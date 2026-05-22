Ebola, Airbnb, ESTA... les actualités internationales à ne pas rater [ABO]

Au programme de la revue de presse de la semaine : renforcement des contrôles sanitaires face à Ebola aux États-Unis, lancement commercial de Riyadh Air vers Londres, assouplissement du projet américain sur le contrôle des réseaux sociaux des voyageurs… durcissement des conditions de séjour sans visa en Thaïlande, sans oublier l’offensive d’Airbnb sur le marché de la location de voitures, ainsi que la proposition européenne d’un billet de train unique.



Ebola : les États-Unis renforcent les contrôles aux frontières

Les États-Unis ont annoncé un durcissement des contrôles sanitaires pour les voyageurs arrivant d’Ouganda, de République démocratique du Congo et du Soudan du Sud, touchés par une flambée d’Ebola.



Les autorités américaines prévoient également de restreindre temporairement certains visas pour les personnes ayant séjourné dans ces pays au cours des 21 derniers jours.



Cette décision intervient après la contamination d’un citoyen américain en RDC et la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé d’une urgence sanitaire internationale.



Selon les autorités américaines, le risque pour la population reste toutefois « faible » à ce stade.



Une info Les États-Unis ont annoncé, touchés par une flambée d’Ebola.Les autorités américaines prévoient également deCette décision intervient après la contamination d’un citoyen américain en RDC et la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé d’une urgence sanitaire internationale.Selon les autorités américaines, le risque pour la population reste toutefois « faible » à ce stade.Une info france24.com



Riyadh Air ouvre ses premiers vols commerciaux vers Londres

Riyadh Air lance officiellement ses vols commerciaux le 1er juillet 2026 entre Riyad et Londres-Heathrow, après une phase de tests réservée aux employés.



Elle prévoit ensuite des liaisons vers Manchester, Madrid et plusieurs grandes villes du Moyen-Orient, avec l’ambition d’atteindre plus de 100 destinations d’ici 2030.



Positionnée sur le haut de gamme, la compagnie veut concurrencer des acteurs comme Emirates et Qatar Airways, tout en développant des accords de codeshare avec de grands transporteurs internationaux.



Source : La compagnie, après une phase de tests réservée aux employés.Elle prévoit ensuiteet plusieurs grandes villes du, avec l’ambition d’atteindrePositionnée sur le haut de gamme, la compagnie veut concurrencer des acteurs comme Emirates et Qatar Airways, tout en développant des accords de codeshare avec de grands transporteurs internationaux.Source : euronews.com



Les États-Unis veulent alléger leur projet de contrôle des réseaux sociaux des voyageurs

une version plus ciblée de leur projet imposant aux voyageurs étrangers de fournir plusieurs années d’historique sur les réseaux sociaux pour entrer aux États-Unis via l’ESTA.



Face aux critiques du secteur touristique et du public, l’agence étudie désormais une « approche en cascade » : le niveau d’informations demandé dépendrait des réponses fournies lors de la demande d’autorisation de voyage.



Aucune mise en œuvre n’est prévue avant la fin de l’année 2026 au plus tôt.



A lire sur

Les Customs and Border Protection envisagentFace aux critiques du secteur touristique et du public, l’agence étudie désormais uneAucune mise en œuvre n’est prévue avant la fin de l’année 2026 au plus tôt.A lire sur travelweekly.com



Thaïlande : séjours sans visa réduits à 30 jours pour lutter contre les abus

réduire de 60 à 30 jours la durée des séjours sans visa accordés à plus de 90 pays, dont la France. Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de limiter les abus et certaines activités illégales liées à des séjours prolongés.



Certaines nationalités pourraient même être limitées à 15 jours selon les accords bilatéraux.



Le tourisme reste toutefois essentiel pour l’économie thaïlandaise, représentant plus de 10 % du PIB, même si les arrivées n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant Covid.



Une info La Thaïlande vaLe gouvernement justifie cette décision par la volonté deliées à des séjours prolongés.Certaines nationalités pourraient même être limitées à 15 jours selon les accords bilatéraux.Le tourisme reste toutefois essentiel pour l’économie thaïlandaise, représentant plus de 10 % du PIB, même si les arrivées n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant Covid.Une info rtl.fr



Les compagnies aériennes américaines s’opposent à la privatisation de la sécurité dans les aéroports

Le groupe Airlines for America, qui représente notamment Delta Air Lines et American Airlines, s’oppose au projet de l’administration Donald Trump visant à remplacer des agents de la TSA par des sociétés privées dans les petits aéroports américains.



Le plan prévoit la suppression de plus de 9 400 postes et une baisse de 20 % du budget de la Transportation Security Administration.



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Le plan prévoit la suppression de plus de 9 400 postes et une baisse de 20 % du budget de la Transportation Security Administration.Plus à lire sur travelpulse.com



Croisières : la demande reste forte malgré les alertes sanitaires

la demande mondiale de croisières continue de progresser en 2026. Selon les professionnels du secteur, ces incidents ont un impact limité sur les réservations, les passagers étant peu sensibles à l’actualité sanitaire.



L’organisation Cruise Lines International Association prévoit environ 38,3 millions de passagers cette année, soit un nouveau record.



Les réservations, souvent effectuées longtemps à l’avance, limitent l’effet des alertes sanitaires sur la demande. Les professionnels soulignent également que les cas de maladies restent marginaux à l’échelle du nombre total de passagers.



Retrouvez l’article complet sur Malgré plusieurs épidémies récentes de norovirus et d’hantavirus à bord de navires,. Selon les professionnels du secteur, ces incidents ont un impact limité sur les réservations, les passagers étant peu sensibles à l’actualité sanitaire.L’organisation Cruise Lines International Association prévoitLes réservations, souvent effectuées longtemps à l’avance, limitent l’effet des alertes sanitaires sur la demande. Les professionnels soulignent également queRetrouvez l’article complet sur euronews.com



Airbnb se lance dans la location de voitures et empiète sur le terrain d’Expedia et Booking

la location de voitures directement dans son application.



L’entreprise étend aussi ses services à d’autres segments du voyage, comme les transferts aéroport, les expériences, la livraison de courses ou encore le stockage de bagages.



Avec ces évolutions, Airbnb se rapproche des modèles des grandes OTA comme Expedia et Booking, qui proposent déjà des offres complètes pour garder les voyageurs dans leur écosystème.



L’objectif est notamment de capter une partie des voyageurs, alors qu’environ un quart des clients Airbnb louent déjà une voiture pendant leur séjour via d’autres plateformes.



À consulter sur Airbnb élargit fortement son activité en intégrant désormaisdirectement dans son application.L’entreprise étend aussi ses services à d’autres segments du voyage, comme lesAvec ces évolutions, Airbnb se rapproche des modèles des grandes OTA comme Expedia et Booking, qui proposent déjà des offres complètes pour garder les voyageurs dans leur écosystème.L’objectif est notamment deÀ consulter sur skift.com



Vers un billet de train unique en Europe et des droits renforcés pour les passagers



Le saviez-vous ? Le “tourisme de deuil”, quand voyager aide à faire son deuil