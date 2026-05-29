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Le Forum des Pionniers 2026 en direct [ABO]


Du 30 mai au 04 juin 2026, le Forum des Pionniers se tient en Égypte autour d’une thématique centrale : « Piloter l’incertain ». Ce dashboard rassemble l’ensemble des contenus et temps forts de l’événement : citations, analyses, vidéos, articles, programme et décryptages. Un outil pensé pour suivre les échanges, retrouver rapidement les informations clés et prolonger les réflexions issues de l'événement.


Rédigé par le Samedi 30 Mai 2026 à 15:00

Martinique



© Jules Despretz
© Jules Despretz

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Tags : leforumdespionniers2026
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