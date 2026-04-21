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Emirates repassera en quotidien depuis Nice dès le 23 avril

4 rotations hebdo pour Lyon, 16 pour Paris et 5 pour Nice


Emirates annonce un programme de vols toujours réduit depuis et vers la France. La compagnie prévoit de reprendre une rotation quotidienne vers et depuis Nice dès le 23 avril 2026.


Rédigé par le Mardi 21 Avril 2026 à 15:07

Emirates repassera en quotidien depuis Nice dès le 23 avril - Depositphotos.com Auteur philipus
Emirates repassera en quotidien depuis Nice dès le 23 avril - Depositphotos.com Auteur philipus
CroisiEurope
Emirates annonce opérer actuellement vers plus de 100 destinations, avec "un programme de vols réduit", notamment vers et depuis les 3 escales de la compagnie en France, que sont Paris, Lyon et Nice.

Jusqu’au 30 avril, la compagnie précise qu'elle desservira Paris avec 16 rotations hebdomadaires, Nice avec 5 rotations hebdomadaires, et Lyon avec 4 rotations hebdomadaires.

A partir du 23 avril, la compagnie prévoit de reprendre une rotation quotidienne vers et depuis Nice.

Emirates précise que les clients peuvent consulter le programme des vols à venir régulièrement mis à jour et effectuer des réservations sur le site web de la compagnie.


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Tags : emirates, lyon, nice, paris
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