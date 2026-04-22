La CJEU confirme l’annulation de l’aide d’État de 6 milliards accordée à Lufthansa

Saisie d’un pourvoi par Lufthansa, la Cour de justice confirme désormais cette annulation. Elle estime notamment que la Commission a commis une erreur en validant les modalités de conversion d’un instrument financier en actions, dans le cadre de la recapitalisation.



Selon la Cour, une telle irrégularité est suffisante, à elle seule, pour justifier l’annulation de la décision initiale.



Toutefois, la juridiction nuance l’analyse du Tribunal sur plusieurs autres points. Elle considère que celui-ci a, à certains égards, exercé un contrôle trop strict sur l’appréciation économique de la Commission. « Le Tribunal doit se limiter à contrôler si la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation et ne peut pas substituer sa propre appréciation », rappelle la Cour.