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Booking, pénurie de kérosène, Bulgarie, Djerba... quoi de neuf dans le tourisme ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 13 avril 2026


Au menu de la semaine : pénurie de kérosène en Europe, bien-être en Bulgarie, encadrement des séjours en Thaïlande, renouveau du tourisme religieux à Djerba… Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un panorama de l’activité touristique dans le monde.


Rédigé par le Vendredi 17 Avril 2026 à 18:00


Booking.com oppose réservation en ligne et agences de voyages

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Booking.com a lancé une publicité mettant en scène une grand-mère et sa petite-fille pour illustrer l’évolution des réservations de voyages, en présentant les agences traditionnelles comme dépassées face au numérique.

La vidéo souligne la simplicité, la personnalisation et les avis en ligne comme principaux atouts de la plateforme. Parallèlement, de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux défendent les réservations au comptoir.

Une info reisevor9.de

La menace d’une pénurie de kérosène pèse sur l’Europe

Si le détroit d’Ormuz ne rouvre pas pleinement, l’Europe pourrait se retrouver à court de kérosène d’ici trois semaines. @depositphotos/lucadp
Si le détroit d’Ormuz ne rouvre pas pleinement, l’Europe pourrait se retrouver à court de kérosène d’ici trois semaines. @depositphotos/lucadp
L’Europe pourrait se retrouver confrontée à une pénurie de kérosène dans un délai de trois semaines si le détroit d’Ormuz ne rouvre pas pleinement. C’est le signal d’alarme lancé par ACI Europe, représentant les aéroports de l’Union, auprès du commissaire européen aux transports, Apostolos Tzitzikostas. L’organisation met en garde contre des risques « systémiques » et appelle Bruxelles à renforcer sa vigilance et à agir rapidement.

Faute d’un rétablissement « significatif et stable » du trafic dans le détroit, les tensions pourraient vite déboucher sur des ruptures.

Dans ce contexte de hausse des prix du kérosène, plusieurs compagnies ont déjà ajusté leur offre en diminuant certaines fréquences et augmentant des tarifs.

Les annonces politiques peinent toutefois à rassurer les marchés.

Une analyse du Financial Times

La Thaïlande veut imposer une assurance accident aux touristes

La Thaïlande envisage de rendre l’assurance accident obligatoire pour les visiteurs étrangers.@depositphotos/empty_vectorist
La Thaïlande envisage de rendre l’assurance accident obligatoire pour les visiteurs étrangers.@depositphotos/empty_vectorist
La Thaïlande envisage de rendre l’assurance accident obligatoire pour les visiteurs étrangers afin de réduire les frais médicaux impayés.

Chaque année, ces coûts atteignent au moins 100 millions de bahts, notamment dans des destinations touristiques comme Phuket ou Chiang Mai.

Les accidents, souvent liés à l’usage de scooters par des touristes inexpérimentés, sont une cause majeure de dépenses.

Cette mesure s’inscrit dans une tendance mondiale, déjà appliquée dans plusieurs destinations touristiques.

Pus à lire sur bangkokpost.com

La Bulgarie s’impose comme nouvelle destination phare du bien-être

Le tourisme thermal est en hausse de 15 % en Bulgarie. @depositphotos/pershing
Le tourisme thermal est en hausse de 15 % en Bulgarie. @depositphotos/pershing
La Bulgarie connaît un essor de son tourisme thermal, avec une hausse de 15 %, grâce à plus de 700 sources minérales aux vertus thérapeutiques.

Le pays attire de plus en plus de voyageurs en quête de repos et de bien-être, rivalisant avec des destinations reconnues comme Autriche ou Finlande.

L’adoption de l’euro et la promotion du tourisme culturel en 2026 pourraient renforcer encore son attractivité internationale.

