Le Forum des Pionniers 2026 en direct [ABO]

Du 30 mai au 04 juin 2026, le Forum des Pionniers se tient en Égypte autour d’une thématique centrale : « Piloter l’incertain ». Ce dashboard rassemble l’ensemble des contenus et temps forts de l’événement : citations, analyses, vidéos, articles, programme et décryptages. Un outil pensé pour suivre les échanges, retrouver rapidement les informations clés et prolonger les réflexions issues de l'événement.

Rédigé par Céline Eymery le Samedi 30 Mai 2026 à 15:00

Lu 285 fois