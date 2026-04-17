Booking, pénurie de kérosène, Bulgarie, Djerba... quoi de neuf dans le tourisme ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 13 avril 2026

Au menu de la semaine : pénurie de kérosène en Europe, bien-être en Bulgarie, encadrement des séjours en Thaïlande, renouveau du tourisme religieux à Djerba… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un panorama de l’activité touristique dans le monde.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 17 Avril 2026 à 18:00

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