs villes européennes, comprenant les vols aller-retour ainsi qu'une nuit d'hôtel avant l'embarquement.