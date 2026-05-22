TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Ebola, Airbnb, ESTA... les actualités internationales à ne pas rater [ABO]

La revue de presse de la semaine du 18 mai 2026


Au programme de la revue de presse de la semaine : renforcement des contrôles sanitaires face à Ebola aux États-Unis, lancement commercial de Riyadh Air vers Londres, assouplissement du projet américain sur le contrôle des réseaux sociaux des voyageurs… durcissement des conditions de séjour sans visa en Thaïlande, sans oublier l’offensive d’Airbnb sur le marché de la location de voitures, ainsi que la proposition européenne d’un billet de train unique.


Rédigé par le Vendredi 22 Mai 2026 à 07:37



Ebola : les États-Unis renforcent les contrôles aux frontières

Les États-Unis durcissent les contrôles sanitaires pour les voyageurs en provenance d’Ouganda, de République démocratique du Congo et du Soudan du Sud, touchés par le virus Ebola. @depositphotos/motortion
Les États-Unis durcissent les contrôles sanitaires pour les voyageurs en provenance d’Ouganda, de République démocratique du Congo et du Soudan du Sud, touchés par le virus Ebola. @depositphotos/motortion
Les États-Unis ont annoncé un durcissement des contrôles sanitaires pour les voyageurs arrivant d’Ouganda, de République démocratique du Congo et du Soudan du Sud, touchés par une flambée d’Ebola.

Les autorités américaines prévoient également de restreindre temporairement certains visas pour les personnes ayant séjourné dans ces pays au cours des 21 derniers jours.

Cette décision intervient après la contamination d’un citoyen américain en RDC et la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé d’une urgence sanitaire internationale.

Selon les autorités américaines, le risque pour la population reste toutefois « faible » à ce stade.

Une info france24.com

Riyadh Air ouvre ses premiers vols commerciaux vers Londres

La compagnie Riyadh Air reliera officiellement Riyad et Londres-Heathrow au 1er juillet 2026. @depositphotos/VanderWolf Images
La compagnie Riyadh Air reliera officiellement Riyad et Londres-Heathrow au 1er juillet 2026. @depositphotos/VanderWolf Images
La compagnie Riyadh Air lance officiellement ses vols commerciaux le 1er juillet 2026 entre Riyad et Londres-Heathrow, après une phase de tests réservée aux employés.

Elle prévoit ensuite des liaisons vers Manchester, Madrid et plusieurs grandes villes du Moyen-Orient, avec l’ambition d’atteindre plus de 100 destinations d’ici 2030.

Positionnée sur le haut de gamme, la compagnie veut concurrencer des acteurs comme Emirates et Qatar Airways, tout en développant des accords de codeshare avec de grands transporteurs internationaux.

Source : euronews.com

Les États-Unis veulent alléger leur projet de contrôle des réseaux sociaux des voyageurs

Les États-Unis envisagent d’alléger leur projet de contrôle des réseaux sociaux des voyageurs. @depositphotos/brainpencil1
Les États-Unis envisagent d’alléger leur projet de contrôle des réseaux sociaux des voyageurs. @depositphotos/brainpencil1
Les Customs and Border Protection envisagent une version plus ciblée de leur projet imposant aux voyageurs étrangers de fournir plusieurs années d’historique sur les réseaux sociaux pour entrer aux États-Unis via l’ESTA.

Face aux critiques du secteur touristique et du public, l’agence étudie désormais une « approche en cascade » : le niveau d’informations demandé dépendrait des réponses fournies lors de la demande d’autorisation de voyage.

Aucune mise en œuvre n’est prévue avant la fin de l’année 2026 au plus tôt.

A lire sur travelweekly.com

Thaïlande : séjours sans visa réduits à 30 jours pour lutter contre les abus

La Thaïlande va réduire de 60 à 30 jours la durée des séjours sans visa accordés à plus de 90 pays, dont la France. Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de limiter les abus et certaines activités illégales liées à des séjours prolongés.

