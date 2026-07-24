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Ryanair remporte une bataille judiciaire contre eDreams en Irlande

Le litige sur les tarifs et le "screenscraping" se poursuit


La bataille judiciaire qui oppose Ryanair à eDreams sur les pratiques tarifaires et de "screenscraping" de la plateforme de réservation en ligne se poursuit. La Haute Cour irlandaise a rejeté la contestation d’eDreams sur la compétence des tribunaux irlandais.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 12:01

Ryanair remporte une bataille judiciaire contre eDreams en Irlande - Depositphotos.com, InkDropCreative
Ryanair remporte une bataille judiciaire contre eDreams en Irlande - Depositphotos.com, InkDropCreative
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Ryanair a annoncé, le 22 juillet 2026, avoir obtenu gain de cause devant la Haute Cour irlandaise face à eDreams.

La juridiction a rejeté la contestation de la plateforme de réservation en ligne, qui cherchait à remettre en cause la compétence des tribunaux irlandais dans le litige qui l’oppose à la compagnie aérienne.

Cette décision permet désormais à la procédure engagée par Ryanair de se poursuivre.

La compagnie accuse eDreams de procéder au "screenscraping" de son site Ryanair.com, c’est-à-dire de collecter automatiquement des informations disponibles en ligne, et de revendre ses billets à des prix supérieurs à ceux affichés directement par la compagnie.

Une procédure qui peut désormais se poursuivre

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Pour Ryanair, la décision de la Haute Cour constitue une nouvelle étape dans son différend avec eDreams. La compagnie aérienne cherche notamment à faire cesser les pratiques qu’elle considère comme une source de surfacturation pour les consommateurs.

"Nous saluons cette victoire de la Haute Cour pour Ryanair et nos clients face à eDreams. La tentative d’eDreams d’éviter les tribunaux irlandais a échoué et notre procédure visant à empêcher eDreams de procéder au screenscraping de Ryanair.com et de surfacturer les consommateurs peut désormais se poursuivre", a déclaré un porte-parole de la low cost dans un communiqué.

La compagnie rappelle également avoir déjà obtenu une décision distincte de la Haute Cour imposant à eDreams un engagement permanent de ne pas accéder à sa plateforme Travel Agent Direct (TAD).

Un accès direct aux tarifs sous conditions

En effet, Ryanair affirme avoir découvert qu’eDreams utilisait sans autorisation cette plateforme pour revendre des billets de la compagnie. À la suite de cette procédure, eDreams s’est engagée de manière permanente à ne plus accéder à Travel Agent Direct.

Le différend porte plus largement sur les conditions d’accès aux tarifs de Ryanair par les agences de voyages en ligne.

La compagnie affirme que plusieurs partenaires agréés, parmi lesquels Booking.com, Lastminute et Kiwi, disposent d’un accès direct à ses tarifs dans le cadre d’accords de distribution reposant sur des règles de transparence des prix.

Selon Ryanair, ces accords permettent aux clients de connaître le prix réel des billets et des services proposés au moment de la réservation. La compagnie reproche à eDreams de ne pas avoir accepté les mêmes standards de transparence.

"Si eDreams souhaite un accès direct aux tarifs de Ryanair, il lui suffit d’accepter les mêmes standards de transparence que ceux déjà adoptés par Booking.com, Lastminute, Kiwi et de nombreux autres partenaires", a ajouté le porte-parole de la compagnie.

Ryanair indique vouloir poursuivre ses actions pour limiter les pratiques qu’elle considère comme susceptibles d’entraîner une surfacturation des voyageurs et privilégier l’accès à ses tarifs via des partenaires de distribution approuvés.


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Tags : edreams, ryanair
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