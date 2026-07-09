Emirates modernise ses salons d'aéroport !





Cette esthétique inédite est déjà opérationnelle dans les aéroports allemands de Munich et de Francfort. Le programme de déploiement prévoit l'ouverture de la structure de Manchester en juillet, suivie par celle de l'île Maurice en août et d'Istanbul en octobre.



Ce concept transpose les codes visuels des cabines d'avion les plus récentes de la compagnie au sein des terminaux. L'aménagement intègre du parquet à chevrons, des touches de marbre, des éléments dorés et des représentations de l'arbre national des Émirats arabes unis, le Ghaf.



L'objectif est de renforcer la proposition de valeur de l'entreprise, « en associant des intérieurs luxueux et modernisés à l'hospitalité de haut vol et à l'innovation », comme l'explique un communiqué par la voix d' Emirates dévoile un nouveau concept visuel pour ses salons d'aéroports privatifs. Le transporteur dubaïote commence le déploiement mondial de sa nouvelle identité architecturale pour ses espaces d'accueil au sol.Cette esthétique inédite est déjà opérationnelle dans les aéroports allemands de Munich et de Francfort. Le programme de déploiement prévoit l'ouverture de la structure deCe concept transpose les codes visuels des cabines d'avion les plus récentes de la compagnie au sein des terminaux. L'aménagement intègre du parquet à chevrons, des touches de marbre, des éléments dorés et des représentations de l'arbre national des Émirats arabes unis, le Ghaf.L'objectif est de renforcer la proposition de valeur de l'entreprise, «», comme l'explique un communiqué par la voix d' Adel Al Redha , Directeur Général Adjoint et Directeur des Opérations d'Emirates.



Emirates : des aménagements spécifiques pour le travail et la restauration en direct



Des services axés sur la relaxation et le bien-être des passagers