A lire sur euronews.com

Djerba relance le pèlerinage de Lag BaOmer et mise sur le tourisme religieux

La synagogue de la Ghriba, à Djerba, accueillera de nouveaux des pèlerins de l’étranger, du 30 avril au 6 mai 2026, une réouverture progressive après l’attentat de 2023. @depositphotos/Hackman
La synagogue de la Ghriba, à Djerba, accueillera de nouveaux des pèlerins de l’étranger, du 30 avril au 6 mai 2026, une réouverture progressive après l’attentat de 2023. @depositphotos/Hackman
La Tunisie va rouvrir plus largement le pèlerinage de Lag BaOmer sur l’île de Djerba. L’événement, organisé autour de la synagogue de la Ghriba, devrait accueillir de nouveau des pèlerins venus de l’étranger, notamment d’Europe et d’Israël, du 30 avril au 6 mai.

Cette édition marque un retour progressif de la fréquentation, en forte baisse depuis l’attentat de 2023. Les autorités misent sur une réouverture encadrée pour relancer ce rendez-vous religieux majeur, qui contribue aussi à l’activité touristique de Djerba, destination phare du tourisme culturel et spirituel en Tunisie.

Une info i24news.tv

Le secteur des croisières reste solide malgré les défis

Les grandes compagnies de croisières confiantes, malgré la guerre au Moyen Orient.@depositphotos/NANCYPAUWELSPHOTO
Les grandes compagnies de croisières confiantes, malgré la guerre au Moyen Orient.@depositphotos/NANCYPAUWELSPHOTO
Les dirigeants de grandes compagnies comme Carnival Corporation, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line et MSC Cruises se montrent confiants malgré les crises actuelles.

Ils soulignent une demande record et une forte attractivité des croisières, perçues comme un bon rapport qualité-prix.

A lire sur reisevor9.de

Air New Zealand innove avec des lits superposés en avion

Skynest propose six couchettes individuelles conçues pour les passagers des classes Économique et Économique Premium. @Air New Zealand
Skynest propose six couchettes individuelles conçues pour les passagers des classes Économique et Économique Premium. @Air New Zealand
La compagnie Air New Zealand lance le Skynest, un espace de repos composé de six lits superposés accessibles aux passagers en classe économique et premium sur certains vols très long-courriers, notamment entre Auckland et New York.

Proposées à partir de 248 € pour une session de quatre heures, ces capsules de sommeil visent à améliorer le confort sur des vols pouvant durer jusqu’à 17 heures. Chaque couchette est équipée d’un matelas, de literie complète, de ports USB et d’un espace privé avec rideau.

Une info euronews.com

Les jeunes voyageurs révolutionnent la réservation de voyages

TikTok s’impose ainsi comme un canal clé dans l’inspiration et la réservation des voyages de la génération Z et des Millennials. @depositphotos/HayDmitriy
TikTok s’impose ainsi comme un canal clé dans l’inspiration et la réservation des voyages de la génération Z et des Millennials. @depositphotos/HayDmitriy
La génération Z et les Millennials privilégient les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle et les plateformes numériques pour s’inspirer et organiser leurs séjours.

Selon une étude récente, plus de la moitié des jeunes voyageurs sont influencés par les réseaux sociaux, avec des taux encore plus élevés dans certains pays. TikTok s’impose ainsi comme un canal clé.

A lire sur traveldailynews.com https://www.traveldailynews.com/statistics-trends/gen-z-and-millennials-reshape-travel-discovery-and-booking-channels/

Le Saviez-vous ? Le tourisme passe au mode chasse au trésor !

Les chasses au trésor, une nouvelle façon de voyager. @depositphotos/aufort
Les chasses au trésor, une nouvelle façon de voyager. @depositphotos/aufort
Les chasses au trésor deviennent une nouvelle façon de voyager, mêlant énigmes, découvertes et escapades, comme l’illustre « Exkalibur » lancé par le Puy du Fou à l’échelle européenne.

Ces jeux incitent les participants à explorer des territoires, parfois méconnus, en transformant week-ends et vacances en véritables quêtes.

Pour les régions, c’est une opportunité touristique majeure, générant des retombées économiques et valorisant le patrimoine local. Une manière ludique et originale de faire du tourisme !

A lire sur lefigaro.fr

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Tags : revue de presse
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