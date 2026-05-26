L’APST affiche aujourd’hui des comptes solides.



Fonds propres record, trésorerie renforcée, sinistralité maîtrisée : près de sept ans après le choc Thomas Cook, le garant financier du tourisme semble avoir retrouvé des couleurs.



Des indicateurs rassurants, renforcés par le dynamisme des créations d’entreprises et l’arrivée de 306 nouveaux adhérents en 2025.



Pour autant, le risque zéro n’existe pas dans le tourisme. Malgré une gestion plus rigoureuse et des outils de contrôle renforcés, l’APST a dû faire face à 27 défaillances l’an dernier, dont celle de Jacqueson Tourisme, qui a nécessité la prise en charge de près de 500 dossiers, représentant plus de 2 000 clients.



2026 ne fait pas exception, avec la défaillance de Dogan Voyages, considérée comme l’un des dossiers importants de l’année. Malgré les bons résultats financiers du garant, le secteur reste exposé.



Au-delà de cette défaillance, l’inquiétude est bien présente.



« Si 2025 a été une année encore très positive, la prudence reste de mise pour 2026. Les perspectives du tourisme international s’orientent à la baisse, sous l’effet d’une conjoncture internationale incertaine qui impacte fortement notre secteur », rappelle Mumtaz Teker, président de l’APST.



En effet, les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran ont replongé le tourisme mondial dans une nouvelle phase d’incertitude.



Après avoir dû gérer en urgence le rapatriement des voyageurs - avec des coûts significatifs pour les professionnels - le secteur fait désormais face à une forme de frilosité des consommateurs.



Les réservations ralentissent : à l'instar de Selectour, dont les ventes tourisme affichent un recul de 24% sur les mois de mars, avril et mai...



« Chaque mois, ça baisse un peu plus. Ce n’est pas une crise économique, mais une crise psychologique », observe Laurent Abitbol, président du directoire de Selectour, qui invite ses adhérents à « faire le dos rond » dans l’attente d’une éventuelle reprise.