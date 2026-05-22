Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 18 mai 2026 :
Ebola : les États-Unis renforcent les contrôles aux frontières
Riyadh Air ouvre ses premiers vols commerciaux vers Londres
Les États-Unis veulent alléger leur projet de contrôle des réseaux sociaux des voyageurs
Thaïlande : séjours sans visa réduits à 30 jours pour lutter contre les abus
Les compagnies aériennes américaines s’opposent à la privatisation de la sécurité dans les aéroports
Croisières : la demande reste forte malgré les alertes sanitaires
Airbnb se lance dans la location de voitures et empiète sur le terrain d’Expedia et Booking
Vers un billet de train unique en Europe et des droits renforcés pour les passagers
Le saviez-vous ? Le “tourisme de deuil”, quand voyager aide à faire son deuil
Ebola : les États-Unis renforcent les contrôles aux frontières
Riyadh Air ouvre ses premiers vols commerciaux vers Londres
Les États-Unis veulent alléger leur projet de contrôle des réseaux sociaux des voyageurs
Thaïlande : séjours sans visa réduits à 30 jours pour lutter contre les abus
Les compagnies aériennes américaines s’opposent à la privatisation de la sécurité dans les aéroports
Croisières : la demande reste forte malgré les alertes sanitaires
Airbnb se lance dans la location de voitures et empiète sur le terrain d’Expedia et Booking
Vers un billet de train unique en Europe et des droits renforcés pour les passagers
Le saviez-vous ? Le “tourisme de deuil”, quand voyager aide à faire son deuil
Ebola : les États-Unis renforcent les contrôles aux frontières
Les États-Unis durcissent les contrôles sanitaires pour les voyageurs en provenance d’Ouganda, de République démocratique du Congo et du Soudan du Sud, touchés par le virus Ebola. @depositphotos/motortion
Les États-Unis ont annoncé un durcissement des contrôles sanitaires pour les voyageurs arrivant d’Ouganda, de République démocratique du Congo et du Soudan du Sud, touchés par une flambée d’Ebola.
Les autorités américaines prévoient également de restreindre temporairement certains visas pour les personnes ayant séjourné dans ces pays au cours des 21 derniers jours.
Cette décision intervient après la contamination d’un citoyen américain en RDC et la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé d’une urgence sanitaire internationale.
Selon les autorités américaines, le risque pour la population reste toutefois « faible » à ce stade.
Une info france24.com
Les autorités américaines prévoient également de restreindre temporairement certains visas pour les personnes ayant séjourné dans ces pays au cours des 21 derniers jours.
Cette décision intervient après la contamination d’un citoyen américain en RDC et la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé d’une urgence sanitaire internationale.
Selon les autorités américaines, le risque pour la population reste toutefois « faible » à ce stade.
Une info france24.com
Riyadh Air ouvre ses premiers vols commerciaux vers Londres
La compagnie Riyadh Air reliera officiellement Riyad et Londres-Heathrow au 1er juillet 2026. @depositphotos/VanderWolf Images
La compagnie Riyadh Air lance officiellement ses vols commerciaux le 1er juillet 2026 entre Riyad et Londres-Heathrow, après une phase de tests réservée aux employés.
Elle prévoit ensuite des liaisons vers Manchester, Madrid et plusieurs grandes villes du Moyen-Orient, avec l’ambition d’atteindre plus de 100 destinations d’ici 2030.
Positionnée sur le haut de gamme, la compagnie veut concurrencer des acteurs comme Emirates et Qatar Airways, tout en développant des accords de codeshare avec de grands transporteurs internationaux.
Source : euronews.com
Elle prévoit ensuite des liaisons vers Manchester, Madrid et plusieurs grandes villes du Moyen-Orient, avec l’ambition d’atteindre plus de 100 destinations d’ici 2030.
Positionnée sur le haut de gamme, la compagnie veut concurrencer des acteurs comme Emirates et Qatar Airways, tout en développant des accords de codeshare avec de grands transporteurs internationaux.
