easyJet France : la colère gronde, une grève en vue en août ?

Par ailleurs, un groupe de travail s’est rendu en Angleterre pour étudier le sujet avec la direction, afin de faire émerger les sources de dysfonctionnement et surtout des solutions.



" Nous avions commencé les discussions, puis nous nous sommes pris un stop net. La compagnie a plutôt fait le pari de dire que, de toute façon, son objectif n’était pas vraiment de régler ce problème, mais d’atteindre le milliard d’euros de bénéfice.



Les salariés sont sacrifiés. Ils préfèrent nous faire les poches. Et puis, avec ces problèmes d’instabilité chronique, il y a des tensions avec les agents de régulation. Il n’y a plus aucun point positif.



Enfin, ce qui a mis le feu aux poudres, c’est l’augmentation des billets Staff Travel, qui était un peu l’avantage des PNC chez easyJet. C’est une augmentation scandaleuse ", poursuit le syndicaliste



Et ce n’est peu dire que la tension est palpable. Le SNPNC-FO, majoritaire dans les appareils, va sonder ses adhérents dans les prochains jours.



Pour l’élu, il ne fait plus aucun doute que les troupes sont prêtes à aller jusqu’au conflit, même en plein été.



Il faut dire que si, en début d’année, la direction a mis la main à la poche pour éteindre le feu, les cendres ont continué de couver et le ras-le-bol n’a cessé de s’accentuer, jusqu’à atteindre ce qui semble être un point de non-retour.



" La grève pourrait être assez violente, ce n’est pas exclu. Les gens sont au bout du rouleau, c’est une poudrière qui ne demande qu’à exploser. Je n’ai jamais connu une telle situation.



Des voyageurs ne pourront pas partir en vacances, je suis désolé pour eux, mais des vols seront annulés. Ce ne sera pas une grève symbolique.



Les gens peuvent accepter l’instabilité des plannings, parce que cela fait partie du métier de PNC. C’est difficile, mais c’est quelque chose qu’ils peuvent accepter. Sauf qu’à cela il faut ajouter la surenchère de procédures pour atteindre le fameux milliard de bénéfice, puis l’augmentation des billets Staff Travel, puis le climat anxiogène du rachat ", poursuit-il.