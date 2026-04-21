Emirates repassera en quotidien depuis Nice dès le 23 avril

Emirates annonce opérer actuellement vers plus de 100 destinations, avec "un programme de vols réduit", notamment vers et depuis les 3 escales de la compagnie en France, que sont Paris, Lyon et Nice.
Jusqu’au 30 avril, la compagnie précise qu'elle desservira Paris avec 16 rotations hebdomadaires, Nice avec 5 rotations hebdomadaires, et Lyon avec 4 rotations hebdomadaires.
A partir du 23 avril, la compagnie prévoit de reprendre une rotation quotidienne vers et depuis Nice.
Emirates précise que les clients peuvent consulter le programme des vols à venir régulièrement mis à jour et effectuer des réservations sur le site web de la compagnie.
Jusqu’au 30 avril, la compagnie précise qu'elle desservira Paris avec 16 rotations hebdomadaires, Nice avec 5 rotations hebdomadaires, et Lyon avec 4 rotations hebdomadaires.
A partir du 23 avril, la compagnie prévoit de reprendre une rotation quotidienne vers et depuis Nice.
Emirates précise que les clients peuvent consulter le programme des vols à venir régulièrement mis à jour et effectuer des réservations sur le site web de la compagnie.
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