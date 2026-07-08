TUI France : les réservations de dernière minute progressent de 20 % cet été

D'après les données communiquées par TUI France, les voyageurs réservant à la dernière minute partent principalement accompagnés. Les couples représentent 60 % des réservations, devant les familles (35 %), tandis que les voyageurs en solo ne comptent que pour 5 %.



Les destinations méditerranéennes demeurent les plus recherchées pour ce type de réservation. La Grèce arrive en tête, suivie de l'Italie et de la Tunisie. Parmi les établissements les plus demandés figurent le Club Marmara Doreta Beach à Rhodes, le Club Marmara Sicilia en Sicile et le Club Lookéa Playa Djerba en Tunisie.



Du côté des circuits Nouvelles Frontières, les réservations réalisées un mois avant le départ progressent également. Les itinéraires en Islande, au Canada et au Portugal figurent parmi les plus sollicités. Pour la gamme TUI Sélection, les Baléares, la Crète et le Maroc restent les destinations privilégiées des vacanciers de dernière minute.



Enfin, malgré le développement des réservations en ligne, le réseau de distribution physique conserve son importance. Selon TUI France, 22 % des voyageurs réservant à la dernière minute passent par l'une des plus de 200 agences TUI Stores implantées en France.