Source : euronews.com
Les États-Unis veulent alléger leur projet de contrôle des réseaux sociaux des voyageurs
Les États-Unis envisagent d’alléger leur projet de contrôle des réseaux sociaux des voyageurs. @depositphotos/brainpencil1
Les Customs and Border Protection envisagent une version plus ciblée de leur projet imposant aux voyageurs étrangers de fournir plusieurs années d’historique sur les réseaux sociaux pour entrer aux États-Unis via l’ESTA.
Face aux critiques du secteur touristique et du public, l’agence étudie désormais une « approche en cascade » : le niveau d’informations demandé dépendrait des réponses fournies lors de la demande d’autorisation de voyage.
Aucune mise en œuvre n’est prévue avant la fin de l’année 2026 au plus tôt.
A lire sur travelweekly.com
Face aux critiques du secteur touristique et du public, l’agence étudie désormais une « approche en cascade » : le niveau d’informations demandé dépendrait des réponses fournies lors de la demande d’autorisation de voyage.
Aucune mise en œuvre n’est prévue avant la fin de l’année 2026 au plus tôt.
A lire sur travelweekly.com
Thaïlande : séjours sans visa réduits à 30 jours pour lutter contre les abus
La Thaïlande va réduire de 60 à 30 jours la durée des séjours sans visa accordés à plus de 90 pays, dont la France. Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de limiter les abus et certaines activités illégales liées à des séjours prolongés.
Certaines nationalités pourraient même être limitées à 15 jours selon les accords bilatéraux.
Le tourisme reste toutefois essentiel pour l’économie thaïlandaise, représentant plus de 10 % du PIB, même si les arrivées n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant Covid.
Une info rtl.fr
Certaines nationalités pourraient même être limitées à 15 jours selon les accords bilatéraux.
Le tourisme reste toutefois essentiel pour l’économie thaïlandaise, représentant plus de 10 % du PIB, même si les arrivées n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant Covid.
Une info rtl.fr
Les compagnies aériennes américaines s’opposent à la privatisation de la sécurité dans les aéroports
Les compagnies aériennes américaines s’opposent au projet de Trump de privatiser la sécurité dans les aéroports. @depositphotos/Naypong
Le groupe Airlines for America, qui représente notamment Delta Air Lines et American Airlines, s’oppose au projet de l’administration Donald Trump visant à remplacer des agents de la TSA par des sociétés privées dans les petits aéroports américains.
Le plan prévoit la suppression de plus de 9 400 postes et une baisse de 20 % du budget de la Transportation Security Administration.
Plus à lire sur travelpulse.com
Le plan prévoit la suppression de plus de 9 400 postes et une baisse de 20 % du budget de la Transportation Security Administration.
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Croisières : la demande reste forte malgré les alertes sanitaires
Malgré plusieurs épidémies récentes de norovirus et d’hantavirus à bord de navires, la demande mondiale de croisières continue de progresser en 2026. Selon les professionnels du secteur, ces incidents ont un impact limité sur les réservations, les passagers étant peu sensibles à l’actualité sanitaire.
L’organisation Cruise Lines International Association prévoit environ 38,3 millions de passagers cette année, soit un nouveau record.
Les réservations, souvent effectuées longtemps à l’avance, limitent l’effet des alertes sanitaires sur la demande. Les professionnels soulignent également que les cas de maladies restent marginaux à l’échelle du nombre total de passagers.
Retrouvez l’article complet sur euronews.com
L’organisation Cruise Lines International Association prévoit environ 38,3 millions de passagers cette année, soit un nouveau record.
Les réservations, souvent effectuées longtemps à l’avance, limitent l’effet des alertes sanitaires sur la demande. Les professionnels soulignent également que les cas de maladies restent marginaux à l’échelle du nombre total de passagers.
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Airbnb se lance dans la location de voitures et empiète sur le terrain d’Expedia et Booking
Airbnb élargit fortement son activité en intégrant désormais la location de voitures directement dans son application.
