TUI France : les réservations de dernière minute progressent de 20 % cet été

Si les Français restent majoritairement adeptes de la réservation anticipée, les départs de dernière minute connaissent une progression cet été.
TUI France indique que les réservations effectuées dans les 31 jours précédant le départ pour les Clubs Lookéa et Clubs Marmara ont augmenté de 20 % par rapport à l'été 2025.
Selon le voyagiste, cette évolution traduit un intérêt accru des voyageurs pour les offres de dernière minute, sans remettre en cause les habitudes d'anticipation. Au total, 74 % des clients réservent toujours leurs vacances entre trois et neuf mois avant leur départ.
Plus précisément, 46 % effectuent leur réservation entre trois et six mois à l'avance, 25 % entre six et neuf mois, tandis que 3 % réservent plus de neuf mois avant leur séjour. À l'inverse, 20 % réservent entre un et trois mois avant le départ et 6 % seulement dans le mois précédant leurs vacances.
Dans un communiqué, Christophe Fuss directeur général de TUI France, estime que "la dernière minute gagne du terrain cette année mais elle ne remplace pas l'anticipation", évoquant une recherche croissante de flexibilité et de bons plans, notamment pour les destinations balnéaires et les séjours en clubs.
TUI France indique que les réservations effectuées dans les 31 jours précédant le départ pour les Clubs Lookéa et Clubs Marmara ont augmenté de 20 % par rapport à l'été 2025.
Selon le voyagiste, cette évolution traduit un intérêt accru des voyageurs pour les offres de dernière minute, sans remettre en cause les habitudes d'anticipation. Au total, 74 % des clients réservent toujours leurs vacances entre trois et neuf mois avant leur départ.
Plus précisément, 46 % effectuent leur réservation entre trois et six mois à l'avance, 25 % entre six et neuf mois, tandis que 3 % réservent plus de neuf mois avant leur séjour. À l'inverse, 20 % réservent entre un et trois mois avant le départ et 6 % seulement dans le mois précédant leurs vacances.
Dans un communiqué, Christophe Fuss directeur général de TUI France, estime que "la dernière minute gagne du terrain cette année mais elle ne remplace pas l'anticipation", évoquant une recherche croissante de flexibilité et de bons plans, notamment pour les destinations balnéaires et les séjours en clubs.
Un voyageur de dernière minute qui part le plus souvent à deux
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D'après les données communiquées par TUI France, les voyageurs réservant à la dernière minute partent principalement accompagnés. Les couples représentent 60 % des réservations, devant les familles (35 %), tandis que les voyageurs en solo ne comptent que pour 5 %.
Les destinations méditerranéennes demeurent les plus recherchées pour ce type de réservation. La Grèce arrive en tête, suivie de l'Italie et de la Tunisie. Parmi les établissements les plus demandés figurent le Club Marmara Doreta Beach à Rhodes, le Club Marmara Sicilia en Sicile et le Club Lookéa Playa Djerba en Tunisie.
Du côté des circuits Nouvelles Frontières, les réservations réalisées un mois avant le départ progressent également. Les itinéraires en Islande, au Canada et au Portugal figurent parmi les plus sollicités. Pour la gamme TUI Sélection, les Baléares, la Crète et le Maroc restent les destinations privilégiées des vacanciers de dernière minute.
Enfin, malgré le développement des réservations en ligne, le réseau de distribution physique conserve son importance. Selon TUI France, 22 % des voyageurs réservant à la dernière minute passent par l'une des plus de 200 agences TUI Stores implantées en France.
Les destinations méditerranéennes demeurent les plus recherchées pour ce type de réservation. La Grèce arrive en tête, suivie de l'Italie et de la Tunisie. Parmi les établissements les plus demandés figurent le Club Marmara Doreta Beach à Rhodes, le Club Marmara Sicilia en Sicile et le Club Lookéa Playa Djerba en Tunisie.
Du côté des circuits Nouvelles Frontières, les réservations réalisées un mois avant le départ progressent également. Les itinéraires en Islande, au Canada et au Portugal figurent parmi les plus sollicités. Pour la gamme TUI Sélection, les Baléares, la Crète et le Maroc restent les destinations privilégiées des vacanciers de dernière minute.
Enfin, malgré le développement des réservations en ligne, le réseau de distribution physique conserve son importance. Selon TUI France, 22 % des voyageurs réservant à la dernière minute passent par l'une des plus de 200 agences TUI Stores implantées en France.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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