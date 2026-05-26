Contrats juridiques, identifiants... ADN Tourisme a été piraté !

Ce sont plus de 100 Go de données, soit près de 732 000 fichiers, qui ont été subtilisés.



Les chiffres ne sont pas les plus importants dans cette histoire. C’est surtout le contenu qui interpelle. Au total, 50 702 personnes sont exposées, mais plus grave encore, les pirates seraient repartis avec l’ensemble des informations figurant sur la plateforme d’ADN Tourisme, dont les sauvegardes.



D’après le site spécialisé dans les fuites de données, le groupuscule aurait en sa possession des contrats juridiques, des identifiants et des secrets d’accès. Surtout, ADN Tourisme comprend des pages dédiées à ses adhérents, qui permettent d’accéder à des services numériques et juridiques.



Ainsi, 111 GRP a pu mettre la main sur des documents d’offices de tourisme, de comités départementaux et régionaux du tourisme, qu’il s’agisse de contrats, de clauses juridiques ou de modèles contractuels.



Outre les données des institutionnels, celles de grands groupes ayant contracté avec ADN Tourisme ou lui fournissant des services auraient également été subtilisées.



D’ailleurs, les pirates affirment avoir " supprimé toutes vos données ".



Derrière, l’industrie touristique institutionnelle et les entreprises ayant signé des accords avec ADN Tourisme, comme la SNCF, Leroy Merlin, BPCE ou ALPA GROUP, risquent de connaître des campagnes de phishing ou des attaques contre leurs propres infrastructures informatiques, puisque des identifiants et mots de passe auraient été trouvés, ou encore des tentatives d’usurpation d’identité.