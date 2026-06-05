Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons

Ce qu'il a inventé avec

en 2000, ce n’est pas un congrès, pas un salon, mais un lieu où la profession entière se retrouve, entre concurrents, pour échanger, débattre, confronter sans agressivité, sans complaisance

En 2014, l'Escaet a fêté ses 30 ans et en guise de cadeau d'anniversaire, Pierre nous a légué deux cadeaux : le Forum des Pionniers et le magazine Strategos. Il aurait pu vendre ces marques à n'importe quelle entreprise, n'importe quel organisateur d'événements ou médias. Il a choisi une école

Ce qu'il nous a transmis ce jour-là, ce n'est pas forcément un actif, c'est surtout un mandat. Il nous a dit en substance : "modernisez les outils et le casting si vous voulez, rajeunissez les codes, mais ne touchez pas à ce qui fait l'âme de cet événement : la qualité du dialogue, la diversité des participants et la liberté de parole entre pairs"