Certaines nationalités pourraient même être limitées à 15 jours selon les accords bilatéraux.

Le tourisme reste toutefois essentiel pour l’économie thaïlandaise, représentant plus de 10 % du PIB, même si les arrivées n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant Covid.

Une info rtl.fr

Les compagnies aériennes américaines s’opposent à la privatisation de la sécurité dans les aéroports

Les compagnies aériennes américaines s’opposent au projet de Trump de privatiser la sécurité dans les aéroports. @depositphotos/Naypong
Les compagnies aériennes américaines s’opposent au projet de Trump de privatiser la sécurité dans les aéroports. @depositphotos/Naypong
Le groupe Airlines for America, qui représente notamment Delta Air Lines et American Airlines, s’oppose au projet de l’administration Donald Trump visant à remplacer des agents de la TSA par des sociétés privées dans les petits aéroports américains.

Le plan prévoit la suppression de plus de 9 400 postes et une baisse de 20 % du budget de la Transportation Security Administration.

Plus à lire sur travelpulse.com

Croisières : la demande reste forte malgré les alertes sanitaires

La demande mondiale de croisières continue de progresser en 2026. @depositphotos/ml12nan
La demande mondiale de croisières continue de progresser en 2026. @depositphotos/ml12nan
Malgré plusieurs épidémies récentes de norovirus et d’hantavirus à bord de navires, la demande mondiale de croisières continue de progresser en 2026. Selon les professionnels du secteur, ces incidents ont un impact limité sur les réservations, les passagers étant peu sensibles à l’actualité sanitaire.

L’organisation Cruise Lines International Association prévoit environ 38,3 millions de passagers cette année, soit un nouveau record.

Les réservations, souvent effectuées longtemps à l’avance, limitent l’effet des alertes sanitaires sur la demande. Les professionnels soulignent également que les cas de maladies restent marginaux à l’échelle du nombre total de passagers.

Retrouvez l’article complet sur euronews.com

Airbnb se lance dans la location de voitures et empiète sur le terrain d’Expedia et Booking

Airbnb propose désormais la location de voitures sur son application. @depositphotos/Primako
Airbnb propose désormais la location de voitures sur son application. @depositphotos/Primako
Airbnb élargit fortement son activité en intégrant désormais la location de voitures directement dans son application.

L’entreprise étend aussi ses services à d’autres segments du voyage, comme les transferts aéroport, les expériences, la livraison de courses ou encore le stockage de bagages.

Avec ces évolutions, Airbnb se rapproche des modèles des grandes OTA comme Expedia et Booking, qui proposent déjà des offres complètes pour garder les voyageurs dans leur écosystème.

L’objectif est notamment de capter une partie des voyageurs, alors qu’environ un quart des clients Airbnb louent déjà une voiture pendant leur séjour via d’autres plateformes.

À consulter sur skift.com

Vers un billet de train unique en Europe et des droits renforcés pour les passagers

La Commission européenne souhaite simplifier l’achat de billets de train entre les différents opérateurs. @depositphotos/rabbit75_dep
La Commission européenne souhaite simplifier l’achat de billets de train entre les différents opérateurs. @depositphotos/rabbit75_dep
Autres articles
La Commission européenne propose une réforme majeure pour simplifier les voyages en train à travers l’Union européenne. L’objectif est de permettre l’achat d’un billet unique couvrant plusieurs opérateurs ferroviaires, y compris pour les trajets transfrontaliers.

Les voyageurs pourront comparer et réserver plus facilement leurs trajets via une seule plateforme, tout en bénéficiant d’une meilleure protection en cas de correspondance manquée (assistance, remboursement, réacheminement).

La réforme impose aussi plus de transparence aux plateformes de réservation et une présentation neutre des offres, notamment en tenant compte de leur impact environnemental.

