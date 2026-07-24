Ryanair remporte une bataille judiciaire contre eDreams en Irlande

En effet, Ryanair affirme avoir découvert qu’eDreams utilisait sans autorisation cette plateforme pour revendre des billets de la compagnie. À la suite de cette procédure, eDreams s’est engagée de manière permanente à ne plus accéder à Travel Agent Direct.



Le différend porte plus largement sur les conditions d’accès aux tarifs de Ryanair par les agences de voyages en ligne.



La compagnie affirme que plusieurs partenaires agréés, parmi lesquels Booking.com, Lastminute et Kiwi, disposent d’un accès direct à ses tarifs dans le cadre d’accords de distribution reposant sur des règles de transparence des prix.



Selon Ryanair, ces accords permettent aux clients de connaître le prix réel des billets et des services proposés au moment de la réservation. La compagnie reproche à eDreams de ne pas avoir accepté les mêmes standards de transparence.



" Si eDreams souhaite un accès direct aux tarifs de Ryanair, il lui suffit d’accepter les mêmes standards de transparence que ceux déjà adoptés par Booking.com, Lastminute, Kiwi et de nombreux autres partenaires ", a ajouté le porte-parole de la compagnie.



Ryanair indique vouloir poursuivre ses actions pour limiter les pratiques qu’elle considère comme susceptibles d’entraîner une surfacturation des voyageurs et privilégier l’accès à ses tarifs via des partenaires de distribution approuvés.