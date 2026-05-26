Oetker Hotels : Fabrice Moizan nommé à la tête du Bristol Paris

Avant de rejoindre l’Eden Rock, Fabrice Moizan avait débuté sa carrière à l’Hôtel Barrière Le Normandy Deauville.



« Ce fut un honneur de diriger l’Eden Rock, désormais l’une des grandes marques iconiques de l’hôtellerie », a déclaré Fabrice Moizan dans le communiqué. « Depuis un certain temps, j’avais confié à Jean-Alexis et à la famille Matthews mon souhait de rentrer en France et de vivre plus près des miens. L’hôtel est entre d’excellentes mains avec Jean-Alexis. »



Concernant sa future prise de fonctions au Bristol Paris, il ajoute : « Diriger Le Bristol est le rêve de tout hôtelier, l’un des hôtels les plus emblématiques au monde. »



De son côté, Jean-Alexis Costa prendra donc la direction générale de l’Eden Rock – St Barths après avoir gravi les échelons au sein de l’établissement. Arrivé il y a 25 ans au Bristol, il a évolué dans les directions de l’Hébergement et de la Réception avant de rejoindre l’Eden Rock.