Plus d’informations sur rance.representation.ec.europa.eu

Le saviez-vous ? Le “tourisme de deuil”, quand voyager aide à faire son deuil

Selon des études récentes, le marché du “tourisme de deuil”est en forte croissance. @depositphotos/CITAlliance
Selon des études récentes, le marché du “tourisme de deuil”est en forte croissance. @depositphotos/CITAlliance
Voyager ne sert plus seulement à s’évader, mais aussi à faire son deuil. Le “tourisme de deuil” est une nouvelle tendance du voyage bien-être où des personnes en perte d’un proche partent en retraites dédiées pour mieux gérer leurs émotions.

Ces séjours prennent des formes variées : retraites thermales, cercles de parole, expériences de guérison ou encore croisières centrées sur le soutien émotionnel. L’objectif est de vivre le deuil dans un cadre encadré et collectif, loin du quotidien.

Selon des études récentes, ce marché est en forte croissance , porté par une meilleure reconnaissance des enjeux de santé mentale et du besoin d’accompagnement psychologique.

Des organismes spécialisés proposent désormais ces voyages comme des espaces de reconstruction et de résilience émotionnelle.

A lire sur euronews.com

Lu 470 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Ebola, Airbnb, ESTA... les actualités internationales à ne pas rater [ABO]

Ebola, Airbnb, ESTA... les actualités internationales à ne pas rater [ABO]

APST : des fonds propres record, mais la prudence reste de mise pour 2026 [ABO] APST : des fonds propres record, mais la prudence reste de mise pour 2026 [ABO]

Écolo de droite face à militante écoféministe : le dialogue sans filtre des Piot père et fille ! [ABO] Écolo de droite face à militante écoféministe : le dialogue sans filtre des Piot père et fille ! [ABO]

Evolutions des recherches Google : ce qu'une agence de voyages doit anticiper pour 2027 [ABO] Evolutions des recherches Google : ce qu'une agence de voyages doit anticiper pour 2027 [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]

Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO] Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO] Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO] Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]

Dernière heure

French bee lance la French Bluetique pour les précommandes à bord

O'Gliss Park rouvre le 20 juin et célébrer ses 10 ans

HX embarque 350 conseillers en voyages pour faire découvrir la croisière d’expédition

Crise du tourisme institutionnel : et si la solution venait du privé ?

Bon Air Club veut inventer une nouvelle génération de « camps de base » outdoor

Brand News

Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !

Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !
C’est une grande première pour Ôvoyages : le tour-opérateur lance sa toute nouvelle production...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Sérignan (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVIDENZIA - Commercial Groupe – Vente de Voyages H/F - CDI - (Paris, Reims, Lyon, Toulouse)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages confirmé(e)s H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon

IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon
Distribution

Distribution

Forum des Pionniers 2026 : "Piloter l’incertain", une édition au cœur des transformations du tourisme

Forum des Pionniers 2026 : "Piloter l’incertain", une édition au cœur des transformations du tourisme
Partez en France

Partez en France

O'Gliss Park rouvre le 20 juin et célébrer ses 10 ans

O'Gliss Park rouvre le 20 juin et célébrer ses 10 ans
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

ESTA États-Unis : vers un assouplissement du projet sur les réseaux sociaux ?

ESTA États-Unis : vers un assouplissement du projet sur les réseaux sociaux ?
Production

Production

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !

Sunweb joue la carte du prix fixe et de l'échange gratuit !
AirMaG

AirMaG

French bee lance la French Bluetique pour les précommandes à bord

French bee lance la French Bluetique pour les précommandes à bord
Transport

Transport

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration
La Travel Tech

La Travel Tech

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus

Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Burgundy Paris rénove ses Junior Suites et lance une Suite Executive

Le Burgundy Paris rénove ses Junior Suites et lance une Suite Executive
HotelMaG

Hébergement

Côte d’Azur : le groupe hôtelier Soniho mise sur un modèle hybride

Côte d’Azur : le groupe hôtelier Soniho mise sur un modèle hybride
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

HX embarque 350 conseillers en voyages pour faire découvrir la croisière d’expédition

HX embarque 350 conseillers en voyages pour faire découvrir la croisière d’expédition
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026

FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias