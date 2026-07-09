Emirates modernise ses salons d'aéroport à travers un nouveau design, Emirates lounge airport Munich, image by Emirates
Emirates dévoile un nouveau concept visuel pour ses salons d'aéroports privatifs. Le transporteur dubaïote commence le déploiement mondial de sa nouvelle identité architecturale pour ses espaces d'accueil au sol.
Cette esthétique inédite est déjà opérationnelle dans les aéroports allemands de Munich et de Francfort. Le programme de déploiement prévoit l'ouverture de la structure de Manchester en juillet, suivie par celle de l'île Maurice en août et d'Istanbul en octobre.
Ce concept transpose les codes visuels des cabines d'avion les plus récentes de la compagnie au sein des terminaux. L'aménagement intègre du parquet à chevrons, des touches de marbre, des éléments dorés et des représentations de l'arbre national des Émirats arabes unis, le Ghaf.
L'objectif est de renforcer la proposition de valeur de l'entreprise, « en associant des intérieurs luxueux et modernisés à l'hospitalité de haut vol et à l'innovation », comme l'explique un communiqué par la voix d'Adel Al Redha, Directeur Général Adjoint et Directeur des Opérations d'Emirates.
Cette esthétique inédite est déjà opérationnelle dans les aéroports allemands de Munich et de Francfort. Le programme de déploiement prévoit l'ouverture de la structure de Manchester en juillet, suivie par celle de l'île Maurice en août et d'Istanbul en octobre.
Ce concept transpose les codes visuels des cabines d'avion les plus récentes de la compagnie au sein des terminaux. L'aménagement intègre du parquet à chevrons, des touches de marbre, des éléments dorés et des représentations de l'arbre national des Émirats arabes unis, le Ghaf.
L'objectif est de renforcer la proposition de valeur de l'entreprise, « en associant des intérieurs luxueux et modernisés à l'hospitalité de haut vol et à l'innovation », comme l'explique un communiqué par la voix d'Adel Al Redha, Directeur Général Adjoint et Directeur des Opérations d'Emirates.
Emirates : des aménagements spécifiques pour le travail et la restauration en direct
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Les espaces de travail disposent de fauteuils en cuir italien équipés de prises universelles et de systèmes de recharge sans fil.
Des horloges de la marque Rolex affichent les différents fuseaux horaires sur les murs, à côté d'œuvres d'art réalisées par des artistes locaux.
La zone de restauration intègre désormais un concept de cuisine en direct avec des plats préparés à la minute par les équipes.
Les buffets chauds et froids fonctionnent en continu, complétés par un four à pain pour la cuisson de spécialités artisanales. Un bar signature accueille un mixologue pour le service des boissons et des cocktails, tandis qu'un espace barista prépare des thés et des cafés de manière traditionnelle.
Des horloges de la marque Rolex affichent les différents fuseaux horaires sur les murs, à côté d'œuvres d'art réalisées par des artistes locaux.
La zone de restauration intègre désormais un concept de cuisine en direct avec des plats préparés à la minute par les équipes.
Les buffets chauds et froids fonctionnent en continu, complétés par un four à pain pour la cuisson de spécialités artisanales. Un bar signature accueille un mixologue pour le service des boissons et des cocktails, tandis qu'un espace barista prépare des thés et des cafés de manière traditionnelle.
Des services axés sur la relaxation et le bien-être des passagers
Les voyageurs ont accès à des cabines de douche rénovées qui intègrent des produits de soin écoresponsables.
Une zone de silence fermée propose des sièges spécifiques, un éclairage tamisé et des accessoires de sommeil pour faciliter le repos durant les correspondances.
Le site intègre également des espaces fermés pour les réunions privées et pour l'allaitement. Des salles de prière séparées pour les hommes et les femmes sont aménagées avec des installations d'ablution et un repère pour la Qibla.
L'ensemble du salon applique une politique d'annonces sonores limitées afin de garantir le calme des usagers avant l'embarquement.
Une zone de silence fermée propose des sièges spécifiques, un éclairage tamisé et des accessoires de sommeil pour faciliter le repos durant les correspondances.
Le site intègre également des espaces fermés pour les réunions privées et pour l'allaitement. Des salles de prière séparées pour les hommes et les femmes sont aménagées avec des installations d'ablution et un repère pour la Qibla.
L'ensemble du salon applique une politique d'annonces sonores limitées afin de garantir le calme des usagers avant l'embarquement.