L’entreprise étend aussi ses services à d’autres segments du voyage, comme les transferts aéroport, les expériences, la livraison de courses ou encore le stockage de bagages.
Avec ces évolutions, Airbnb se rapproche des modèles des grandes OTA comme Expedia et Booking, qui proposent déjà des offres complètes pour garder les voyageurs dans leur écosystème.
L’objectif est notamment de capter une partie des voyageurs, alors qu’environ un quart des clients Airbnb louent déjà une voiture pendant leur séjour via d’autres plateformes.
À consulter sur skift.com
L’entreprise étend aussi ses services à d’autres segments du voyage, comme les transferts aéroport, les expériences, la livraison de courses ou encore le stockage de bagages.
Avec ces évolutions, Airbnb se rapproche des modèles des grandes OTA comme Expedia et Booking, qui proposent déjà des offres complètes pour garder les voyageurs dans leur écosystème.
L’objectif est notamment de capter une partie des voyageurs, alors qu’environ un quart des clients Airbnb louent déjà une voiture pendant leur séjour via d’autres plateformes.
À consulter sur skift.com
Vers un billet de train unique en Europe et des droits renforcés pour les passagers
La Commission européenne souhaite simplifier l’achat de billets de train entre les différents opérateurs. @depositphotos/rabbit75_dep
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La Commission européenne propose une réforme majeure pour simplifier les voyages en train à travers l’Union européenne. L’objectif est de permettre l’achat d’un billet unique couvrant plusieurs opérateurs ferroviaires, y compris pour les trajets transfrontaliers.
Les voyageurs pourront comparer et réserver plus facilement leurs trajets via une seule plateforme, tout en bénéficiant d’une meilleure protection en cas de correspondance manquée (assistance, remboursement, réacheminement).
La réforme impose aussi plus de transparence aux plateformes de réservation et une présentation neutre des offres, notamment en tenant compte de leur impact environnemental.
Plus d’informations sur rance.representation.ec.europa.eu
Les voyageurs pourront comparer et réserver plus facilement leurs trajets via une seule plateforme, tout en bénéficiant d’une meilleure protection en cas de correspondance manquée (assistance, remboursement, réacheminement).
La réforme impose aussi plus de transparence aux plateformes de réservation et une présentation neutre des offres, notamment en tenant compte de leur impact environnemental.
Plus d’informations sur rance.representation.ec.europa.eu
Le saviez-vous ? Le “tourisme de deuil”, quand voyager aide à faire son deuil
Selon des études récentes, le marché du “tourisme de deuil”est en forte croissance. @depositphotos/CITAlliance
Voyager ne sert plus seulement à s’évader, mais aussi à faire son deuil. Le “tourisme de deuil” est une nouvelle tendance du voyage bien-être où des personnes en perte d’un proche partent en retraites dédiées pour mieux gérer leurs émotions.
Ces séjours prennent des formes variées : retraites thermales, cercles de parole, expériences de guérison ou encore croisières centrées sur le soutien émotionnel. L’objectif est de vivre le deuil dans un cadre encadré et collectif, loin du quotidien.
Selon des études récentes, ce marché est en forte croissance , porté par une meilleure reconnaissance des enjeux de santé mentale et du besoin d’accompagnement psychologique.
Des organismes spécialisés proposent désormais ces voyages comme des espaces de reconstruction et de résilience émotionnelle.
A lire sur euronews.com
Ces séjours prennent des formes variées : retraites thermales, cercles de parole, expériences de guérison ou encore croisières centrées sur le soutien émotionnel. L’objectif est de vivre le deuil dans un cadre encadré et collectif, loin du quotidien.
Selon des études récentes, ce marché est en forte croissance , porté par une meilleure reconnaissance des enjeux de santé mentale et du besoin d’accompagnement psychologique.
Des organismes spécialisés proposent désormais ces voyages comme des espaces de reconstruction et de résilience émotionnelle.
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