easyJet ouvre Londres et Prague au départ de Strasbourg et Lille

easyJet ouvre deux nouvelles lignes directes vers Londres et Prague au départ de Strasbourg et Lille - Depositphotos.com, Alfsm
easyJet élargit son réseau avec l’ouverture de 2 nouvelles lignes, fin 2026, depuis les aéroports de Strasbourg et Lille vers Londres Luton et Prague.
- Depuis Lille : La ligne vers Prague (République tchèque) sera lancée le 28 octobre 2026. Elle bénéficiera de deux vols hebdomadaires programmés chaque mercredi et samedi, avec un tarif d'appel à 40€ l'aller simple.
- Depuis Strasbourg : La liaison vers l'aéroport de Londres Luton démarrera le 29 novembre 2026. Cette ligne disposera de quatre vols par semaine, opérés les lundis, jeudis, vendredis et dimanches, à partir de 55€ l'aller simple.
Pour les voyageurs alsaciens, cette opportunité leur offre une passerelle directe pour découvrir les illuminations et les sites historiques londoniens tels que le Palais de Westminster ou la Tour de Londres.
Les voyageurs nordistes pourront, quant à eux, explorer la richesse architecturale de la "ville aux cent tours", ses brasseries et ses façades Art déco.
- Depuis Lille : La ligne vers Prague (République tchèque) sera lancée le 28 octobre 2026. Elle bénéficiera de deux vols hebdomadaires programmés chaque mercredi et samedi, avec un tarif d'appel à 40€ l'aller simple.
- Depuis Strasbourg : La liaison vers l'aéroport de Londres Luton démarrera le 29 novembre 2026. Cette ligne disposera de quatre vols par semaine, opérés les lundis, jeudis, vendredis et dimanches, à partir de 55€ l'aller simple.
Pour les voyageurs alsaciens, cette opportunité leur offre une passerelle directe pour découvrir les illuminations et les sites historiques londoniens tels que le Palais de Westminster ou la Tour de Londres.
Les voyageurs nordistes pourront, quant à eux, explorer la richesse architecturale de la "ville aux cent tours", ses brasseries et ses façades Art déco.
Des séjours clés en main via la formule easyJet holidays
Autres articles
L'offre de transport se double d'options d'hébergements packagées.
Pour accompagner le lancement de ces routes, la filiale easyJet holidays commercialise des séjours combinant directement les vols et l'hôtel.
Ces formules de vacances intègrent l'ensemble des prestations de transport et d'hébergement sous le couvert d'une garantie commerciale baptisée « Ultimate Flexibility ».
Cette protection inclut notamment le remboursement garanti et la liberté de modifier la réservation initiale.
A lire aussi : easyJet Holidays prévoit 25% de clients en plus en 2025
Pour accompagner le lancement de ces routes, la filiale easyJet holidays commercialise des séjours combinant directement les vols et l'hôtel.
Ces formules de vacances intègrent l'ensemble des prestations de transport et d'hébergement sous le couvert d'une garantie commerciale baptisée « Ultimate Flexibility ».
Cette protection inclut notamment le remboursement garanti et la liberté de modifier la réservation initiale.
A lire aussi : easyJet Holidays prévoit 25% de clients en plus en 2025