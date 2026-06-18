easyJet ouvre Londres et Prague au départ de Strasbourg et Lille

easyJet élargit son réseau avec l’ouverture de 2 nouvelles lignes, fin 2026, depuis les aéroports de Strasbourg et Lille vers Londres Luton et Prague.



- Depuis Lille : La ligne vers Prague (République tchèque) sera lancée le 28 octobre 2026. Elle bénéficiera de deux vols hebdomadaires programmés chaque mercredi et samedi, avec un tarif d'appel à 40€ l'aller simple.



- Depuis Strasbourg : La liaison vers l'aéroport de Londres Luton démarrera le 29 novembre 2026. Cette ligne disposera de quatre vols par semaine, opérés les lundis, jeudis, vendredis et dimanches, à partir de 55€ l'aller simple.



Pour les voyageurs alsaciens, cette opportunité leur offre une passerelle directe pour découvrir les illuminations et les sites historiques londoniens tels que le Palais de Westminster ou la Tour de Londres.



Les voyageurs nordistes pourront, quant à eux, explorer la richesse architecturale de la "ville aux cent tours", ses brasseries et ses façades Art déco.