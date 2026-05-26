Oetker Hotels : Fabrice Moizan nommé à la tête du Bristol Paris

Oetker Hotels et l’Eden Rock – St Barths annoncent plusieurs nominations au sein de leur collection d’établissements de luxe. À compter du 1er octobre 2026, Fabrice Moizan prendra les fonctions de Président et Directeur Général du Le Bristol Paris, tandis que Jean-Alexis Costa deviendra Directeur Général de Eden Rock – St Barths dès le 1er septembre 2026.
Actuel Directeur Général de l’Eden Rock – St Barths, Fabrice Moizan succédera ainsi à la direction du palace parisien et rejoindra le Comité exécutif d’Oetker Hotels.
Dans un communiqué, le groupe souligne que cette nomination intervient à « un moment charnière », alors que Le Bristol Paris entre dans son deuxième siècle d’existence après avoir célébré son centenaire.
Associé à l’Eden Rock depuis de nombreuses années, Fabrice Moizan a travaillé aux côtés des fondateurs de l’établissement, David et Jane Matthews.
Le communiqué met notamment en avant le rôle joué par Fabrice Moizan et Jean-Alexis Costa dans la reconstruction et la restauration de l’hôtel après les dégâts causés par l’ouragan Irma, ainsi que dans le développement commercial de l’établissement.
Actuel Directeur Général de l’Eden Rock – St Barths, Fabrice Moizan succédera ainsi à la direction du palace parisien et rejoindra le Comité exécutif d’Oetker Hotels.
Dans un communiqué, le groupe souligne que cette nomination intervient à « un moment charnière », alors que Le Bristol Paris entre dans son deuxième siècle d’existence après avoir célébré son centenaire.
Associé à l’Eden Rock depuis de nombreuses années, Fabrice Moizan a travaillé aux côtés des fondateurs de l’établissement, David et Jane Matthews.
Le communiqué met notamment en avant le rôle joué par Fabrice Moizan et Jean-Alexis Costa dans la reconstruction et la restauration de l’hôtel après les dégâts causés par l’ouragan Irma, ainsi que dans le développement commercial de l’établissement.
Fabrice Moizan rejoint Le Bristol
Jean-Alexis Costa deviendra Directeur Général de Eden Rock – St Barths dès le 1er septembre 2026. - Photo C. Menard
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Avant de rejoindre l’Eden Rock, Fabrice Moizan avait débuté sa carrière à l’Hôtel Barrière Le Normandy Deauville.
« Ce fut un honneur de diriger l’Eden Rock, désormais l’une des grandes marques iconiques de l’hôtellerie », a déclaré Fabrice Moizan dans le communiqué. « Depuis un certain temps, j’avais confié à Jean-Alexis et à la famille Matthews mon souhait de rentrer en France et de vivre plus près des miens. L’hôtel est entre d’excellentes mains avec Jean-Alexis. »
Concernant sa future prise de fonctions au Bristol Paris, il ajoute : « Diriger Le Bristol est le rêve de tout hôtelier, l’un des hôtels les plus emblématiques au monde. »
De son côté, Jean-Alexis Costa prendra donc la direction générale de l’Eden Rock – St Barths après avoir gravi les échelons au sein de l’établissement. Arrivé il y a 25 ans au Bristol, il a évolué dans les directions de l’Hébergement et de la Réception avant de rejoindre l’Eden Rock.
« Ce fut un honneur de diriger l’Eden Rock, désormais l’une des grandes marques iconiques de l’hôtellerie », a déclaré Fabrice Moizan dans le communiqué. « Depuis un certain temps, j’avais confié à Jean-Alexis et à la famille Matthews mon souhait de rentrer en France et de vivre plus près des miens. L’hôtel est entre d’excellentes mains avec Jean-Alexis. »
Concernant sa future prise de fonctions au Bristol Paris, il ajoute : « Diriger Le Bristol est le rêve de tout hôtelier, l’un des hôtels les plus emblématiques au monde. »
De son côté, Jean-Alexis Costa prendra donc la direction générale de l’Eden Rock – St Barths après avoir gravi les échelons au sein de l’établissement. Arrivé il y a 25 ans au Bristol, il a évolué dans les directions de l’Hébergement et de la Réception avant de rejoindre l’Eden Rock.